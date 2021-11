Tarabus s Trunkátem ve Vsetíně zcela ovládli Rallysprint sérii

Zatímco předloni si právě zde ve Vsetíně dvojice „T&T“ druhým absolutním místem potvrdila celkové vítězství v Poháru 2+ pro „čtyřkolky“ – letos se pro změnu zapsala do historie soutěže jako vítězové Rallysprint série, tedy vozů s jednou poháněnou nápravou. Celkově to stačilo na taktéž senzační šesté místo v absolutním pořadí.

„Začátek nebyl úplně ideální, což bylo zřejmě ovlivněno i tím, že jsme neměli žádný reálný test vozu, jenom jsme se v běžném provozu před závodem zkusili projet, zatočit a zabrzdit,“ začíná Jaromír Tarabus, a pokračuje: „První dvě rychlostní zkoušky byly poněkud nervózní, hlavně kvůli takové „blbosti“ – před očima se mi při brzdění míhal kabel od interkomu. To způsobilo ztrátu koncentrace, trefil jsem antikat a vypadalo to, že budeme mít defekt. Naštěstí i při hodně poškozeném ráfku to pneumatika vydržela, což nás zachránilo, protože při rallysprintu by se s případnou ztrátou zaviněnou defektem už příliš dělat nedalo. Poškozené kolo jsme vyměnili a další RZ už byla v pohodě, ale kilometr před cílem jsem neodhadl brzdný bod do retardéru a museli jsme couvat.“ I přes tyto strasti v úvodu závodu nenašli ani v počátečních rychlostních zkouškách v hodnocení Rallysprint série Jaromír s Danielem žádné přemožitele a dokázali vždy porazit i několik vozů kategorie R5.

Rally Vsetín (CZE) | foto: Archiv týmu

Náročný vsetínský rallysprint byl první, kde posádka s tradičními logy „T&T“ jela v barvách závodních pneumatik Hankook: „Podle dosahovaných časů se pneumatiky Hankook i v našem případě ukázaly jako naprosto srovnatelné s jinými pneumatikami, které jsme zatím používali. Jako bonus jim lze přičíst to, že vydržely již zmíněný náraz do antikatu, což pro nás v zásadě rozhodlo závod. Druhou sekci už jsme projeli bez problému a dokončili s tímto pěkným výsledkem,“ hodnotí soutěž ze svého pohledu Jaromír Tarabus, a dodává: „Poděkování patří také týmu Minařík Racing, s jehož vozem jsme startovali a který fungoval na výbornou.“

Během soutěže probíhaly i debaty na téma porovnání starých a nových kategorií „dvoukolek“: „Srdíčko tíhne k atmosférickému motoru, jako mají třeba vozy kategorie R2 nebo zejména S1600, který ke dvoukolce nerozlučně patří a je atraktivní jak pro jezdce tak diváky díky svému zvukovému projevu. Nicméně jako současná alternativa z hlediska rychlosti a dostupnosti se ukazuje právě tato kategorie vozů Rally 4 s turbem. Je to tedy aktuální trend a uvidíme, co nakonec převáží a kam se kategorie „dvoukolek“ bude ubírat v budoucnosti,“ porovnává Jaromír Tarabus, který má bohaté závodní zkušenosti i s vozy kategorie S1600.

„S Radovanem Růčkou ze společnosti MK Racing pravidelně spolupracujeme a podporuje nás už slušnou část naší kariéry. Takže jsem rád, že jsme mohli naší dlouhodobou spolupráci zúročit v podobě tohoto projektu v barvách pneumatik Hankook. Tyto pneu nás příjemně překvapily, vše klaplo na výbornou a i celkový výsledek dopadl až nad očekávání. Po barumce jsme si tak znovu potvrdili, že nápad návratu do dvoukolky po čtrnácti letech nebyl vůbec špatný. Další už je teď na mně, abych nám zkusil zajistit zajímavý program na příští rok. Protože „My ještě nejsme starý!“ uzavírá s úsměvem i odhodláním ohlédnutí za vítězstvím na Rally Vsetín spolujezdce a zároveň manažer jedné z nejúspěšnějších a nejstálejších českých posádek Dan Trunkát.