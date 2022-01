Poslední hodiny ve znamení seznamovaček a přejímky

Jak byla hustopečská posádka z minulosti zvyklá, náročnost Rallye Monte Carlo není jen ve vlastním závodění, ale rovněž v seznamovacích jízdách. A to se potvrdilo i během pondělí a úterý, kdy Martin Rada a Jaroslav Jugas najezdili asi 1400 km.

„Trénink je tady vždy náročný. V pondělí jsme vyráželi v šest ráno, v úterý o půl šesté. Vždy jsme se vraceli do Monaka až večer. V pondělí jsme najeli 680 km, dneska ještě o něco více. Nejvzdálenějším místem od Monte Carla byl Sisteron, který je více než dvě stě kilometrů daleko a přejezd trvá minimálně dvě hodiny. Tréninky jsou opravdu naplánované tak, že jsme je stihli akorát před setměním.“

Nic se v tomto směru nezměnilo ani ve středu ráno, kdy posádka Abarthu vyrážela na slavné úseky Luceram–Lantosque a La Bollène-Vésubie – Moulinet o půl sedmé.

Zatímco v kokpitu Alfy Romeo si Martin Rada s Jardou Jugasem užívali každý kilometr na sněhu, aktuální podmínky mohou být trochu zklamáním. Na druhou stranu je letos čeká premiéra ze „zadokolkou“, což není na sněhu a ledu optimální kombinace.

„Opravdu je to tady skoro všechno bez sněhu. Jen na zkoušce nad Sisteronem RZ11/13 Saint Geniez – Thoard, kdy vyjedeme až do více než 1300 m n.m., najdeme sníh. Navíc tam je i jedna delší pasáž ve výjezdu, takže tam to na slicku asi nepůjde. O to více se budeme muset zamyslet nad volbou pneumatik pro celou sekci. Zřejmě si vezmeme zimní kola a před tímto testem je zkusíme přehodit.“

A co posádce AGROTEC Czech Abarth Teamu seznamovací jízdy dále ukázaly?

„Samozřejmě neznámé nejsou úvodní dvě čtvrteční zkoušky, kde by nás nemělo nic moc překvapit. Více méně známé to bylo také nad Sisteronem, trochu povědomé mi to přišlo kolem Entrevaux (dojezd RZ5/8 a RZ 15/17). Ale jinak jsem v této podobě žádnou rychlostku nejel. Potvrdilo se, že se bude závodit na převážně nových úsecích. Na druhou stranu je to od posledního startu už šest let a moc si toho nepamatuji.

I přes novou podobu zkoušek se každopádně nemění charakter. Stále je to po klikatých úzkých silničkách, kde nikde není moc času na odpočinek. Prostě klasické Monte,“ okomentoval předstartovní přípravy Martin Rada.

Týmový Abarth 124 Rally zdárně prošel technickou přejímkou, když se technikům nelíbilo pouze uchycení držáku GPS. A vyřešit tuto věc byla pro mechaniky hračka…

Trať Rallye Monte Carlo 2022 měří 1511,47 km, je osazena sedmnácti rychlostními zkouškami (296,03 km, 19,59 %).

Časový harmonogram 90. Rallye Monte Carlo

Čtvrtek 20. ledna 2022

18:45 Oficiální start – Monako

20:18 RZ1 Luceram / Lantosque (15,20 km)

21:31 RZ2 La Bollène-Vésubie / Moulinet (23,25 km)

Pátek 21. ledna 2022

09:14 RZ3 Roure / Beuil 1 (18,33 km)

10:17 RZ4 Guillaumes / Péone / Valberg 1 (13,49 km)

11:35 RZ5 Val-de-Chalvagne / Entrevaux 1 (17,11 km)

14:43 RZ6 Roure / Beuil 2 (18,33 km)

15:31 RZ7 Guillaumes / Péone / Valberg 2 (13,49 km)

16:29 RZ8 Val-de-Chalvagne / Entrevaux 2 (17,11 km)

Sobota 22. ledna 2022

08:17 RZ9 Le Fugeret / Thorame-Haute (16,80 km)

10:08 RZ10 Saint-Jeannet / Malijai 1 (17,04 km)

11:16 RZ11 Saint-Geniez / Thoard 1 (20,79 km)

14:08 RZ12 Saint-Jeannet / Malijai 2 (17,04 km)

15:16 RZ13 Saint-Geniez / Thoard 2 (20,79 km)

Neděle 23. ledna 2022

08:45 RZ14 La Penne / Collongues 1 (19,37 km)

10:08 RZ15 Briançonnet / Entrevaux 1 (14,26 km)

10:53 RZ16 La Penne / Collongues 2 (19,37 km)

12:18 RZ17 Briançonnet / Entrevaux 2 (14,26 km)