Jakub Navrátil: „Za největší úspěch považuji dokončenou rally“

Kubo, máme zimní pauzu mezi sezónami, jak ji vyplňuješ? A je nějak rozdílná příprava na sezonu u jezdce a spolujezdce?

„Zimní pauzu se snažím využít k odpočinku od závodů jako takových, to ovšem neznamená, že se jen tak flákám (smích). Snažím se připravit na nadcházející sezónu fyzicky, což v mém případě znamená hlavně běhání a sem tam posilovnu. Krom toho sleduji onboardy, ať už vlastní, nebo jiných posádek, a to z toho důvodu, abych našel „vychytávky“, které používají jiné dvojice v soutěžním autě. Jak jsem v minulém rozhovoru říkal, člověk se stále učí (smích).

Myslím si, že předsezónní příprava jak u jezdce, tak i spolujezdce je prakticky stejná. Oba by měli být v dobré fyzické i psychické kondici, aby se v autě cítili dobře a byli schopni podat co nejlepší výkon a plně se na něj koncentrovat.“

Tvá loňská sezóna byla vcelku pestrá, jak ji hodnotíš jako celek?

„Loňská sezóna byla pro mě docela úspěšná. Když to vezmu vcelku, tak kromě nešťastné Plzně, se mi podařilo dokončit všechny soutěže bez nehody. To vždy považuji za největší úspěch. Samozřejmě nemůžu opomenout tři pódiová umístění… Na Rally Bohemia s Dominikem Brožem jsme byli třetí v „šestkách“, při podzimním Krumlově s Mírou Čížem jsme byli nejrychlejší jak ve dvoukolkách, tak i ve třídě, a na závěr sezóny při Mikuláš rally ve Slušovicích jsme s Ondrou Bisahou byli celkově nerychlejší. Mezi úspěchy řadím také konečně na čtvrtý pokus dokončenou domácí Barumku, navíc okořeněnou startem ve voze specifikace R5 s Vladem. Takže, co víc si přát…“

Nejvíce startů jsi zaznamenal po boku Slováka Vlado Hanuše, zajisté pěkné svezení s eR pětkou?

„S Vladem jsme byli domluveni na sezónu, takže logicky jsem s ním odjel nejvíce závodů, celkem šest. Svezení v R5 je vždy zážitek. To, jak auto funguje, zatáčí, brzdí, prostě vše je pecka (smích). Z venku vypadají průjezdy velice hezky, ale uvnitř je to ještě daleko lepší. Jsem moc vděčný, že mám tu možnost se vozit v těchto špičkových vozech.“

Čeština není od slovenštiny moc vzdálená, přesto chtěl Vlado i nějaká slovenská slovíčka do diktátu, nebo se naopak tobě podařilo podstrčit různá česká specifika, jako např. „šutr, pangejt, škarpa“…

„Tak tím, že Vlado jezdil přede mnou s Kájou Jugasovou, tak byl zvyklý slyšet rozpis česky, tudíž moc nového jsem jej nemohl naučit, Naopak on na mě sem tam něco slovensky prohodil a já se ho pak musel ptát, co mi říká (smích). Jediná věc, co jsem ho prý naučil, tak je nadávat po našem. Prý neumím říct souvislou větu bez slova „vole“, což samozřejmě není pravda (smích).“

Vloni jsi usednul třikrát i do 208 R2… Radek Jatel je divoch, Dominik Brož už ostřílený jezdec a Mirek Číž rychlý nováček, tak jaké to bylo?

„S Radkem se známe už dlouho a to, že jsme se dali dohromady na sprint v Plzni, byla docela náhoda. Psal jsem „Jatlíkovi“, s kým jede, jelikož neměl mezi přihlášenými spolujezdce. Zuzka Plšková, se kterou jel Radek předtím, nemohla, tak jsme se domluvili. Bohužel závod nedopadl dle našich představ, ale to je prostě rally a patří to k ní. Nicméně můžu říct, že mne Radek velice překvapil, jak umí pěkně řídit!

S Dominikem jsme spolu jeli už vloni, fungovalo nám to a na loňskou Bohemku neměl spolujezdce, tudíž jsem rád zaskočil. Tady jsem věděl, co od Dominika a závodu očekávat a tak jsme bojovali o nejvyšší příčky ve třídě.

Co se týká startu s Mirou Čížem, tak se to upeklo tak nějak na poslední chvíli. Věděl jsem po Bohemce, že dokáže jet opravdu rychle, a tak jsem byl zvědavý, jak nám to půjde. Hned po první vložce se mi potvrdilo mé očekávání. Míra jede opravdu moc pěkně s ohledem na to, kolik závodů má odjetých. Měli jsme v průběhu závodu dvě krizovky, ale to na náročném Krumlově není asi nic neobvyklého. Výsledek lepší nemohl být. Pokud pomineme skvěle jedoucího Simona Wagnera, který neboduje do českého mistráku, tak vyhrané dvoukolky, třída i junioři mluví za vše (úsměv).

Pokud jsme u těchto tří jezdců, tak zejména Mirek Číž doslova „vyletěl“, co na něj říkáš?

„Jak jsem již zmínil, na to, co má Míra odjeto, tak fakt letí. V hlavě má vše taky hezky srovnané. Přál bych mu, aby se mu podařilo najít partnery a mohl dál růst. Pokud by se mu zadařilo, určitě o něm ještě hodně uslyšíme.“

Ve výčtu výsledků ti chybí už jen dva starty s Ondřejem Bisahou. Ve Šternberku jste byli čtvrtí a slušovickou Mikuláš rally jste ovládli… Tady lze asi jen chválit…

„Za starty s Ondrou jsem velmi rád. Je to rychlý jezdec a myslím, že mě společné starty posunuly zase o něco dál.

Šternberský sprint Morava byl náš první závod a v první sekci to podle toho i vypadalo. Ondra toho vloni moc neodjel, já se snažil číst, jak on potřebuje, a do toho pro jistotu ještě mokro a mlha, což nám zrovna taky moc neulehčilo. Ale druhá sekce už byla lepší, my jsme se pěkně svezli a i časy už tam byly lepší. Celkové čtvrté místo za těchto podmínek bylo pro oba velice slušné.

No a Mikulášská rally… Jo, vyhráli jsme, a pro mě to bylo první a doufám, že ne poslední celkové vítězství. Když jsem se díval na časy po první dostihovce, tak jsem byl mile překvapený, neboť na to, že jsme pojali erzetu dveřmi napřed, jsme ztráceli necelé čtyři vteřiny. V tu chvíli padlo v autě rozhodnutí, že pojedeme dál zkoušky na čas. Po odstoupení skvěle jedoucího Břízy (Adam Březík) a defektech Stříti (Dominik Stříteský), se nám po napínavém souboji s Vlčákem (Martin Vlček) podařilo vyhrát. Lepší závěr sezóny nemohl být!“

Do sezóny 2022 již brzo vstoupíme a ty už jistě spřádáš plány kde a s kým? Prozradíš?

„Co se týká sezóny 2022, můžu prozradit, že bych měl absolvovat velký mistrák po boku Dominika Brože. Otázka, na kterou ještě nemáme odpověď, je, s jakým autem to bude. Dále jsou v řešení nějaké zahraniční starty s Ondrou Bisahou.“

Poděkování…

„Poděkování patří všem pořadatelům a lidem, kteří se jakkoliv podílejí na pořádání soutěží! Doba není vůbec snadná. Taky bych rád poděkoval rodině, že mi tak nějak trpí můj krásný koníček a taky fanouškům, že chodí k erzetám a vytváří super atmosféru.

Taky velký DÍK patří Vladovi Hanušovi, který to se mnou zkusil a jako první mi umožnil start v R5. Nakonec z toho byly dvě sezóny a tuším třináct společných závodů. Takže Vlado, DÍKY VOLE (smích).“