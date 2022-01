Vynikajúci vstup do svetovej rally sezóny v podaní Jantar Teamu

Deväťdesiaty ročník podujatia Rally Monte Carlo 2022 sa stal premiérovým podujatím v rámci svetového rally šampionátu pre slovenský Jantar Team. Jeho posádka Jan Černý – Petr Černohorský vybojovala s vozidlom Ford Fiesta Rally3 nádherné druhé miesto v kategórii WRC3.



„Podujatie Rally Monte Carlo 2022 opäť potvrdilo, že táto súťaž patrí k najnáročnejším v rámci celého svetového rally šampionátu. Boli to neskutočne dlhé a hlavne náročné dni, pričom posádky na legendárnych tratiach bojovali nielen s náročnými traťami, ale aj nevyspytateľnými podmienkami, kde sa striedali suché povrchy s poriadne zasneženými, či množstvom nepredvídateľných ľadových plôch,“ začal s rozprávaním Ján Miloň, šéf Jantar Teamu.



Už v prvom súťažnom dni, v ktorom sa započítavali dve rýchlostné skúšky, sa podarilo posádke Jan Černý – Petr Černohorský vo svojej kategórii obe vyhrať a zaradiť sa tak na líderskú pozíciu vo WRC3. V druhom súťažnom dni vyhrali zo šiestich rýchlostných skúšok síce iba dve, napriek tomu prenocovali opäť na prvom mieste v kategórii. V sobotu, počas tretieho súťažného dňa v prvom teste boli opäť najrýchlejší, žiaľ v druhom im konkurencia v podobe minuloročného juniorského majstra sveta v skupine 2WD, reprezentujúca továreň Ford, nadelila viac ako dvadsaťštyri sekúnd. Napriek tomu Honzovi s Petrom stále patrilo priebežné prvenstvo vo WRC3. Toto sa zmenilo v predposlednom teste tretieho súťažného dňa, keď ich fínsky súperi v priebežnom poradí preskočili. Odpoveďou bola výhra v podaní posádky slovenského Jantar Teamu na poslednom teste tretej etapy, žiaľ na návrat na líderskú priečku to nestačilo. V poslednej etape prvé tri rýchlostné skúšky patrili fínskej posádke, pričom Honzo s Petrom pred posledným testom na svojich súperov strácali už viac ako tridsaťštyri sekúnd. V poslednej rýchlostnej skúške, mediálnej Power Stage posádka slovenského Jantar Teamu poriadne „zatiahla“ pričom túto rýchlostnú skúšku vyhrala o takmer dvadsaťsedem sekúnd. V cieli im nakoniec so stratou sedem celých šesť desatín sekundy patrilo nádherné druhé miesto v rámci kategórie WRC3.



„V prvom rade treba povedať, že Rally Monte Carlo 2022 bola pre náš Jantar Team premiérová súťaž vo svetovom rally šampionáte. Priznám sa, že pred súťažou som ani nepremýšľal o tom, ako asi naša posádka dojazdí. Po tom, čo sme pred Vianocami auto zakúpili, mali sme iba minimálne možnosti auto na Monte poriadne nastaviť a preto ma výsledok nesmierne potešil. Vezieme domov kopu bodov a rozdiel medzi továrenskou posádkou a našou bol iba minimálny. Teraz nás čaká množstvo práce, nastavovania vozidla a myslím, že keď sa nám to všetko podarí, na ďalšom podujatí to môže byť ešte lepšie. V každom prípade moje veľké ďakujem patrí posádke za výbornú robotu, ktorú odviedli na tratiach, partnerom tímu, ako aj všetkým, ktorí nám akokoľvek v našom snažení pomáhajú. Už sa tešíme na ďalšiu svetovú súťaž,“ ukončil rozprávanie Ján Miloň.