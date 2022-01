Hustopečský AGROTEC team pošesté pokořil Monte

Poslední den Rallye Monte Catlo byl ve znamení čtyř rychlostních zkoušek. Ty se opět jely blíže Monaku, v Přímořských Alpách. Soutěž se dojížděla za pěkného počasí, proto Martin Rada s Jardou Jugasem opět sáhli po superměkkém a měkkém slicku, které se jim už osvědčily v průběhu předchozích dní.

„Vůbec nic lehkého to dnes nebylo. Sice bylo převážně sucho, ale zejména v místech, kde nesvítilo slunce, nás mnohokrát potrápil černý asfalt, jinými slovy ledové plotny. Dopředu jsme opět obuli super měkkou směs, vzadu měkkou. Nejzrádnější byla asi pasáž do cíle druhé zkoušky sekce, do Entrevaux. Tam to bylo hodně pod ledem, dokonce i za letmým cílem v příjezdu do stopky. Vzhledem k průběžnému pořadí jsme si dnes kontrolovali pozici, v podstatě jsme se už neměli s kým bojovat, kam se posunout. A chtěli jsme se vyvarovat zbytečné chyby,“ uzavírá Martin Rada.

Martin Rada s navigátorem Jaroslavem Jugasem tak navázali na své předchozí úspěšné vystoupení na Rallye Monte Carlo. Hustopečský tým ještě s Alfou Romeo dokázal ze šesti startů soutěž pětkrát pokořit. Letošní rok však byl po šestileté pauze svým způsobem premiérový, AGROTEC Czech Abarth Team totiž vyrazil na tratě 90. ročníku monacké soutěže se „zadokolkou“ Abarth 124 Rally. Úctyhodnou statistiku se jihomoravské dvojici podařilo vylepšit, když nezaváhala ani při svém dalším startu, společném šestém. Martin Rada s Jaroslavem Jugasem se vrátí do Hustopečí s 45. místem absolutně, pátým ve třídě RGT. Tu klasifikaci podle očekávání opanovaly francouzské „alpinky“.

„Jsme moc šťastní. Bylo to můj sedmý start, z toho šestkrát to vyšlo až do cíle. A podobně úspěšnou statistiku má i navigátor Jarda Jugas. Soutěži sice tentokrát chyběl sníh, ale o to se zase jelo celkově rychleji. Už začínat na Luceramu a Col de Turini bylo nesmírně těžké. Další dva dny měly něco pod stovku ostrých kilometrů, v autě jsme seděli 12-13 hodin. Rychlostky byly celkově hodně náročné, po úzkých silničkách, složité na rytmus, místy vysoko v horách. Ze zatáčky do zatáčky, jako každý rok. Ale vše jsme zdárně zvládli.

Podstatný byl i fakt, že jsme v průběhu neměli jediný problém s naším abarthem. Vše fungovalo na jedničku, členům týmu a všem, kdo se podíleli na přípravě, chci poděkovat. Během soutěže jsme měnili jen pneumatiky a kontrolovali brzdy,“ říká Martin Rada, jenž se v jarních měsících opět zaměří na starty v MČR.

Vítězem 90. ročníku Rallye Monte Carlo se stala francouzská dvojice Sébastien Loeb – Isabelle Galmiche (Ford Puma WRC), když jejich největšího konkurenta Sébastiena Ogiera zpomalil v poslední etapě defekt a v cíli zaostal o 10,5 vteřiny. Třetí místo získali Craig Breen s Paulem Naglem s další pumou.