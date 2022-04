Na Valašce se rýsuje zajímavé obsazení

Finální přípravy „Valašky“, stejně jako celou českou soutěžáckou komunitu, zasáhla tragická nehoda na úvodním závodě slovenského šampionátu. Její následky připravily o život ředitele soutěže Rudolfa Kouřila. Organizační tým tak přišel o nezastupitelného člověka, který Valašskou rally ValMez postupně směřoval do evropských struktur a mezi elitu českých soutěží. Další potvrzení kvalitní práce mělo přijít při jubilejním čtyřicátém ročníku. Ruda se toho už nedožil…

„Za celý organizační tým a všechny, kdo se podílí na přípravě závodu, chci Rudovým nejbližším kondolovat. Zároveň jsme se s ním osobně rozloučili ve středu v Hustopečích a určitě na něj vzpomeneme i při slavnostním startu Valašky. Tato smutná událost samozřejmě zasáhla do finálních příprav závodu, ale s týmem Valašky uděláme maximum možného, abychom Rudu dokázali co nejvíce zastoupit a soutěž se odjela co nejblíže očekávanému standardu,“ komentuje vývoj poslední dní šéf organizačního týmu Jaromír Tomaštík. Právě on po Rudolfu Kouřilovi převezme při KOWAX Valašské rally ValMez 2022 funkci ředitele.

Zápočty valašské soutěže a brzký dubnový termín lákají do okolí Valašského Meziříčí zajímavá jména. V rámci přípravy na Chorvatskou rally (WRC) je přihlášen loni třetí jezdec konečného hodnocení ERC Miko Marczyk. Prioritou polského jezdce letos bude světový seriál WRC2. A to samé platí i pro Toma Kristenssona. Juniorský mistr světa 2020 spojil pro letošní rok své závodění se značkou Hyundai. „Věřím, že ten domácí Škoda Cup trochu zpestří,“ říká šéf týmu Kowax B2 Rally a příborský jezdec Martin Vlček, který rovněž nechybí mezi přihlášenými.

Pro oba zahraniční hosty se nabízí více než kvalitní srovnání, s úřadujícím českým mistrem a šampiónem WRC2 ze sezóny 2018 Janem Kopeckým. Z české špičky dorazily i přihlášky Filipa Mareše či Adama Březíka. Už nyní se počet speciálů Rally2 blíží číslovce 20.

Bez šancí na celkový výsledek nebudou ani týmy s technikou zařazenou do nově vypsané Divize 2. Jde o speciály WRC, konkrétně Ford Focus RS WRC Václava Pecha a Mini WRC Tomáše Kurky. Návrat za volant Fordu Fiestu RS WRC v rámci slovenské klasifikace hlásí Jaroslav Melichárek.

Při pohledu do seznamu přihlášených bychom mohli zmínit mnoho dalších taháků. Jedním z nich je vůz Alpine A110 Rally RGT v rukou Jakuba Jirovce. Atraktivní může být i srovnání Fordů Fiesta Rally3 Vlastimila Majerčáka a Filipa Kohna. Nechybí ani mistrovský Renault Clio S1600 s Janem Dohnalem za volantem.

„Zatímco špička startovního pole se nám zajímavě plní, zklamán jsem menším zájmem historiků. Nikdo nedokázal odhadnout, co nový formát mistrovství se startovním polem udělá, ale tak málo aut jsem nečekal. Musím si přiznat, že za šest let u tohoto podniku jsem nedokázal nalézt podmínky, které by posádky historiků i nižších tříd dokázaly na start Valašky přilákat. A proto je třeba zvážit, jestli není čas předat žezlo, po letošním jubilejním ročníku, mladším,“ dumá Tomaštík.

40. KOWAX Valašská rally ValMez odstartuje v pátek 8. dubna od 17:30 hod. v blízkosti Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Posádky pak vyrazí v sobotu 9. dubna na rychlostní zkoušky po silnicích Zlínského i Moravskoslezského kraje. Na sobotu je naplánováno osm zkoušek, na neděli šest. Po absolvování čtrnácti rychlostních zkoušek dorazí první posádky na cílovou rampu ve Valašském Meziříčí v nedělním odpoledni, krátce před 15. hodinou.

Oficiální stránky soutěže jedou na doméně www.valasskarally.cz, informace poskytuje i facebookový profil Valašská Rally ValMez.

40. KOWAX Valašská rally ValMez 2022, tiskový servis

Tomáš Plachý