Rally Monte Komvet úspěšně zakončila jarní část závodů

Třetí předsezónní setkání příznivců rychlé jízdy proběhlo opět na kopřivnickém polygonu. Trať dlouhá sedm kilometrů byla ideálním testem techniky před blížícími se starty nové sezóny, a to jak soutěžní, tak i vrchařské. Pro jezdce byla připravena novinka v podobě závodu s jízdním výkazem, který všichni zvládli bez problémů.

Pohled do startovní listiny nabízel „klasiku“ v podobě pravidelně startujících, mezi nimi například David Komárek, Kristýna Fillová, Honza Procházka, Jirka Kratochvíl, Radek Neveselý a další. Do Kopřivnice přijeli ale i jezdci, kteří si chtěli osvojit soutěžácké návyky před Valašskou rally. Po dlouhé zimní pauze tak usedl za horký volant Hyundaie i20 R5 Slovák Vlado Hanuš a z Opelu Adam přijel vyhnat pavouky Ondřej „Studna“ Studénka. A že je „Komvet“ i pro začínající jezdce, plně dokazuje teprve jedenáctiletý Lucas Kořínek, který na této soutěži pod dozorem svého otce Petra startoval letos podruhé.

Rally Monte Komvet - březen | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Pojďme na jednotlivé kategorie. V kategorii sériových dvoukolek se do závodu přihlásili tři jezdci a proti sobě stanuly hodně rozdílné vozy – Toyota, Subaru a Škoda. Radek Neveselý startoval letos na „Komvetu“ potřetí. Poprvé se Seatem to nedopadlo dobře a závod nedokončil, v únoru to již bylo v Toyotě a domů si odvezl pohár za druhé místo. Nyní zvládl celou soutěž stylem start - cíl a po zásluze si došel pro vítězný pohár. „Za mne opět velmi povedená akce. Za slušnou cenu je k dispozici hodně kilometrů, a tím pádem i nasbíraných zkušeností. A hlavně je to i zábava. Ne každý má auto s rámem, ale chtěl by se vžít do role závodníka a přesně toto je možné na „Komvetu“ okusit, včetně porovnávání časů se soupeři. Trať je bezpečná, navíc pokaždé jinak namotaná. A když k tomu připočtu zázemí včetně bohatého občerstvení, vřele tuto akci doporučuji. Já jsem se svými výkony spokojený, protože každý najetý ostrý kilometr se počítá a já se vždy snažím podat co nejlepší výkon,“ uvedl po závodě Radek Neveselý. Matěj Manderla startoval na polygonu poprvé a přivezl atraktivní dvoukolku Subaru BRZ. Atraktivní nebyl jen vzhled auta, ale i samotná Matějova jízda, kdy občas dost nechal „pokouřit“ pneumatiky při intenzivním brzdění. Všechny zkoušky nakonec jezdec zvládl bez úhony a v cíli z toho byla druhá příčka. Třetí do party v kategorii sériových dvoukolek byl Jiří Vícha se Škodou Felicia, jenž si dojel pro třetí místo.

Rally Monte Komvet - březen | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Soutěžních dvoukolek bylo osm. Závod nedokončili manželský pár Foldynů s Ladou VFTS pro poruchu převodovky a Jan Hrachovec na Hondě Civic, kde byla důvodem odstoupení poškozená poloosa. Pět nejrychlejších časů stačilo Ondrovi Studénkovi k vítězství v kategorii. Rozcvička před sezónou dopadla velmi dobře a ve Slavičíně na poličce přibyl další pohár. „Sobotní Komvet rally byla pro nás jakousi rozehřívanou před letošní soutěžáckou sezónou, kde plánuji jet kompletní seriál Opel Adam cupu. V Kopřivnici jsem se musel obejít bez svého stálého spolujezdce, který v tu dobu měl startovat na slovenské soutěži na Slovakia ringu. Na sedadlo spolujezdce mi tak usedl mechanik, který si tímto odbyl premiéru na pravé sedačce a já naopak poprvé startoval na polygonu. Vše dopadlo na výbornou. Malé kosmetické odřeninky od retardérů a čtyři „mrtvé“ pneumatiky nasvědčují, že nás závod hodně bavil a už se těším na další ostré starty s Adamem. Tímto bych chtěl poděkovat pořadatelům za pěkný závod a příjemně strávenou sobotu,“ ohlédl se za prvním letošním startem třicetiletý Studénka. Druhé místo obsadil Drahoš Buchta se starším typem Toyoty Yaris a třetí příčka náleží Antonínu Řehákovi na Fordu Fiesta. V úvodu jsme vzpomínali jedenáctiletého Lucase Kořínka. V tomto věku na své starší soupeře ještě nemá, ale zkušenosti je potřeba sbírat odmala. „Lucas jezdil čtyři roky motokáry v mistrovství Slovenska a Moravském poháru, ale tam už skončil. Chce jen auta, ta ho baví víc. Uvidíme podle financí, co všechno pojedeme. Vedle „Komvetu“ je přihlášený do závodů Maverick rescue autoslalom, Č. S. autoslalom Hodonín a Autoslalom Vyškov. Vše je o sbírání zkušeností,“ představil mladého jezdce, jenž tentokráte skončil s „Tic Tacovou“ Pumou šestý, táta Petr Kořínek.

Rally Monte Komvet - březen | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Sériových čtyřkolek se sešlo na startu devět, leč Miroslavu Vopálkovi s VW Golf stávkující technika nedovolila odjet více jak dvě zkoušky. Jezdci s Yarisy, Lancery a Focusem se pěkně přetahovali doslova o desetinky vteřin. Vítězně nakonec vyšel ze soubojů nejlíp Jan Procházka, který přijel do Kopřivnice pilovat souhru s novým navigátorem před úvodním podnikem ČMPR. „Kopřivnice, i když ji velcí závodníci pomlouvají, je pro mne velmi krásná a různorodá. Na poslední Komvet rally jsem se seznamoval se zkušeným Richardem Lasevičem. Důvod této spolupráce je pochytit co nejvíce zažitého z rally, a to jak v autě, tak v celém týmu před startem v ČMPR. Richard je důrazný a spolehlivý, hlídá čas a přesně ví, co kdo má dělat, abychom fungovali jako tým. Navigačně mi vyhovuje, je intonačně velmi různorodý. Už se všichni těšíme do Hořovic,“ nastínil průběh spolupráce Jan Procházka. Stupně vítězů pak doplnili jezdci s Mitsubishi. Druhý dokončil závod Ondřej Martínek a třetí Miroslav Závrbský.

Rally Monte Komvet - březen | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Závodních čtyřkolek bylo na startu devět a podle očekávání si pro první místo dojel David Komárek (Mitsubishi). „Březnový „Komvet“ jsme si maximálně užili. Závod se jel jako poslední akce před nástupem hlavní sezóny. Bohužel po „akci covid“ přišla válka a s ní další nepříjemnosti spojené se zdražováním všeho, na co se podíváme. Všeobecné obavy se projevily na startovním poli, kde výrazně ubylo malých aut. Závod jsme pojali úplně jinak a povedlo se nám poskládat nejlepší trať v historii našich závodů v Kopřivnici. Naše auto fungovalo opět skvěle, posádka taky a už je jedno, kdo z nás dvou řídí. Perfektně jsme si závod užili. Doufám, že se všem líbilo a již nyní se těším na setkání na podzim,“ zhodnotil poslední závod David Komárek. Na „Komvetu“ se jede šest erzet, ale do výsledků se započítává pět nejrychlejších časů. Druhé místo si po pěti odjetých zkouškách držel Jan Sedlák se Subaru. S náskokem 8,5 vteřiny od třetí příčky se zdálo být rozhodnuto. Jenže to by na třetí příčce nesměla být „Kiki“ Fillová, která se zdravě naštvala. Z náskoku urvala notný kus, ale nakonec ji od stříbra dělila 1,1 vteřiny. „Před letní pauzou byl poslední Komvet organizačně ještě více vylepšený než předchozí závody. Každá posádka měla nově také jízdní výkazy a starty byly z jiného místa než doposud. Tím se stal závod atraktivnější a opět jsem si ho velmi užila. Je mi celkem líto, že teď bude od RMK pauza, protože už teď se těším na podzimní akce,“ prozradila Kiki Fillová. „Závodu jsem se účastnil s menší obavou, jak vyjdu s pneumatikami. V podstatě jsem měl jen ty, co byly obuté na autě. Průjezd první RZ jsem nepokazil, ale tak trochu jsem ještě za volantem spal. Ostatní časy už byly lepší. S ohledem na to, že se jeden čas škrtal a já měl na konci závodu pneumatiky zcela zničené, závěrečnou zkoušku jsem již nejel a spoléhal na dostatečný náskok před Kiki. Nakonec to těsně vyšlo na druhé místo, takže jsem spokojený. Auto fungovalo perfektně. Vyzdvihl bych výborně zvolenou trať a celkové pojetí závodu,“ řekl v cíli spokojený Jan Sedlák.

Rally Monte Komvet - březen | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Stejně jako v únoru, i tentokráte v kategorii „čtyřkolka s restriktorem“ startoval pouze jeden vůz. Únorovou Fiestu R5 Petra Zedníka vystřídal Hyundai i20 R5 a Vlado Hanuš za volantem. „My jsme využili start v Kopřivnici hlavně k osvěžení jezdeckých návyků. Přece jen od posledního závodu uplynuly více jak čtyři měsíce a pauza byla znát. Závod se mi velice líbil. Vše fungovalo skvěle, jak pořadatelé, tak i naše auto. Pro nás to byla hlavně příprava na Valašskou rally a tento plán start splnil,“ prozradil další start slovenský jezdec.

Rally Monte Komvet - březen | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

A zbývá nám již pouze absolutní klasifikace. Nejrychlejší byl letos potřetí David Komárek, ale jelikož se za vítěze nevyhlašuje, pohár za 1. místo si odvezl druhý v pořadí Vlado Hanuš. Pro poháry si došli také celkově druhý Jan Sedlák a třetí Kiki Fillová. Honza Procházka, který vodil nejrychlejší sériovou čtyřkolku, dokončil závod jako pátý a Radek Neveselý se sériovou dvoukolkou osmý. Ve výčtu zbývá už jen vítěz závodních dvoukolek Ondra Studénka, jenž dokončil závod na 17. příčce.

Další Rally Monte Komvet je naplánovaný na 29. října.