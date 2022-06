Druhé miesto v MSR v rally z Hustopečí pre RUFA MOTOR-SPORT

Po absolútnom víťazstve v rámci popradskej rally súťaže išiel slovenský RUFA MOTOR-SPORT Team bojovať v rámci Majstrovstiev Slovenska v rally 2022 za rieku Morava. Tu sa totiž konalo ďalšie kolo slovenského šampionátu na podujatí 17.Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2022. A tak na štarte nesmela chýbať ani posádka slovenského RUFA MOTOR-SPORT Teamu, Poliaci Grzegorz Grzyb a Tomasz Borko s vozidlom Škoda Fabia Rally2 evo.

Takmer stovka súťažných posádok, ale aj dvadsiatka vozidiel najnovšej špecifikácie R5 doplnených niekoľkými vozidlami špecifikácie WRC a množstvom inej techniky od najnovších vozidiel až po historické vozidlá s rokmi výroby v minulom storočí. To všetko mohli diváci sledovať v rámci 17.Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2022. Oči všetkých sa však predovšetkým upierali na najrýchlejšie posádky medzi ktoré patrí aj posádka slovenského tímu. Veď o jej kvalite hovorí šesť slovenských a dvojica poľských absolútnych rally titulov v rukách Grzegorza Grzyba.

“Ešte presne nevieme, koľko bodov si pripíšeme do slovenského majstrovstva, keďže sa nejako riešia koeficient a ja neviem za ktorý deň ich je viac a za ktorý menej. Ale dojazdili sme na druhom mieste a sme s týmto umiestnením v podstate spokojní. Náš súper je tu doma a išiel naozaj výborne. Máme však radosť, že našich slovenských súperov sme nechali za svojim chrbtom, to je pre nás veľmi dôležité. Dojazdiť na Rally Hustopeče v TOP 5 je určite výborný výsledok. Súťaž bola nesmierne náročná a ja si myslím, že súťažiť v tých oblakoch prachu bolo veľmi nebezpečné. Sme však tu na rampe, celí, zdraví a s dobrým umiestnením a to je pre nás dôležité,“ povedal Grzyb po prejazde cieľom.

„Bola to veľmi náročná súťaž nielen pre samotné posádky, ale aj fanúšikov, mechanikov a všetkých členov tímov. Boli veľmi vysoké teploty, ktoré sa v aute niekoľkokrát znásobili. Trate boli náročné, ale pekné. Našej posádke sa podarilo dojazdiť na druhom mieste, za každý súťažný deň berieme kopu bodov do priebežného hodnotenia, čo ma teší. Ďakujem všetkým, čiže posádke za perfektne zvládnutú súťaž, partnerom za podporu, mechanikom TOPP CARS Teamu za prípravu auta, ale aj fanúšikom za neskutočnú podporu. Som spokojný,“ doplnil manažér RUFA MOTOR-SPORT Teamu.

Majstrovstvá Slovenska v rally 2022 budú pokračovať opäť až po jeden a pol mesačnej prestávke podujatím v poľskom Rzeszowe. Kde a kedy budeme mať medzitým možnosť sledovať slovenský RUFA MOTOR-SPORT Team v akcii, o tom vás budeme samozrejme vopred informovať

.