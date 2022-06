Jaromír Tarabus - nejrychlejší dvoukolka i mezi vinicemi

Kluci začali závodit hned od prvního metru a po šesti odjetých zkouškách již měli velký náskok jak v hodnocení Peugeot cupu, tak v kategorii RC4 I. „Všechno bylo v pořádku, jen jednou nás to docela vylekalo na třetí zkoušce. Na hrbatém na šotolině jsme si trochu zaskákali, ale dopadlo to dobře a jsme tady. Až na tu jednu krizi to ale bylo všechno bez problémů. Možná jsme to za tmy s prachem čekali i horší, ale uprostřed startovního pole už jsme na tom všichni naprosto stejně. Kdybychom měli opravdu závodit a někam se hnát, tak by nás to asi limitovalo víc, takto jsme zvolili variantu nevidíme – zpomalíme,“ popsal první etapu a závěrečné páteční rychlostní zkoušky v noci Jaromír Tarabus. Sobotní etapa se skládala také ze šesti měřených úseků. Jaromír s Danielem díky náskoku z páteční etapy měli vyšlápnuto k dalšímu vítězství, stačilo se soustředit na jízdu a neudělat chybu. To se také posádce povedlo a na cílové rampě se opět slavilo. Dvojice Tarabus – Trunkát ovládla Peugeot Cup a v kategorii RC4 I také zvítězila. V absolutním hodnocení závodu kluci obsadili 16. příčku a opět porazili mnoho posádek s výkonnějšími vozy. „Nebylo úplně lehké dojet do cíle bez problémů. Pěkně jsme se svzeli. Chtěli jsme zajet co nejlepší výsledek v absolutním pořadí, když mezi dvoukolkami nemáme přímé soupeře. Ve 2WDje spousta šikovných kluků, ale třeba mají slabší auto, ale tak to je. Soupeři jsme sami sobě a je to o tom, zda uděláme chybu nebo ne. Náš Peugeot a všechno kolem fungovalo na jedničku, takže jsme spokojeni,“ řekl Jaromír Tarabus.

Rally Hustopeče (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Nyní se již Minařík Racing i se svou posádkou připravuje na další podnik MČR v rally. Ve dnech 9.-10. července se pojede Bohemia Rally Mladá Boleslav, která je také součástí Peugeot cupu, tudíž na startu uvidíme posádku Tarabus – Trunkát.