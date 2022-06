FILIP MAREŠ BAVIL DIVÁKY A SEKUNDOVAL NEJRYCHLEJŠÍM

Filip dobře zvládl už rozehřívačku na shakedownu v okolí Starovic, kde těsně zvítězil a v ostrém tempu pokračoval i v úvodních měřených úsecích. V prvním servisu se boleslavský tým nacházel na třetím místě, ale ztráta na Kopeckého s Pechem byla ve vteřinách. Ani noční průjezdy nepřinesly změny v nastaveném tempu a naopak se ještě zrychlilo. Filip s Radkem ze třetí příčky přesto ztráceli jen 8,3 vteřiny na čelo závodu. Už od úvodu se ale mezi posádkami a organizátorem začalo řešit téma prašnosti. „Pro nás mohl závod skončit už na první erzetě, protože jsme vjeli do oblaka zvířeného prachu a v ten moment prostě nevíte, kde je cesta. Muže se v okamžiku stát, že trefíte strom a bude po všem. Ještě více času nás to stálo na Kurdějově a to nás teprve čekali noční průjezdy,“ vyjádřil se Filip Mareš k největšímu tématu uplynulého víkendu a dodal: „Více už nemá smysl se k tomu vracet. Byla to podle mě jediná kaňka na jinak krásné soutěži. Z dat navíc víme, kolik vteřin nás to především v pátek stálo a je jen škoda, že jsme na soupeře před námi nemohli vyvinout ještě o trochu větší tlak.“

Také v sobotu se na čele závodilo zostra a nikdo ze soupeřů si nedaroval ani centimetr tratě bez boje. Filip s Radkem drželi krok s nejrychlejšími a zajeli několik druhých časů. Když vrcholil boj o vítězství závodu, dokázali na poslední rychlostní zkoušce dokonce zvítězit a potvrdit tak skvělý výkon. „Z hlediska šampionátu bychom sice potřebovali víc, než jen třetí místo, ale přesto jsme s naším výkonem spokojení. Je to asi nejlepší třetí místo, které jsem kdy vybojoval a s ohledem na okolnosti závodu a kvalitu našich soupeřů, je to pro nás skoro takové malé vítězství. Po celý závod se jelo opravdu naplno a jsem rád, že jsme se přesto nedopustili žádné větší chyby. Velkou radost nám dělají nejen dosažené časy ale i ohlasy fanoušků a těch, kteří celý závod sledovali. Naše průjezdy je podle všeho bavily, a to celému týmu dodává před domácí bohemkou extra motivaci,“ uzavřel ohlédnutí za Hustopečemi jezdec Škody Fabia Rally2 evo podporovaný společností Entry Engineering.

Dalším závodem pro LAURETA AUTO Škoda Team bude, jak již byl zmíněno, domácí Bohemia Rally Mladá Boleslav ve dnech 9. - 10.7.2022.

