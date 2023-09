Kundlák pred, Rybák po…

O takej „obete“ by v prvom rade mohol hovoriť Jirka Rybák. Aj keď jazdenie miluje a má k dispozícii zázemie, do súťažného automobilu si tento rok sadol iba druhý krát. 1. a 2. september patril XXXI. ročníku Rally Vyškov a práve tu sa našiel priestor, kde si Jirka vyskúšal či a čo zabudol, čo si ešte pamätá. Vlastne ten priestor vznikol prirodzene, keďže Renault Clio Rally4, s ktorým súťaží aj Janko Kundlák, dostal po „Bohemke“ nový motor. A aby tá dlhšia pauza nebola na Jirku málo, do uší dostal diktát v cudzom jazyku. Presnejšie v slovenčine, od Peťa Barana, ktorého si tímovo zapožičal od Janka.

S akou úlohou a s akým cieľom sa postavili chalani na štart? V prvom rade užiť si jazdu. Sekundárnou úlohou bolo otestovať vozidlo pred veľkým finále Majstrovstiev Českej republiky v rally. Cieľ sa naplnil, úloha splnila. Aj keď prvé metre rýchlostných skúšok ukázali, že dlhá pauza za volantom nikomu neprospieva, každý ďalší meter pridával Jirkovi na istote, na chuti. Každý ďalší meter ho posúval bližšie k výkonom, na ktoré sme u neho zvyknutí z predchádzajúcich sezón. Chuť sa najviac prejavila, keď prišli na rad skoky. Skoky, u ktorých je to často o srdiečku. A to v aute určite bolo, lebo Clio si nie raz „zalietalo“. Spolupráca v aute fungovala, chlapci sa bavili a ani výsledok nebol úplne na zahodenie. 25. miesto absolútneho poradia a iba jedno miesto pod pódiovým umiestnením v triede RC4 I. Dôležitejšie však boli dve zistenia. Ako prvé, že Jirkovi nerobí „slovenský diktát“ problém a teda spolupráca Rybák – Baran je aj v budúcnosti viac ako pravdepodobná. To druhé zistenie prišlo po analýze dát a onboardov. Aj keď sa viac ako sekundová strata na kilometer na prvého zdá byť veľkým sústom, onboardy hovoria trochu iným jazykom. Ukázali Jirkove silné, ale aj slabšie stránky. A práve na tých slabších sa ide v rámci Rally Possiblu zapracovať. Potenciál tam určite je, len ho treba dostať z Jirku von, ale to je už o inom. To je už o Rally Possible Family.

V celosezónnom puzzle je dôležitejší podujatie, ktoré sa bude konať už tento víkend. Invelt Rally Pačej rozhodne o konečnom poradí vozidiel s prednou poháňanou nápravou, rovnako tak je otvorené aj poradie v triede RC4. Prvé miesto si už predčasne zaistil David Štefan aj vďaka odstúpení Janka Kundláka na Bohemke a neúčasti na Barumke. Nič to však nemení na fakte, že nie všetko je v rukách posádky Rally Possible, v rukách Jana a Peťa. Tí sa so štartovým číslom 25 pokúsia zabojovať o čo najlepší výsledok, ktorý môže výrazným spôsobom ovplyvniť výsledok celosezónneho snaženia. V tomto smere však potrebujú aj pomoc konkurencie. Pomoc v tom zmysle, že si podelia umiestnenie takým spôsobom, aby to „vyšlo“. Vyšlo pre Rally Possible. Dva súťažné dni, dve etapy, päť sekcií, 12 rýchlostných skúšok, viac ako 140 „ostrých“ kilometrov a spolu niečo málo cez 533 kilometrov. To je prekážka, ktorá delí Rally Possible od konca úvodnej sezóny, od výsledku, ktorý by pre sezónou len málo kto tipoval. A aký ten výsledok vo finále bude? To sa dozvieme v nedeľu popoludní.

Toto je zároveň pozvánka pre všetkých fanúšikov Rally Possible, pre všetkých fanúšikov Janka Kundláka, ale aj pre všetkých fanúšikov rally, dobrej zábavy a krásneho športu. Rally Possible si pre vás pripravil „podpisovky“, spolu s reklamnými partnermi sa do Pačejova vezú aj promo balíčky, v rámci ktorých si budete môcť vyskúšať rôzne produkty a služby. Neseďte doma a poďte si s nami užiť krásny slnečný víkend. Čo v prípade, že už máte plán? Sledujte Rally Possible na sociálnych sieťach, kde budú uverejňované aktuálne novinky priamo z diania. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na stretnutie.

Rally Possible je tu a je pre všetkých.

TZ, Rally Possible Family