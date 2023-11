Filip Kohn na CER nejrychlejší ve třídě RC3

Příbramský mladík začíná zužitkovávat zkušenosti z letošních startů. V průběhu roku startoval dvacetiletý jezdec na různých površích od sněhu a ledu až po suchý asfalt. Zatím poslední soutěž, kde Filip oblékl nehořlavou kombinézu, byl premiérový ročník Central European Rally, podnik, který zavítal do tří zemí. Na posádky čekalo osmnáct rychlostních zkoušek s 310 ostrými kilometry. Díky proměnlivému počasí se jelo na kluzkých šumavských silničkách i osychající trati hlavně v závěru rally. Ve startovní listině, která čítala 67 posádek, byla s číslem 55 česko – anglická dvojice Filip Kohn – Tom Woodburn. „Bylo skvělé dostat světovou soutěž co nejblíže českým fanouškům, a i já a celý tým jsme se na CER velice těšili. Musím ocenit pořadatele, že dali slavnostní start na Pražský hrad, neboť to byla skvělá reklama, jak pro Česko, tak i pro rally. Po absolvování rychlostních zkoušek jsem byl spokojený. Tratě erzet byly v každém státě trochu odlišné a podle mne byly nejtěžší české zkoušky. Při závodě navíc náročnost ztížilo počasí,“ vrátil se na samotný úvod domácí soutěže Filip Kohn.

Ve čtvrtek byl v harmonogramu vedle slavnostního startu naplánovaný shakedown a dvě zahřívací zkoušky. Na „šejku“ zajeli Filip s Tomem nejrychlejší čas ve třídě a naznačili svým soupeřům, kde by chtěli být. Úvodní erzetu na dostihovém závodišti zvládli kluci v druhém nejrychlejším čase ve třídě, ale na Čínovském okruhu již dominovali a před páteční částí rally měli na čele třídy náskok 6,8 vteřiny. „Soutěž pro nás začala docela dobře. Nerozhodila nás ani hustota provozu v Praze a rychlostní zkoušku na dostihovém závodišti jsme zvládli. Zvolil jsem mokré gumy, ale nechtěl jsem je hned zničit, takže jsem nešel do extrémních průjezdů zatáčkami. Na Čínově už to bylo poněkud jiné. Tam jsem už šel na plný plyn, a kromě jednoho probrzdění odbočení to bylo dobré. Bylo skvělé zaznamenat diváckou podporu, jak nás hnali dopředu, a to byl teprve začátek rally,“ uvedl dvacetiletý jezdec.

V pátek byly na programu tři šumavské erzety o dvou průjezdech. Tyto zkoušky jsou samy o sobě náročné a na rally ještě navíc zapršelo. Filipovi začal šlapat na paty Fabio Schwarz, osmnáctiletý mladík a syn slavného táty Armina Schwarze. Německý jezdec zajel výborně první dvě páteční zkoušky a dostal se na chvíli do vedení. Kohn ovšem kontroval nejrychlejším časem na RZ Šumavské Hoštice, kde mladému Němci nadělil půlminutu a vedoucí příčku si vzal zpět. Odpolední sekce již jasně vyzněla ve prospěch českého jezdce a na konci etapy měl Filip Kohn před soupeři náskok více jak minutu a půl. „Páteční etapa byla podle mne nejtěžší z celé soutěže. Náš souboj s Fabiem byl vyhrocený. Tahali jsme se o každou vteřinku a bylo potřeba jet dobré tempo tak, abychom neztráceli, ale zároveň abychom nešli do zbytečného rizika. Úvod dne vyšel lépe Fabiovi, ale na konci první sekce jsem zajel super čas a vedení jsem si hlídal a postupně navyšoval. Největší odskok jsme udělali na poslední páteční zkoušce. Já i Fabio jsme měli na této zkoušce krizovku. Zatímco já ji zvládl, tak německý soupeř zapadl a hodně ztratil. Na tratích bylo docela vytaháno, ale já si jízdu užíval,“ prozradil v cíli první etapy příbramský jezdec. Průběžně z toho bylo vedení ve třídě a celkově 28. pozice.

Sobotní část rally se jela „za kopečky“ a na posádky čekalo opět šest erzet. Filip s Tomem nasadili zase dobré tempo a hlídali si svou pozici. Světové soutěže jsou ovšem těžké a přesvědčila se o tom i naše posádka. Na třetí dopolední zkoušce přišla drobná jezdecká chyba, ztráta minuty na soupeře a náskok na čele se ztenčil. Štěstí pro Filipa bylo, že tento moment přišel před servisní pauzou, kde mechanici odvedli skvělou práci. V druhé polovině etapy si český jezdec najel komfortní náskok také díky chybám soupeřů. „I rakouské zkoušky byly náročné, hlavně díky gripu, a katy byly daleko bláznivější než předchozí den v Česku. Kolikrát se posílalo doslova celé auto do katu a bylo to občas hodně husté. My jsme jeli strategii hlavně na jistotu, tak abych to nikde nezahodil. Přesto se podařilo na RZ 11 udělat drobnou jezdeckou chybu. Měl jsem napsané ostrá levá, pozor na bláto. Pořadatelé ovšem dali do výjezdu betonový zátaras, kterého jsem se lekl a lehce jsem strnul, aniž bych použil ruční brzdu. Pravým rohem auta jsem malinko o tento zátaras ťukl a krom prasklého nárazníku jsem ohnul rameno. I když jsme tady docela ztratili, dojeli jsme do servisu a mechanici dali vše do pořádku a my mohli pokračovat,“ popsal nepříjemný moment soutěže Filip Kohn. Náskok před soupeři byl na konci druhého soutěžního dne opravdu hodně velký a jen technický problém by mohl připravit Kohna s Woodburnemo vítězství.

Nedělní etapa obsahovala čtyři rychlostní zkoušky včetně PowerStage. Filip s Tomem do ní vstupovali se čtrnáctiminutovým náskokem a podle toho zvolili i tempo. V nedělní etapě nezaznamenal Filip žádný nejrychlejší čas ve třídě, ale to nebylo důležité. Hlavní úkol kluci splnili a v Passau mohli převzít poháry za vítězství ve třídě RC3 i kategorii WRC3. V absolutní klasifikaci obsadil Kohn s Woodburnem pěkné 24. místo. „I v neděli jsem se krásně svezl. Místa, která byla v rozpisu napsaná s vykřičníkem, jsem vypustil a jel na jistotu. V tu chvíli nás to stálo nějaké vteřinky, ale cíl byl dokončit rally, a to se podařilo. Po závodě mohly vypuknout velké oslavy v týmu. Chtěl bych poděkovat všem divákům, kteří mi fandili u trati nebo na dálku přes internet. Doufal jsem před závodem ve velkou podporu, ale to bylo něco šíleně krásného. Pocity ze závodu mám skvělé a jsem velice rád za to, jak se nám všem podařilo Central European Rally zvládnout. Je to mé první vítězství ve světě, takže emoce pracovaly a jsem nadšený. Hlavně je to pro mne obrovská motivace pokračovat v rozdělané práci,“ neskrýval v cíli radost Filip Kohn.

Letošní sezona světových soutěží závodem CER pro Filipa Kohna končí. Příbramský mladík v průběhu roku posbíral spoustu zkušeností, ale také dvě pódiová umístění. Ve Finsku to byl bronz a na středoevropské rally vítězství. Definitivní tečku za sezonou udělá Filip Kohn na Lausitz rallye v Německu. „Na závěr sezony bych se rád sklouzl na šotolině a Rallye Lausitz je k tomu ideálně postavená. Tím pro mne sezona končí a veškeré přípravy budu směřovat na příští rok, kde budu opět startovat na světových soutěžích v kategorii WRC3,“ nastínil plán dalších dnů Filip Kohn.