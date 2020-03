DH Racing s novými tvářemi za volantem a změny v týmové režii

Dvojice Petr Krajča – Jan Houšť získala se týmovými Renaulty Clio Sport v minulých dvou letech mistrovské tituly ve třídě 8 v MČR v rally i v Rallysprint sérii a navíc ještě vicemistrovské tituly ve třídě 5 v Rallysprint sérii a ve třídě 8 ve slovenském mistrovství. Letos se však za volanty jejich vozů usednou herec David Suchařípa i Lukáš Langmajer a televizní hlasatel a moderátor Tomáš Hauptvogel.

Více informací o tom, jak došlo k tomuto překvapivému kroku, sděluje Jan Houšť, spolujezdec a zároveň nově manažer v rodinném týmu DH Racing: „Jednoho dne mi zazvonil telefon od Martina Vlčka, který věděl o našich vozech a zeptal se mě: Budeš mít volné obě auta na sprinty? A já mu na to odpověděl, že ano. Pak už to bylo pouze o domluvě a tak to celé vzniklo. Jsem rád, že jsme dostali od Martina a Jaromíra důvěru a budeme dělat 100% pro úspěch. Hlavně jsem rád, že můžeme náš tým posunout zase o kus dál. Velké poděkování také patří mému otci, který nás všechny řídí a vždy rozhodne, co se jak udělá.“

Nabízí se otázka, jestli nebude Petru Krajčovi a Honzovi Houšťovi v nastávající sezoně jezdecká a spolujezdecká sedačka v týmových vozech poněkud chybět? „Tak určitě to pro nás bude velká změna, ale už se oba do svých rolí pomalu dostáváme. Sedačky nám s Petrem chybět budou a taky proto se určitě někde svezeme, ale zatím nevím kde a s čím. Já mám letos na Hustopeče svatbu, takže jsme byli nuceni tenhle podnik vynechat a narovinu, než na konci roku zjistit, že nám chybí nějaký bod z Hustopečí do konečného součtu, tak jsme zvolili variantu, že pojedeme tam, kde se nám líbí, a hlavně to budeme brát jako test před další sezónou,“ odpovídá Jan Houšť, jak vidí nastávající sezonu.

Herce, ale i už zkušené rallyové závodníky, Davida Suchařípu a Lukáše Langmajera jsme mohli dlouhá léta vídávat ve vozech JT Rally Teamu Jaromíra Tomaštíka, kterého jsme proto také požádali o vyjádření k této změně: „Po té co mě oslovil Martin, že by chtěl udělat menší projekt s osobnostmi z ČR, tak jsem neváhal ani minutu a hned jsem řekl, že jdu do toho taky. Vybrali jsme tým, který měl za poslední roky úspěchy, a hlavně nám mohou nabídnout dva stejné vozy. Jelikož jsem velmi zaneprázdněný organizací Valašské Rally, tak velkou část projektu řeší Martin. Ale můžu Vám prozradit, že na Valašské Rally jsme měli vidět za volantem Davida Suchařípu a na Kopné a v Plzni uvidíme za volantem Lukáše Langmajera.“

Televizního zprávaře a moderátora Tomáše Haptvogela jsme zase mohli na předloňském Pražském Rallysprintu vidět v barvách týmu Kowax Racing Martina Vlčka. A právě on je dalším, kdo má v této „týmové rošádě“ prsty: „U Tomáše se projevila absence rally adrenalinu zrovna v době, kdy jsem běhal mezi pražskými doktory s následky po nehodě na Barumce. V té věci mi byl svými možnostmi velice nápomocen, za což mu dodatečně velice děkuji. To, že mu chybí kroucení volantem, bylo vidět na první pohled a nezbylo než se pořádně zamyslet, co s tím uděláme. Sehnat partnery, které Tomáš mediálně podpoří, sehnat auto a schopný tým se slušnými výsledky a to vše nejlépe dvakrát. A proč dvakrát? Protože jedna celebrita nestačí. Výsledkem je tedy účast hned dvou adeptů v RSS, kteří by náš tým měli podpořit nejen svými tvářemi, ale také výsledky". Sděluje k plánu letošních startů Tomáše Haptvogela Martin Vlček.

Podařilo se nám získat vyjádření i přímo od Tomáše Hauptvogela: „Díky Martinovi se může splnit můj obrovský klukovský sen. O návrat do světa rally jsem usiloval několik let, ale až teď to vypadá, že se za volant opravdu vrátím! S Martinem se známe od Pražského rallysprintu 2017. Tehdy jsem mu četl noty. No, spíš jsem se o to pokoušel. Od té doby považuji Martina za kamaráda, i když se potkáváme třeba jen jednou za rok. Právě s Martinem jsem na přelomu letošního roku začal řešit možnost, jak se za volant soutěžního vozu vrátit. Díky svým zkušenostem a manažerským schopnostem vymyslel variantu, která mi to umožní. Za to mu patří obrovské díky. Věřím, že na tratích letošní RSS budeme vidět, nejen kvůli ksichtu, který si lidé pamatují z obrazovky, ale i díky výsledkům. Ale popravdě: Mám odjeté tři a půl závodu, takže na nějaký titul „mistra světa“ pomýšlet opravdu nemohu. Tedy letos určitě ne. Už teď se však neskutečně těším, až zase usednu do závoďáka a vyrazím. Malý kluk ve mně se díky Martinovi opět probouzí. Bude to jízda, přijďte se podívat na závody!“

Závěrem nezbývá než popřát, aby se herecko-moderátorské trojici jezdců podařilo třeba alespoň částečně navázat na předchozí úspěchy týmových vozidel Renault Clio: „Celý kolektiv našeho týmu DH Racing se bude snažit poskytovat oběma jezdcům veškerou potřebnou podporu a zkušenosti, které jsme během minulých let nasbírali. Divákům a fanouškům pak za celý tým přeji do letošní sezony samé hezké a vzrušující zážitky, jak u tratí rychlostních zkoušek, tak třeba u nás v servisní zóně, i na rally celkově. A to pokud možno co nejdříve,“ vzkazuje Jan Houšť.