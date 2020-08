V polovině první etapy vede Pech

Ohlasy jezdců v posledním servisu:

Jan Kopecký

„Snažím se prakticky o nemožné, porazit auto kategorie WRC. Vašek kraluje ve své kategorie, my ve své. Bohužel pro nás se jedou Fulnek a Tatrovka, kde se z nulové rychlosti jede na maximum. Tam na něj nestačíme. Ty druhé dvě jsou rychlejší v lese, tam jsme schopni Vaškovi konkurovat. Ale jakmile se auto musí rozjíždět, nemáme šanci.“

Ondřej Bisaha

„Teď jsme bohužel dali jednu velmi měkkou gumu a kvůli tomu hodně ztrácíme. Kloužeme po trati zleva doprava. Profilově mně tyto RZ moc nesedí. Jsem za poslední tři roky zvyklý na něco jiného, tady je to hodně rovné, málo technické. Neumím se na vytočenou pětku trefovat mezi stromy, to mně moc nesedí.“

Václav Pech

„Je to až děsivé, že na třech vložkách mezi námi byly desetinové rozdíly. Přitom Leška a Bystřička byla strašně těžké. Pro Tatru jsme udělali změny na autě. Dali jsme dvě tvrdší kola, která jsme vezli jako rezervu, auto jsme přitvrdil, aby bylo okruhovější. Vypadá to, že se to povedlo. Jede se natvrdo, čeká se na chybu jednoho z nás. Míst, kde se dá udělat, je hodně.“

Filip Mareš

„Je mi jedno, jak vypadá trať, za volantem tohoto vozu se cítím dobře. Mým úkolem je odjet to v co nejkratším čase, což se mi teď dopoledne vůbec nedaří. Abych držel tempo, musím najít vteřiny, které ztrácíme. Zatím nejsem s naším výkonem spokojený.“

Jan Černý

„Měli jsme malé problémy na polygonu, zdejší tratě se mi líbí. Jsme spokojení, chceme se pohybovat kolem bedny v celkovém pořadí, a to se nám zatím daří.“

Miroslav Jakeš

„Počasí vychází, gumy jsme taky vybrali dobré. Zvládli jsme to bez krizovky. Kluci před námi jsou pokaždé o vteřinku rychlejší, musíme trošku přidat. Dáme proto tvrdší gumy, trošku změním nastavení a zkusím trošku později brzdit do rychlejších zatáček.“

Roman Odložilík

„Rychlostní zkoušky jsou velmi rychlé, ale nám to bohužel nejede kvůli technickým problémům. Vynechává nám motor a tady v Kopřivnici to bylo úplně nejhorší. Uvidíme, co se nám podaří v servisu, ale už nemůžeme pomýšlet na žádný pořádný výsledek.“

Petr Semerád

„Bylo to těžká sekce. Ze začátku jsme jeli hezky s Marešem a Jakešem, ale Bystřička se mi nelíbí. Snažil jsem se ji prodal, bohužel jsme udělali chybu a chytili defekt. Nechali jsme jsme tam 15-20 vteřin, což není tak hrozné. Můžeme být rádi, že jedeme dál. Na místo před námi máme odstup, Alberta Taxise bychom za sebou měli nechat. Takže můžeme jet v klidu a sbírat zkušenosti.“

Albert von Thurn und Taxis

„Jsem velmi spokojený s časy i umístěním, které mě překvapuje. Pokud bych udržet Top Ten, bylo by to fantastické. Erzety jsou velmi těžké, rychlé a uskákané. Máme nový rozpis, který je velmi jednoduchý, který mi vyhovuje. Je snazší pro hlavu, můžu lépe reagovat.“

Jan Jelínek

„Podle mě zatím nejpovedenější je RZ Bystřička. Uvidíme, jak to půjde dál. Některé úseky jsou až moc rychlé, dlouho na plynu mezi stromy.“

Jan Dohnal

„Dvoukolka pro mě představuje novou výzvu. Potřebujeme se auto naučit pořádně ovládat a dostat se na limit. Jdeme po krůčcích, zkoušíme nové věci a snažím se auto poznávat. Konkurenci pochopitelně sledujeme, kluci jsou mladí a draví. Je jasné, že budou dělat všechno pro to, aby nás předjeli. My se naopak budeme snažit udržet je za zády.“

René Dohnal

„Jede se nám dobře, ale pořád se učíme s novým autem. Ještě stále máme drobné problémy s brzdami, na které jsem si stěžoval již v minulém závodě. Toto auto je odlišné, než jsme zvyklí. Jsme hodně rychlí na výjezdu ze zatáček díky turbu, ale zatím nejsem spokojen s brzdami. Letos se soustředíme na rallysprinty.“

Egon Smékal

„První runda byla dobrá, můžu být spokojený. Od začátku jedeme maximum, i když pár vteřinek by se tam našlo. Trať je pěkná, místy rychlá, místy technická. Líbilo se mi, je to klasická Valaška. Pokud jde o počasí, nám by seděl déšť, ale pro každého je to stejné.“