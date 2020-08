Úvodní etapu KOWAX ValMez Rally ovládl Václav Pech

Pech se od začátku usadil na čele, Kopecký ho marně zkoušel předstihnout. Lídr ovládl pět testů, přičemž jednou zajel totožný čas jako jeho rival. Těžil zejména z testů Fulnek a Tatra, kde získal rozhodující náskok. Naopak Kopecký zazářil na druhé Lešné.

Neméně zajímavá je bitva o poslední ze stupňů vítězů. Třetí příčku udržel od úvodní erzety Jan Černý, jenže nakonec neodolal ataku Filipa Mareše, který etapu zakončil s náskokem 0,8 vteřiny.

Součástí sobotního programu byl také KOWAX Rallysprint, druhý díl Liqui Moly Rallysprint Série. Poměrně suverénně si vedl Jan Dohnal, který vyhrál s více než půlminutovým náskokem. Mnohem dramatičtější podívaná se odehrála za ním. Druhý nakonec skončil René Dohnal. Třetí byl Dominik Stříteský, který se na tuto příčku vyhoupl v odpolední sekci

Ohlasy jezdců po 1. etapě:

Václav Pech: „Nevím, jak to popsat, je to super sport a přesně proto to děláme. Je to srovnané, jsou to nervy a záleží na tom, kdo to ustojí do konce. Na Lešné jsem zvolnil trochu moc kvůli lesklému a rozteklému asfaltu, v závěru na polygonu se nám zase dařilo.“

Jan Kopecký: „Dnešek hodnotím skvěle. Jeli jsme špičkově, auto funguje parádně, hrajeme si s tím. Jedeme maximum, víc to nešlo, jsme na druhém místě. Zatím spíš hrajeme druhé housle, to se nedá nic dělat. Tak to někdy je. Všichni víme, že Vašek je špičkový šofér, který dokáže využít jakoukoliv techniku. Taky předvádí špičkový výkon. Hodně mě to baví, připadám si jako s Lukjaňukem na Barumce. Zítra ze sebe vydáme maximum, ale když se člověk podívá na skladbu erzet, musí být realistický.“

Filip Mareš: „Začátek první sekce byl rozpačitý, nebyl jsem se svým výkonem spokojený. Naštěstí po obědě to bylo výrazně lepší. Závěr etapy pro mě byl pozitivní. Ze svezení jsem měl radost. Doufám, že zítra se mi podaří přidat.“

Jan Černý: „První polovina dnešní etapy byla vydařená, teď už se nám nedařilo tak moc. Ale jede se nám celkově dobře.“

Miroslav Jakeš: „Ráno bylo dobré, po obědě horší. Měl jsem tvrdá kola, protože jsem myslel, že to bude lepší. Ale nebylo. Erzety byly kratší, stačila by ta co ráno. Posun výš už hratelný není. Pokud někdo ze soupeřů neudělá chybu, není šance stáhnout deset vteřin.“

Petr Semerád: „Jsme spokojení, jsme v cíli sobotní etapy, což je zároveň rallysprint a to jsou pro nás cenné body. Celkově to odpovídá naší výkonnosti. Ze začátku jsme jeli se špičkou, bojovali jsme s Marešem a Jakešem, ale teď odpoledne už jsme nedokázali zajet takové časy.“

Albert von Thurn und Taxis: „Mám za sebou velice dobrý den. Zajížděli jsme konstantní časy v Top 10. První rundu jsme zvládli výborně, ve druhé jsme se o moc nezlepšili časově, s jízdou jako takovou jsem byl spokojený. Doufám, že v neděli udržíme rychlost i konzistenci.“

Karel Trněný: „Přihlásili jsme se jenom na sprint, tak jsme sprintovali. Ze začátku jsme se cítili dobře, na posledních dvou nás ale dva soupeři přeskočili. Takže s výsledkem nemůže být úplná spokojenost, ale s výkonem jo. Se starším fordem už to nebude asi šlágr. Vložky jsou krásné, jsme rádi, že se tady vůbec jede.“

Jan Jelínek: „Jsme v cíli první etapy a svezli jsme se zatím pěkně. RZ jsou tady hodně rychlé, Bystřička je krásná a víc se mi asi líbí tady to motání na polygonu než rychlá Lešná. Tam je hodně změklý asfalt a na tom se hůř brzdí.“

Jan Dohnal: „Cítím se jako v sauně, je to dobrá odtučňovací kůra. Přesně to potřebuju. Zdejší rychlejší tratě nejsou pro toto auto ideální, ale jsem rád, že se vůbec jede. Před pořadateli smekám, že v těžké covidové době dali dohromady závod. V našem výkonu nějaké chyby byly, ale jinak jsem spokojený. Mlaďasy za sebou se snažím hlídat. Jsou dobří a snaží že.“

René Dohnal: „Jsem plný rozporuplných pocitů z polygonu. Teď odpoledne jsme dali tvrdší pneumatiky, ale to nebyla dobrá volba, hodně to klouzalo a nejel jsem jistě. Celkově spokojenost.“

Dominik Stříteský: „Z naší strany to hodnotím kladně, drželi jsme tempo s ostatními. Myslím, že výsledek není nejhorší, když vezmu, že vozy s turbem jsou o generaci dál. Uvidíme, jak nám to půjde během zítřejší etapy, rallysprint hodnotím jako úspěšný.“

