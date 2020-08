Dealerský tým Laureta Auto poprvé na bedně

Přitom vstup do druhého závodu, koronavirem poznamenaného kalendáře MČR v rally, nevyšel mladoboleslavské dvojici zcela podle představ: „První sekcí jsme se spíše protrápili. Nebylo to špatné, ale nedařilo se nám najít ten správný rytmus. Něco tomu chybělo a na nejrychlejší trojici jsme ztráceli," stěžoval si v polovině první etapy Filip Mareš, který zaostával za Kopeckým, Pechem a Černým. Zlepšení dílčích časů a nakonec i posun pořadím výše, přinesla pro Filipa s Radkem odpolední sekce: „Druhé průjezdy už byly co do pocitu z našeho výkonu mnohem lepší a dařilo se nám ztrátu na pódium snižovat. Dobře jsme zvolili i směs našeho obutí Michelin a i díky tomu jsme se v poslední sobotní RZ před Honzu s Petrem o pár desetinek propracovali. Bylo ale jasné, že v neděli bude náš těsný souboj pokračovat," předpovídal pilot modrobílé Škody Fabie Rally2 Evo připravované jenišovickým Rexteamem.

Jeho slova potvrdil hned výsledek první nedělní RZ, po které se obě posádky o třetí příčku dělily ve shodném čase. Pak ale Filip s Radkem začali stupňovat své tempo a sérií rychlejších časů, si postupně vypracovali na třetí příčce několikavteřinový náskok: „V neděli se nám krom první RZ, kterou jsme pojali opatrně, jelo skvěle. Dokázali jsme jet rychle a přitom bez větších chyb a zbytečného rizika. Na posádky bojující o prvenství jsme sice nestačili, ale v souboji s Honzou Černým a Petrem Černohorským, jsme dokázali kontrolovat naší pozici. Do poslední RZ jsme šli s náskokem 6 vteřin a i když se to může zdát jako opravdu malý náskok, i v ostrém tempu, které se na Valašce jelo, bylo možné s ním alespoň trochu hospodařit. V rámci možností je pro nás třetí místo skvělým výsledkem," neskrýval spokojenost s umístěním mezi nejlepšími třemi úřadující vicemistr České republiky.

První kariérní pódium zaznamenal při svém třetím startu s vozem kategorie Rally2 také Filipův nový parťák Radek Bucha: „S průběhem Valašky jsem docela spokojený. Ukázalo se, že start na soutěži ERC v Římě, nás jako posádku posunul o kus dopředu a třeba proti bohemce byla naše souhra o kus lepší. Hodně jsem si užil i vteřinový souboj o stupně vítězů. Filipovi i celému týmu děkuji za krásný závod a věřím, že se nejednalo o naše poslední společné pódium," nechal se slyšet spolujezdec, pro nějž se jednalo o 40. spolujezdecký „zářez".

Spokojený s výsledkem i představením celého týmu, byl i pan Jaroslav Jelínek, legenda českého rallysportu a majitel společnosti LAURETA AUTO: „Za dobu své aktivní kariéry mám na Valašskou Rally převážně dobré vzpomínky, většinou se mi na tamních tratích dařilo. Jsem proto rád, že se na to nyní podařilo navázat i našemu dealerskému týmu. Filipovi s Radkem děkuji za bezvadnou reprezentaci, stejně tak i celému týmu a dalším partnerům. Věřím, že v dalších závodech na tento výsledek navážeme."

Dalším závodem, na kterém se soutěžní Fabia v modrých barvách liberecké firmy Entry Engineering měla původně představit, byla plánována legendární Barum Rally. Po jejím zrušení se ale další kolo kalendáře českého mistrovství přesouvá až na konec září do okolí Horažďovic, kde se premiérově odjede Invelt Rally Pačejov, jako dvoudenní podnik.

PR LAURETA AUTO ŠKODA TEAM