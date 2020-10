KIT Racing v Pačejově ve skvělé společnosti

Rally Pačejov se poprvé dostala do nejvyšší společnosti v České republice, tedy do velkého mistráku. S velkým očekáváním se tedy vzhlíželo, jak si pořadatelé s tímto krokem poradí. Samotná soutěž byla rozdělena do dvou etap a závodilo se na české poměry poněkud netradičně – v neděli a pondělí. Společně se soudobými vozy se na startu objevilo i 53 posádek s historiky, pro které to byl letošní třetí závod. Mezi největší favority na vítězství byl pasován i Vlastimil Neumann, který do Pačejova přivezl neměnnou sestavu z předchozích letošních startů – tedy Martina Hlavatého na místě spolujezdce a modrobílého krasavce s označením Ford Escort RS Cosworth. Fryštácký jezdec chtěl odčinit nezdar z předchozích soutěží, kdy jej potrápila technika. Tento cíl splnil na sto procent, navíc ve stylu start – cíl. Po odjetí osmi rychlostních zkoušek tak mohla posádka Vlastimil Neumann – Martin Hlavatý převzít na horažďovickém náměstí pohár určený pro nejrychlejší posádku v kategorii historik. Krom toho se stali Valaši i vítězi třídy F7. „Po delší době jsme se opět postavili na start závodu, ze kterého jsme byli nadšeni hned z několika pohledů. Jednak jsme se opět setkali se skvělou partou závodníků, jakými jsou například Tomáš Enge, Libor Kotrmon, Jindra Štolfa, Vláďa Berger, Jirka Káňa, Karel a Aleš Jirátko nebo mistr Evropy Mirek Janota, a mnohými dalšími, kteří startují v kategorii historik. Za tuto partu jezdců mohu říct, že jsem se doslova a do písmene cítil jako v lepší společnosti. Dále jsme si mohli zazávodit na krásných rychlostních zkouškách. Tady musím smeknout před pořadateli, neboť při seznamovacích jízdách panovalo deštivé počasí, ale „traťáci“ chystali erzety s nadšením. Nás v předchozích dvou závodech lehce potrápil ford, a tak jsem byl zvědavý, jak jsme jej připravili na tuto soutěž. Mechanici odvedli skvělou práci, neboť auto fungovalo po celou soutěž bez problémů. Enge, Káňa, Janota a další předváděli skvělé výkony, ale my byli tentokráte rychlejší. Krásný závod a my si ho užívali. V autě nechyběly chytlavé průpovídky Martina Hlavatého, který jako vždy drží dobrou náladu na vysoké úrovni. Velký dík patří i mechanikům Michalu Bláhovi, Milanu Jelínkovi, Matesu Jonáškovi, Liboru Votavovi, Lukáši Svobodovi a Petru Čalovi pod vedením Standy Vaculíka za činnost během rally. A poděkování míří i Soně Herberové za super catering. Již nyní se těšíme na další závod a pevně věříme, že nám jej nikdo „shora“ nepokazí,“ uvedl k pačejovskému vítězství Vlastimil Neumann.

Rally Pačejov (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Pokud byla pro vozy historik určena pouze jedna etapa, tak pro posádky se soudobými vozy byly etapy dvě. Ve třídě 3 byla přihlášena mimo jiné i posádka Lukáš Matěna – Pavel Zalabák s Mitsubishi Lancer EVO IX. Královéhradečák měl ve třídě dalších pět soupeřů a na pačejovských tratích startoval poprvé. Největší pozornost se tady soustřeďovala na Martina Šikla, Adama Fabriku a Lukáše Matěnu. Úvodní zkoušku zajeli Lukáš s Pavlem v třetím čase třídy, ale již na dvojce to byl čas druhý, a to znamenalo postup na průběžnou druhou příčku. Po servisní pauze následovaly čtyři rychlostní zkoušky, kdy Matěna tři z nich vyhrál. Po 6. RZ se navíc dvaatřicetiletý jezdec posunul do čela třídy produkčních vozů. Nutno ale sportovně dodat, že mu to umožnil Martin Šikl, který udělal defekt a propadl se na třetí příčku. „Staré“ rychlostní zkoušky vycházely lépe Šiklovi, na nových byl rychlejší Matěna. V polovině rally figurovala posádka Matěna – Zalabák na vedoucí příčce ve třídě 3 a v průběžné celkové klasifikaci to bylo místo 17. Pondělní etapa obsahovala šest erzet rozdělených v polovině návštěvou servisu. První rundu ovládl Šikl a z manka ukrojil dvacet vteřin, přesto Matěna pevně držel vedení. Nejvíce Lukáš ztratil na RZ Čečelovice, kde jel na třech mokrých a jednom slicku. Důvod? Na předchozí zkoušce na „muničáku“ měl pomalý defekt a rezerva byla do sucha. Ve druhém kole rychlostních zkoušek nezvládl atak na první místo Šikl a na dlouhé minuty si ustlal mimo cestu. A aby to neměli Lukáš s Pavlem tak jednoduché, tak se „muničák“ a čečelovická zkouška opakovala jako přes kopírák i v druhém průjezdu. Přesto Matěna se Zalabákem ovládli poslední tři rychlostní zkoušky a s bezpečným náskokem ve třídě zvítězili. V absolutní klasifikaci pak obsadili 14. příčku v rámci MČR. Po druhém místě z Bohemia rally a dvou vítězstvích z Valašky a Pačejova se Lukáš s Pavlem mohou radovat z posledního mistrovského titulu ve třídě 3.