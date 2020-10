První sezona Daniela Poláška v Opel Adam Cupu

Můžeš se nám krátce představit?

„Jmenuji se Dan Polášek. Studuji v Brně na vysoké škole obor management a podnikovou ekonomiku. Veškerý svůj volný čas věnuji přípravě na závody. Ať už to bylo chystání auta, když jsem jezdil ještě s Hondou, nebo fyzická příprava. Také se ve svém volnu snažím pilovat rozpis, prostě cokoliv, co mě v závodění posune dopředu. Tohle vše zároveň považuji za svého koníčka. Do svých dvaceti let jsem mimo jiné dělal závodně ploutvové plavání.“

Jaké byly tvé začátky v rally? Co tě k tomuto sportu přivedlo?

„Fanouškem aut jsem byl snad od narození. Jako malý jsem si vždycky snil o svezení v závodničce. Za svoji první jízdu vděčím Jirkovi Pohlídalovi. Byli jsme s Leem Pavlíkem na soustředění v Tatrách, já tehdy ještě jako plavec. Hodně jsme se spolu bavili o závodění až z toho nakonec vzešlo, že jsem se na Barum rally 2018 svezl s Jirkovým Nisanem Micra v rámci rally legend. No a pak už mě droga jménem motorsport naplno pohltila a jak to všichni známe, těžko se odolává.“

Tvůj první ostrý start byl vsetínský sprint, kde jsi vyhrál třídu 9. Jak na tento závod vzpomínáš?

„Vzpomínka je to určitě krásná. Kdo by nechtěl vyhrát třídu hned při svém prvním startu. Já vždycky jezdím na závody s tím, že jdu vyhrát. Proč jinak tam jezdit, abych byl pátý? Cílem pro mne je vždy první místo. Když to nevyjde, snažím se z toho poučit a udělat maximum pro to, aby to příště vyšlo. Takže i loni na Vsetín jsem jel s tím, že vyhrajeme, což se podařilo a bylo to pro nás překvapující a zároveň hodně motivující do dalších soutěží.“

V letošní sezoně máš na svém kontě již 7 startu, ale na Rally Bohemia přišla havárie, co se stalo?

„Stalo se to na čtvrté rychlostní zkoušce a sešlo se bohužel několik nešťastných okolností. Ať už to byla chyba v rozpise, moje chvilková ztráta koncentrace nebo nedostatek zkušeností. Naštěstí se mě ani mé spolujezdkyni nic nestalo a z auta jsme vylezli celí. Nejvíce to odnesla chudinka moje Honda.“

Poté jste Hondu Civic vyměnili za Opel Adam Cup, proč padla volba právě na cupové auto? Dá se nějak Honda a Opel Adam Cup porovnat?

„Po nehodě bylo jasné, že Hondu nestihneme do dalšího závodu, kterým byla Valaška, opravit. Hledali jsme tedy auto, se kterým bychom mohli jet. Vůz kategorie R2 zatím nepřicházel v úvahu. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet Opela. A ukázalo se, že to byla správná volba. Je to skvěle fungující auto, které už má sekvenční převodovku a je to mnohem víc závoďák, než Honda. Proto jsme se rozhodli u Adámka zůstat.

Honda má větší výkon a je levnější na provoz. To je ale asi jediné, v čem Adámka převyšuje. Opel je mnohem víc podobnější silnějším závodničkám jako jsou R2 a je bezpečnější. Přeci jen, Honda už je skoro veterán, proto si myslím, že je Opel lepší volbou.“

Ve Vyškově jsi dokázal vyhrát Opel Adam Cup, co to pro tebe znamená?

„Jak už jsem řekl, vždycky jdu do závodu s tím, že vyhraji. Stejné to bylo i ve Vyškově. I tak to pro nás bylo velké překvapení a měl jsem opravdu velkou radost, že se nám podařilo zvítězit. Mrzí mě, že se nám podobný výsledek nepovedlo zopakovat na Rally Morava ve Šternberku. O to víc, že nám pravděpodobně v Česku sezóna skončila.“

Máš nějaký sen v rally?

„Mým snem je vyhrát nějaký závod v absolutním pořadí. Pěkné by bylo zvítězit absolutně třeba na Barum Czech Rally. Barumka je pro ně srdcovou záležitostí. Pocházím ze Zlína a tento podnik navštěvuji od mala. Atmosféra, která na nejpopulárnější soutěži u nás panuje je naprosto nepopsatelná.“

Poděkování, vzkaz fanouškům…

„Poděkování patří hlavně mému tatínkovi, nebýt něj, tak určitě nezávodím. Moc si vážím jeho podpory. Děkuji také celé rodině, že mi pomáhají. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mi věnují svůj čas a snaží se mi předat cenné zkušenosti, zejména Leovi Pavlíkovi a Ondrovi Bisahovi, vážím si spolupráce s vámi.“