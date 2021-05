Cais překonal postcovidový syndrom a míří na Kopnou. V tréninku svezl motocyklistu Salače

Potíže s Covid-19 ho zaskočily, v takové míře je nečekal. Vir se Eriku Caisovi usadil na srdci, neustále kašlal a v jednu chvíli nemohl vyjít ani schody. Poslední prohlídka u doktorů prokázala zásadní zlepšení. „Zánět na srdci už nemám, zdravotní stav by se měl vracet do normálu. Nikdo ale nezaručí, že by se problémy neměly vrátit třeba za několik měsíců,“ dodal člen Orsák Rallysport týmu. Vyšetření také prokázalo určitý pokles fyzičky.

„Stále na tom nejsem jako třeba v minulém roce. A jít do plného tréninku by bylo rizikem. Nevím, co by se mohlo stát. Třeba běhat stále moc nemohu, proto se budeme zaměřovat hodně na regeneraci,“ říká bývalý závodník na horských kolech, který se dostal do továrního týmu. Nejpozitivnější je však skutečnost, že už se za volantem cítí komfortně a nevadí mu dlouhé přejezdy. Však také rychlost ukázal o víkendu v Itálii. Na Camunia Rally u města Breno zajel v první rychlostní zkoušce třetí nejrychlejší čas, v té další byl dokonce druhý.

„Bylo to skvěle rozjeté, chtěl jsem v následujícím dnu zatlačit na vítězství. Jenže nakonec jsme museli odstoupit. Vše zhatila chyba jednoho konkrétního materiálu. Mrzelo mě to,“ tvrdil pilot závodního Fordu Fiesta Rally2. Nyní už se Cias orientuje na další soutěž, cílem je uspět na Rallysprintu Kopná. „To je pro mě domácí závod. Já a několik místních pilotů jdeme do toho s tím, že chceme vyhrát. Letos je startovní listina atraktivní, bude to obrovský souboj. Chci rozhodně uspět,“ dodal Cais, které čeká v červnu start prioritního evropského šampionátu v Polsku.

Pomohl jezdci k bedně?

„Po Kopné se chci zaměřit na šotolinu. Kdybychom ještě odjeli na nezpevněném povrchu jinou rallye před Polskem, bylo by to ideální,“ tvrdil Cais, který si jeden z tréninků zpestřil. Do závodního fordu pozval Filipa Salače, jezdce na motocyklu z Moto 3. „Bylo to právě před závodem, ve kterém vybojoval druhé místo. Pochvaloval si to. Prý jedna jízda v R5 a už má bednu. Filip je milovník aut a ten test jsme si užili,“ popisoval talentovaný pilot rallye, kterému Salač nabídl jízdu na motorce. „Konkrétně na motardu. Říkal jsem, že se můžeme domluvit, ale raději až po sezoně,“ dodal s úsměvem.

