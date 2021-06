Plzeňáky Pecha s Uhlem čeká Rallye Plzeň

EuroOil team s Václavem Pechem jun. a Petrem Uhlem nebude při této motoristické události v jejich rodném městě chybět. "Na Rallye Plzeň jsem byl prvně jako 11 letý kluk, když jsem v roce 1987 dělal mechanika Standovi Šelmátovi. Táta mě posadil k nim do doprovodu a já dostal za úkol mýt přední okno. Tenkrát byl ještě servis za každou RZ a mechanici při přejíždění z vložky na vložku jeli mezi sebou „své“ vlastní závody, aby stíhali další stanoviště. Byl to strašný fofr pokaždé najít správné místo co nejblíže za cílem RZ. Rozbalit servis, připravit gumy, rychlohever, benzin, pak přiletěl roztopený závoďák, který nepopsatelně hezky voněl. Mechanici se na něj vrhli a sotva se mi povedlo umýt mouchy z okna už se vše zase balilo a pospíchalo dál. Ta atmosféra mě naprosto pohltila. Jen jsem tenkrát nevydržel do cíle a někdy kolem jedenácté v noci usnul mezi pneumatikama,“ vypráví Václav Pech jun.

EuroOil team se rozhodl startovat na Rallye Plzeň především v rámci tréninku. Jeho posádka má za poslední rok odjeto méně ostrých kilometrů a domácí závod se k tomuto účelu hodil nejvíce. „Původně jsme to v plánu neměli, a ani dalších rallysprintů se letos neúčastníme. S tou myšlenkou přišel táta a já to s nadšením přivítal. Při jeho vyprávění o Plzni, jaké měla krásné rychlostky, že některé se zase pojedou, a jak na tu dobu vzpomíná, mě napadlo přihlásit posádku Ing. Václav Pech – Ing. František Šimek alespoň do Rallye pravidelnosti s veteránským Favoritem. Startovní listinu tak jeden Pech otevírá a druhý Pech uzavírá,“ říká s úsměvem ten mladší.

Jednodenní Rallye Plzeň startuje v sobotu 5.června v 9:00 hod. v Plzni „U Zvonu“. Na posádky čeká 8 rychlostních zkoušek a trať dlouhá 287 km. První posádka projede cílem opět „U Zvonu“ v 17:00 hod.

www.VaclavPech.cz

www.vaclavpech-fanclub.cz