Valašské Meziříčí hlavním středobodem Valašky

Valašská soutěž oslaví ve dnech 8. – 10. dubna 2022 čtyřicáté jubileum. Soutěž bude započítávána hned do šesti šampionátů. V evropském měřítku to budou seriály European Rally Trophy – Central a Central European Zone (CEZ), v národním pak zařazení do MČR v rally a v rally historických automobilů a Mistrovství Slovenska v rally a v rally historiků.

Do Valašského Meziříčí se posádky začnou sjíždět ve středu 6. dubna odpoledne, kdy se budou moci prezentovat a od čtvrtečního rána zahájit seznamovací jízdy na tratích letošní Valašky (od 8 hod.). Ty budou probíhat do pátečního odpoledne (17 hod.).

Mezitím zamíří do Valašského Meziříčí soutěžní technika s mechaniky, na které čeká servisní zázemí v areálu a na okolních parkovištích společnosti DEZA. Z tohoto místa to budou mít jen kousek na administrativní a technickou přejímku v areálu společnosti Autocentrum Lukáš (8:30 – 15:30 hod.), stejně jako na trať shakedownu, kde si část účastníků otestuje svou techniku. Testovací zkouška se uskuteční v pátek 8. dubna na úseku Branky - Choryně s délkou 3,26 km (12 – 17 hod.).

V pátek od 17:30 hod. pak v blízkosti Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí proběhne slavnostní start 40. KOWAX Valašské rally ValMez. Na startovní rampě se postupně objeví kolem třiceti dvojic ze špičky startovní listiny a dále se vztahem k valašskému regionu.

Ze servisu u společnosti DEZA vyrazí posádky 9. dubna dopoledne i na tratě rychlostních zkoušek v rámci Zlínského i Moravskoslezského kraje. Na sobotu je naplánováno osm zkoušek na čtyřech úsecích (celkem 77,96 km RZ), v neděli budou soutěžní dvojice bojovat na šesti zkouškách (3 úseky, 72,60 km RZ). Harmonogram každé etapy obsahuje vždy jeden z testů delší než 19 km (v sobotu Lešná, v neděli Velká Lhota).

Sobotní zápolení zakončí superspeciálka ValMez (v okolí sportovních areálů ve Valašském Meziříčí), která byla při dvou ročnících v minulosti vždy divácky hojně navštívena. Odjede se v sobotním večeru 9. dubna ve formátu „vložka ve vložce“ (start 18:58).

„Lešná i Velká Lhota (kolem přehrady Bystřička) mají svou sportovní úroveň, ale osobně věřím, že se jezdci opět těší i na Poličnou a stejně tak na návrat rychlostní zkoušky Rybí s délkou přes deset kilometrů. Už dva roky jsme s tímto úsekem koketovali, ale vždy nás okolnosti donutily provést nějakou změnu. Tentokrát je Rybí definitivně zpátky, také díky spolupráci se společnosti Innogy, které patří část komunikací. Na jejich povolení jsme museli reagovat mnoha bezpečnostními opatřeními, které ochrání nedaleké plynové soupravy,“ přiznává něco za zákulisí závodu šéf organizačního týmu Jaromír Tomaštík.

Po absolvování čtrnácti rychlostních zkoušek dorazí první posádky na cílovou rampu ve Valašském Meziříčí v nedělním odpoledni, krátce před 15. hodinou. To za sebou budou mít 348,60 km soutěže (proti loňským více než 445 km).

Aktuálně s touto tiskovou informací najdete v aplikaci Sportity (heslo/password: Valaska2022) i na oficiálních stránkách www.valasskarally.cz výňatek ze Zvláštních ustanovení soutěže, kde soutěžící i posádky získají důležité potřebné informace k plánování závodu.

„Samozřejmě vše je proti zvyklostem později, než by mělo být, ale souvisí to s řadou změn v evropských i českých regulích, na které jsme museli reagovat. S oficiálním schválením ZU bude zároveň spuštěn i příjem přihlášek, očekáváme začátkem příštího týdne,“ objasňuje ředitel závodu Rudolf Kouřil.

Informačním kanálem 40. KOWAX Valašské rally ValMez 2022 bude aktualizovaná internetová stránka www.valasskarally.cz. Informace k soutěži lze získat rovněž na facebookovém profilu soutěže Valašská Rally ValMez, posádky budou moci využít i aplikaci Sportity.