Úspěšná blátivá premiéra Jakuba Jirovce na Valašce

Na konci loňské sezóny přeskočili Jakubové Jirovec a Kunst na zkoušku z „prcka“ Opel Adam Cup do krapet delší, ale mnohem výkonnější „Alpinky“. První starty s tímto francouzským krasavcem naznačovaly, že by auto Jakubům mohlo perfektně sednout, a tak přišlo týmové rozhodnutí. „S tátou jsme se na konci loňské sezóny dohodli, že s Alpinou odjedu celý velký letošní mistrák. Abych se s autem co nejvíce sžil, tak jsem startoval na Komvet rally a Pražském rallysprintu, plus několik soukromých testů. Na Valašku jsem se tedy pečlivě připravoval, neboť první ostrý závod pro mne znamenal hodně. Ve Valašském Meziříčí jsem doposud nestartoval a byl jsem taky hodně zvědavý na porovnání s Petrem Nešetřilem a Martinem Radou. Týden před závodem jsem nemohl dospat, a to i přes fakt, že rosničky nepředvídaly krásné počasí. Měl jsem z toho trošku obavy, protože všechny testy probíhaly na suchu a za deště jsem neodjel s Alpinkou ani kilometr. Ale výzvy jsou od toho, aby se překonávaly, a my ji s Kubou přijali,“ přiblížil předstartovní ladění Jakub Jirovec.

Tašky s oblečením a kombinézami byly sbalené, mohlo se vyjet na cestu z Plzně do Valašského Meziříčí. 430 km uteklo jako voda a posádka v dobré náladě vyzvedla itinerář a jela poznávat nové rychlostní zkoušky. „Už při najíždění erzet bylo poznat, že Valaška nebude jednoduchý závod. Spousta rychlých úseků na úzkém rozbitém asfaltu přecházející do mega rychlých úseků na širokém přes horizonty, to jsou typické kotáry a aby toho nebylo málo, tak změna gripu na asfaltu byla co kilometr. Už i předpověď počasí s námi laškovala a já se těšil na shakedown, kde by snad mohlo sprchnout a já bych vyzkoušel poprvé nastavení na mokro a mokré gumy. Jenže slunce svítilo, a tak jsme se aspoň pěkně rozjeli, vyzkoušeli grip na asfaltu i katy na půl auta. To jsem ovšem ještě netušil, jak se mi ty katy budou hodit,“ uvedl třiadvacetiletý jezdec. A zatímco byly seznamovačky i „šejk“ se slunečními brýlemi jako povinnou výbavou, na slavnostní start a úvod závodu začalo pořádně pršet.

Pořadatelé převzali do závodu 84 posádek z pěti zemí. Vedle bohatého zastoupení českých posádek zde startovali také Slováci, Poláci, Švédové a jedno zastoupení mělo i Maďarsko. Jakubové dostali startovní číslo 28 a ve třídě RGT měli za soupeře pouze Martina Radu. Klukům šlo hlavně o zisk zkušeností, přesto chtěli bojovat o dobré umístění. Sobotní etapa měla v harmonogramu osm rychlostních zkoušek a vydatný déšť nadělal nejedné posádce vrásky na čele. Některé zkoušky byly doslova očistcem. „Přiznám se, že když jsme v sobotu ráno stáli na startu první zkoušky na improvizovaném setupu s mokrými gumami, které jsem do té doby nikdy nejel, a venku lilo jako z konve, tak jsem radostí moc neskákal. Proto byl první průjezd RZ Rybí docela utrápený, ale postupně jsme se s Kubou dostávali do tempa. Hlavně jsme se ovšem soustředili na učení, neboť podmínky, které panovaly, byly těžkou školou. Druhou sekci erzet jsme již jeli s větší jistotou, ale pořádně jsem se svezl až na večerní městské zkoušce ve Valašském Meziříčí,“ nastínil průběh první etapy Kuba Jirovec. Na konci etapy figurovala posádka Jirovec – Kunst na průběžné 26. příčce absolutní klasifikace, mezi českými posádkami byla dvacátá a třídu RGT vedla. Plzeňský jezdec byl potěšen i dalším faktorem, který je úzce spjatý s novým, výkonnějším vozem. „Když jsem jezdil Adama, tak podél tratí zkoušek na nás bývalo minimum diváků. S Alpinou jsme ve startovní listině výš a najednou poznávám řady fanoušků. Obzvláště na městské zkoušce jich bylo plno. Takový typ erzety mne baví a jsem rád, že mám auto, se kterým se dá dělat i trochu šou. Doufám, že jsem prokřehlé diváky svou jízdou pobavil.“

Nedělní etapa obsahovala šest rychlostních zkoušek. Ráno vítalo posádky slunce, ale to by nebyl apríl, aby se v průběhu dne nad tratí neprohnal déšť i sněhové přeháňky. Úvodní zkouška dne Jakubům vyšla skvěle, ale pak přišel zlom. „Do druhé etapy jsme startovali v trochu lepším rozpoložení a první průjezd RZ Juřinka to jen potvrdil. Na těchto „jednodušších“ zkouškách se cítím komfortně, což se odrazilo i na čase. Pak ale přišla RZ Poličná, což je přesný opak oblíbené zkoušky. S Kubou jsme si řekli, že zkusíme, co to půjde, ale velký respekt z této zkoušky se podepsal na mém výkonu, který se přenesl i na další erzety. A když začalo ještě pršet a sněžit, já už pak nebyl schopný dostat se do tempa,“ popsal kritickým okem svůj výkon Jakub Jírovec. Posádka náročnou Valašskou rally dokončila a domů si odvezla spoustu informací. Ale také pohár za vítězství ve třídě RGT. V konečné klasifikaci figurují Jakub Jirovec s Jakubem Kunstem na 29. místě absolutně a mezi českými posádkami byli 21.

„Vím, že to zní jako by to byl protrápený závod, na který bych měl asi co nejrychleji zapomenout, ale upřímně jsem rád, že jsem si tím vším prošel, i když jsem tomu závěru závodu mohl dát víc snahy. Byl to pro mě opravdový křest ohněm a zkušeností jsem nasbíral nespočet. Již nyní se těším, až na Valašku přijedu za rok obohacen o zkušenosti a Petra Nešetřila trochu víc potrápím.“