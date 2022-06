Lukáš Frána si připsal dva úspěšné starty do sezóny

Pojďme se nyní v krátkosti ohlédnout za starty posádky hájící barvy FráthermRally teamu. Lukáš Frána zakončil loňskou, ne zrovna vydařenou sezónu, po Rally Bohemia. Velký bodový zisk získal Lukáš pouze na domácí „Šumavě“, kde dojel na bedně. A když se k tomu připočte vynechání úvodní soutěže na Valašsku, odstoupení v Hustopečích (havárie) a na Bohemce, kde vypověděl službu hydroblok na řazení, byla sezóna hodně slabá. Poškozený hydroblok poslal klatovský jezdec na repasi do Francie a v koutku duše počítal se svou účastí na jubilejní 50. Barum Czech Rally Zlín, ale repase se protáhla a opravený díl přišel až po Barumce. Proto nemělo cenu dále v sezóně pokračovat a vyhazovat peníze a Lukáš se věnoval jiným potřebám. Novou sezónu ovšem klatovský jezdec nezačal na úvodním podniku ve Valašském Meziříčí, jak by asi každý předpokládal, ale až v Klatovech. „Důvod, proč jsme nestartovali na Valašce je prostý. Jedná se o nejvzdálenější soutěž pro mne, a když se k tomu připočítá i fakt, že se letos pojede osm velkých soutěží a z toho se započítává pět nejlepších výsledků, rozhodli jsme se na Valašsku nestartovat. Dali jsme přednost přípravě na rally v Klatovech,“ nastínil důvod absence na Moravě Lukáš Frána.

První letošní start tak zaznamenal Lukáš až v Klatovech, což bylo od loňské „Bohemky“ bez pár dní rovných deset měsíců, a to je hodně dlouhá doba. Na „Šumavě“ došlo i na obnovení staronové spolupráce s Jiřím Skořepou. „S Jirkou se známe už hodně dlouho. Náš první závod se váže k slovenské soutěži Rally Velký Krtíš 2019. Poté, co mi „přeběhl“ Pavel k Matoušovi, byl Jirka jasnou volbou a já jsem rád, že jsme se na spolupráci dohodli. Jiří je profi spolujezdec s mnoha závody na triku. Je s ním legrace a závody si jistě oba užijeme,“ přiblížil obnovenou spolupráci Frána.

Ale pojďme již na šumavské erzety. Těch bylo v letošním ročníku klatovské rally dvanáct a Lukáš s Jirkou nalepili na Citroën DS3 R3T startovní číslo 36. Ve třídě RC4 I měla posádka devět soupeřů, kde favoritem byl Jaromír Tarabus. Závod odstartovala zkouška na Čínovském okruhu, ale největší porce rychlostních zkoušek měla přijít v sobotu a neděli. A to, že na Čínově Lukáš umí, potvrdil i letos, kdy po páteční zkoušce vedl dvoukolky. „Na domácí Rally Šumavu jsem se hodně těšil. Měl jsem drobný hendikep oproti rozjetým soupeřům, protože od Bohemky utekla spousta vody. Jistou obavu jsem měl i z počasí, neboť předpověď hlásila déšť a začít závodit na rychlé Šumavě na vodě, to by byl masakr. Oba průjezdy čínovskou zkouškou se nám povedly. Páteční erzetu jsme vyhráli a v první sobotní jsme byli druzí, přesto jsme si ještě udrželi vedení mezi dvoukolkami. Bylo nám ale jasné, že na dalších, těžších a nových rychlostkách už to bude pro nás horší a projeví se dlouhá pauza. Počasí si s námi v první etapě hrálo, bylo zataženo a občas nějaká přeháňka a nebylo jasné, kdy a kde co spadne. Byla to loterie, jak správně zvolit nastavení a pneumatiky. Mne ovšem více rozhodily nové disky. Koupil jsem disky v naoko pěkném stavu, ale dost házely. Jeden až tak moc, že nás na přejezdu upozorňovaly ostatní posádky, že asi máme povolené kolo. Bohužel to bylo na přední nápravě na tvrdé směsi a výměna za měkké gumy, které jsme měli vzadu a na rezervách, nepřipadala v úvahu. Proto jsme museli první čtyři erzety vydržet až do servisu,“ popsal dění v první etapě klatovské rally Lukáš. Favorit třídy Míra Tarabus se přes naši posádku přehnal a navyšoval odstup, Lukáš s Jirkou si ale bezpečně hlídali průběžnou druhou příčku ve třídě i dvoukolkách. Nedělní část závodu již probíhala za stálého počasí a Frána se Skořepou se na erzetách jízdou bavili. Během první rundy si vytvořili potřebný náskok před další posádkou ve třídě a ten si kluci pohlídali až na cílovou rampu. „Naším cílem do nedělní etapy bylo udržet druhou příčku ve třídě i dvoukolkách, a to se podařilo. Při první sekci zkoušek jsme si zajistili ještě větší odstup od skvěle jedoucího Jakuba Talaše a náskok jsme si udrželi až do cíle,“ uvedl Frána. Na klatovském náměstí následně převzala posádka Lukáš Frána – Jiří Skořepa poháry za druhá místa ve dvoukolkách a třídě RC4 I. V absolutní klasifikaci figurují kluci na 21. příčce.

Neuplynulo ani čtrnáct dní a Lukáš s Jirkou se potkávají znovu, tentokráte před Rally Český Krumlov. Tady měli pořadatelé v časovém harmonogramu třináct erzet a ve třídě RC4 I se sešlo jedenáct posádek. „Jelikož si auto připravuji sám na dílně, tak pauza mezi Klatovy a Krumlovem byla velmi krátká. Na kontrolu auta a vše kolem jsem měl pouhých deset dní. S Jirkou se u nás sešel zajímavý paradox, neboť v Krumlově jsme oba startovali naposledy před třemi roky. Já osobně považuji českokrumlovskou soutěž za nejnáročnější v celém českém seriálu,“ prozradil Lukáš Frána. A že je rally v Krumlově opravdu velmi těžká, se Lukáš přesvědčil hned na začátku soutěže. Nejprve „štrngl“ Citroënem lehce o balík a pak hledal nastavení i rytmus v rally. „Ten úvod se mi vůbec nepovedl. První zkouškou byla erzeta na výstavišti a já jsem trefil balík, a tím poškodil přední část vozu. Naštěstí hned následoval krátký patnáctiminutový servis a provizorní oprava se povedla, ale já byl z toho rozhozený, neboť to bylo vše velmi hektické. A na klidu mi nepřidaly ani další dvě zkoušky Rožmitál a Ján. Při seznamovacích jízdách jsem lehce podcenil rozpis a málem nás to několikrát vytrestalo. Navíc jsme jeli nastavení jako na Šumavě, což se ukázalo jako nevhodné, a tím začalo trápení, při kterém jsem ani nechytil správný rytmus. Do toho jsme obdrželi 30vteřinovou penalizaci a já začínal být hodně nervní. Druhá sekce zkoušek se jela za tmy a meteorologové avizovali bouřky, takže opět nastala loterie, co obout. Těsně před startem druhého Rožmitálu byla RZ zastavena po havárii vozidla. Tím jsme měli čas dopátrat se, za co jsme chytili „pentli“. Byl to údajně jeden z retardérů na RZ Ján, ale oba v autě jsme přesvědčeni, že jsme retardéry projeli v pořádku. Poslední zkoušku prvního dne jsme dokončili těsně před bouřkou, ale i tak jsme byli rádi, že máme konečně etapu za sebou. Po odevzdání auta do „úpéčka“ na Výstavišti v Českých Budějovicích jsme stáhli videa a jeli řešit penalizaci do Českého Krumlova. Vedení soutěže nám po zhlédnutí záznamů dalo za pravdu a uznali stažení penalizace,“ podělil se o dojmy z prvního dne krumlovské soutěže Lukáš Frána. Po náročném dni tedy mohla jít posádka v klidu spát, byť hodiny ukazovaly dvě ráno. Páteční etapu dokončili Lukáš s Jirkou na sedmé příčce mezi dvoukolkami a ve třídě byli šestí. „Do sobotní části závodu jsme měli v plánu spravit si chuť po nepovedeném pátku a pěkně se svézt. Ale po nočních bouřkách bylo v lesích mokro a dost to klouzalo. Hned na první RZ Kohout mně to při brzdách na bahně ujelo a my se dostali na chvilku mimo cestu. Naštěstí jsme si tím všechnu smůlu vybrali a my začali stahovat ztráty. Naše snažení gradovalo na poslední zkoušce rally, po které jsme se dostali na konečné čtvrté místo ve dvoukolkách i třídě,“ doplnil informace z nedělní etapy Lukáš. Zbývá tedy už jen doplnit konečné pořadí posádky v absolutní klasifikaci, a to je 15. příčka.

Nyní dostane závodní Citroën DS3 R3T větší prostor ke kontrole a případným repasím. Od Krumlova do další soutěže je totiž časový prostor celý měsíc. „Další závod, kde chci startovat, bude populární soutěž mezi vinicemi, tedy Rally Hustopeče. Vloni se mi tady podařilo „vypochodovat“ mimo cestu, a i když auto bylo nepoškozené, zpět bez silné techniky se nešlo dostat. Rád bych si tedy vylepšil skóre dokončenou soutěží. Přijďte se pobavit a povzbudit nejen nás, ale i ostatní posádky,“ pozval příznivce rally na nadcházející soutěž z velkého mistráku, která je v kalendáři zapsaná ve dnech 17. – 18. června 2022.