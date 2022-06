Agrotec Petronas rally eviduje přes stovku přihlášených

Čelo startovní listiny opanují historicky nejúspěšnější jezdci šestnáctileté historie hustopečské soutěže. Jedničku dostal přidělenu sedminásobný vítěz Jan Kopecký (AGROTEC Škoda Rally Team – Škoda Fabia Rally2 evo), dvojku Václav Pech, jenž dominoval na „rally mezi vinohrady“ čtyřikrát. Do Hustopečí však přijede s Fordem Focus WRC jako obhájce loňského prvenství. Třetím „do party“ bude Filip Mareš s další škodovkou, na Agrotec Petronas rally uspěl v roce 2019.

V nabité Top 10 lze však vyzdvihnout i další adepty na čelní příčky, mladíky Dominika Stříteského a Adama Březíka, stejně jako slovenského multišampióna Poláka Grzegorze Grzyba (všichni Škoda Fabia Rally2). S druhým vozem specifikace WRC se v Hustopečích představí lídr slovenského šampionátu Jaroslav Melichárek (Ford Fiesra RS WRC). Pro statistiky doplňme výčet speciálů této kategorie i o Mini WRC Tomáše Kurky.

S dvaceti vozy však mají v předních patrech startovky převahu vozy kategorie R5 / Rally 2. Fanoušci mohou být hodně zvědaví i na první letošní start Miroslava Jakeše. Osedlá vůz Ford Fiesta R5 MkII stáje Orsák Rallysport, rozpis mu bude číst Jaroslav Novák. Společně skončili v roce 2014 druzí, o tři roky později Mirek Jakeš bral v jihu Moravy bronz.

Z nejvýše nasazených slovenských jezdců zmiňme Tomáše Kukučku (Mitsubishi Evo VI), Vladimíra Hanuše (Hyundai i20 R5) a Vlastimila Majerčáka, jenž pilotuje „čtyřkolku“ Ford Fiesta Rally3. Kromě slovenských účastníků se fanoušci mohou těšit i na další polské, maďarské a jednu bulharskou posádku.

Divácky atraktivní jistě budou na tratích „gétéčka“. Domácího Martina Radu s Fiatem 124 Abarth RGT vyzve s vozem stejné specifikace RGT Jakub Jirovec (Alpine A110 RGT), zajímavým srovnáním pak bude konfrontace s Petrem Nešetřilem (Porsche GT3 v národní třídě RN9).

Početné zastoupení budou mít i „dvoukolky“. Hlavním favoritem bude Jaromír Tarabus (Peugeot 208 Rally4), kterému se budou snažit sekundovat Robert Hordossy, Lukáš Frána či Kryštof Zpěvák.

Mezi celkovým počtem 105 dvojic bude sedmadvacet závodit v historických šampionátech Česka a Slovenska. A jména Vlastimila Neumanna, Jindřicha Štolfy, Jana Freie či Miroslava Janoty asi není třeba více představovat.

„Jsem velmi rád, že se startovní listina opět naplnila do takového počtu a kvalitního složení. To, že je naše rally oblíbená a posádky se do Hustopečí rády vracejí, právě ukazují některá jména ve startovní listině, které nenajdete na jiných závodech. Je to pro mě důkaz a zároveň odměna pro celý tým organizátorů, že to děláme dobře a rally mezi vinohrady je oblíbená jak u jezdců, tak i diváků. Těším se na kvalitní souboje na našich netypických tratích a věřím, že se potkáme na cílové rampě.“, hodnotí početnou startovku šéf organizačního týmu Martin Rada.

AGROTEC PETRONAS rally proběhne ve dnech 17. – 18. června. Hustopečská „rally mezi vinohrady“ odstartuje v pátek v 18 hodin, s nočním závěrem dne (UP 22:57) a pokračovat bude sobotní etapou (start 10 hodin). Servisní zázemí bude v rozlehlém areálu společnosti MOSS logistics, na Bratislavské ulici v Hustopečích.

Více informací k soutěži bude postupně zveřejněno na oficiální stránce www.agrotecrally.cz, řada novinek bude dostupná i na facebookovém profilu Agrotec rally Hustopeče.

AGROTEC PETRONAS rally Hustopeče 2022, tiskový servis

Tomáš Plachý