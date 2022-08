Bugatky čeká jubilejní desátý ročník

Městské ulice Zlína ožijí opět nádherným zvukem historických vozů z dvacátých a třicátých let minulého století. Tehdy se proháněly v ulicích tyto nádherné skvosty, které časem vystřídal populární závod tzv. Zlínská osma. Lidé si opět připomenou časy, kdy automobily ještě byly pravými automobily, kdy se vozy jednotlivých značek výrazně lišily, a řidič řídil nebo brzdil bez pomoci posilovačů či elektroniky.

„Předstartovní centrum opět směřujeme do jednoho místa, a to osvědčeného prostoru před zlínským zámkem. Diváci si zde opět přijdou na své, vozy budou najíždět do prostoru již od 13 hodin a fandové historických vozů si mohou nablýskané skvosty v klidu prohlédnout. Dále bude k vidění řazení vozidel ke startu, samotný start a cíl. Oproti loňsku jedeme v obráceném směru, nicméně vracíme se ke klasické podobě směru okruhu. Shromažďujeme co nejvíce informací o startovních vozech, neboť za účasti Hitrádia Zlín proběhne komentovaná část, kdy moderátorem budou jednotlivé vozy představeny. Do karet nám hraje i to, že hlavní pole barumky má slavnostní start již v 16 hodin. Věříme, že diváci se poté přesunou od zlínské radnice k zámku na náš závod,“ pověděl Josef Tlusťák, tajemník Grand Prix Bugatti Zlín.

Bugatky a historické vozy budou vystaveny na výstavě pro širokou motoristickou veřejnost k obdivu u zlínského zámku od 13 hodin, 1. jízda je na programu v 17 hodin, druhá poté o hodinu později. Obě jízdy se jedou v rámci závodu pravidelnosti. V 17:30 hodin se uskuteční exhibiční jízda historických vozidel. „Snažíme se zajistit maximální bezpečnost. Na městském okruhu jsme začínající akce, proto klademe velký důraz na bezpečnost a hladký průběh akce, abychom poté nenarušily naplánovaný časový harmonogram. Kapacita okruhu je pětadvacet vozů a letos jsme museli i pár vážných zájemců o start odmítnout,“ upřesnil Tlusťák.

Organizátoři evidují v hlavním závodě GP Bugatti Zlín 30 přihlášek, například vozy Bugatti různých typů včetně označení 13, 35 NE a 37. Dále vozy MG TA, MG VA Special kompresor, Aston Martin 16/98, Jaguar SS 100, Walter 6B sport, Hillmann special, Morries 8E sport, Sénéchal SS, ale i Škoda Populár nebo Aero 662 sport. „Největší pozornost každoročně poutají závodní automobily Bugatti. Fanouškům se letos představí zhruba čtyři až pět těchto vozů. Pár stabilních účastníků se ještě omluvilo, protože mají vozy rozebrané, případně je upravují. Pojede řada vozů MG ve sportovní úpravě, která právě loni předváděla nejpěknější podívanou. Raritou startovního pole bude nádherný vůz z předválečného období Walter 6B sport,“ uvedl tajemník Tlusťák. Jako každoročně se za volanty závodních automobilů objeví významné osobnosti jako vyhlášený český kardiochirurg a uznávaný lékař Jan Pirk na voze Bugatti 13 (rok výroby 1911), který pojede se startovním číslem 1.

I při jubilejním díle je do programu akce vložena ukázková jízda historických vozidel různých automobilů jako například Chevrolet Corvette C3, Triumph TR3, BMW 309 Sport, Škoda 1101 sport a další. Tato vozidla, která nejedou na čas, budou kroužit po městském okruhu v čase od 17:30 do 18 hodin. Slavnostní vyhlášení proběhne ve večerních hodinách v hotelu Saloon, kde se uskuteční i rozdílení cen.

Milovníci historie automobilového sportu by neměli v pátek 26. srpna ve Zlíně scházet. Krásné vozy si mohou prohlédnout během odpoledne na výstavě pro veřejnost před zlínským zámkem a v přilehlém parku Svobody. Určitě se bude na co koukat a srdce zaplesá nejen skalním příznivcům historických vozů!

X. ročník GRAND PRIX BUGATTI ZLÍN 2022

Pátek 26. srpna – časový program

13:00 – 16:30 hod. – výstava historických vozidel pro veřejnost v prostorách před zámkem ve Zlíně

13:00 – 15:30 hod. – administrativní a technická přejímka (park Svobody u zlínského zámku)

17:00 – 17:30 hod. – start GP Bugatti Zlín, 1. jízda, start ulice Gahurova (3 kola)

17:30 – 18:00 hod. – vložená ukázková jízda historických vozidel

18:00 – 18:30 hod. – start GP Bugatti Zlín, 2. jízda, start ulice Gahurova (3 kola)

20:00 hod. – vyhlášení GP Bugatti Zlín (hotel Saloon, Zlín)

Bližší informace najdete na webové stránce www.bugattigp.cz

Další informace naleznete na www.czechrally.com a nezapomeňte barumku sledovat také na sociálních sítích, oficiálních profilech facebooku, instagramu a twitteru.