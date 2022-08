Barumka: Statistika podle seznamu přihlášených posádek

V rámci startovního pole Mistrovství Evropy v rally (ERC) je přihlášeno celkem 74 posádek, najdeme 44 posádek s prioritou ERC. Nejvíce priorit je v rámci ERC4 + ERC4 Junior, kde se přihlásilo 21 jezdců. S prioritou FIA se objeví ve Zlíně jediný pilot, a to překvapivě v kategorii „dvoukolkářů“ Andrea Mabellini z Itálie, který má prioritu za výhru ve FIA RGT Cupu v roce 2020. Nejpočetněji je v rámci evropského šampionátu obsazena třída RC4 s 31 vozy a dále třída RC2 s 27 vozy.

Mezi 17 značkami kraluje podobně v předchozích letech okřídlený šíp z Mladé Boleslavi, vozů Škoda najdeme na seznamu přihlášených celkem 32. Dalšími nejpočetnějšími značkami jsou dále Peugeot, Ford a Renault. Mezi přihlášenými je celkem 25 vozů kategorie Rally2 (R5) a jednoznačně zde převládá Škoda Fabia Rally2 Evo. Zpestřením startovní listiny jsou tři zástupkyně něžného pohlaví za volantem a celkem 20 smíšených posádek, kdy je žena na místě spolujezdce.

Statistika dle seznamu přihlášených posádek:

Celkem přihlášeno: 115 posádek (65 českých, 50 zahraničních)

Počet států: 21

Česká republika – 65, Itálie – 8, Maďarsko – 7, Rakousko – 5, Francie – 5, Španělsko – 4, Rumunsko – 3, Německo – 3, Polsko – 3, Bulharsko – 3, Švédsko – 2, Estonsko – 1, Finsko – 1, Andorra – 1, Argentina – 1, Turecko – 1, Tchaj-wan – 1, Slovensko – 1. Pouze spolujezdec: Portugalsko – 1, Dánsko – 1, Švýcarsko – 1.

Priorita FIA: 1

Andrea Mabellini (ITA).

Priorita ERC1: 17

Efrén Llarena, Javier Pardo (ESP), Simone Tempestini (ROU), Jan Kopecký, Erik Cais, Filip Mareš, Adam Březík, Martin Vlček, Petr Semerád (CZE), Alberto Battistolli, Simone Campedelli (ITA), Ken Torn (EST), Norbert Herczig, Martin László (HUN), Tom Kristensson (SWE), Simon Wagner (AUT), Albert von Thurn und Taxis (DEU).

Priorita RGT: 5

Emmanuel Guigou, Raphaël Astier (FRA), Jakub Jirovec, Martin Rada (CZE), Roberto Gobbin (ITA).

Priorita ERC3: 1

Igor Widlak (POL)

Priorita ERC4 + ERC4 Junior: 21

Laurent Pellier, Ghjuvanni Rossi (FRA), Oscar Palomo, Sergio Fuentes (ESP), Andrea Mabellini, Roberto Dapra, Mattia Vita, Giorgio Cogni, Andrea Mazzocchi (ITA), Toni Herranen (FIN), Norbert Maior (ROU), Victor Hansen (SWE), Nick Loof, Norman Kreuter (DEU), Alex Espaňol (AND), Daniel Polášek (CZE), Fabian Zeiringer, Roland Stengg (AUT), Paulo Soria (ARG), Tamer Emre Hasbay (TUR), Patrik Herczig (HUN).

Rozdělení jednotlivých vypsaných tříd v FIA mistrovství Evropy v rally (ERC):

Celkem přihlášeno: 74 posádek

Třída RC2 – Skupina Rally2, Skupina Rally2 Kit (VR4K), NR4 nad 2000 ccm (nyní N4), S2000-Rally:2,0 Atmosférické – 27 vozů

RGT – vozy RGT – 5 vozů

Třída RC3 – Rally3 (atmosférické motory nad 1390 ccm, do 2000 ccm a turbomotory nad 927 ccm, do 1620 ccm) – 3 vozy

Třída RC4 – Rally4 (atmosférické motory nad 1390 ccm, do 2000 ccm a turbomotory nad 927 ccm do 1333 ccm), R3 (atmosférický, nad 1600 ccm do 2000 ccm a turbo nad 1067 ccm do 1333 ccm), R3 (turbo – do 1620 ccm/jmenovitý) – 31 vozů

Třída RC5 – Rally5 (atmosférické motory do 1600 ccm a turbomotory do 1333 ccm), R1 (atmosférické motory do 1600 ccm a turbomotory do 1067 ccm) – 8 vozů

Vozy kategorie Rally2 /R5): 25

Škoda Fabia Rally 2 Evo – 20 (z toho R5 5), Ford Fiesta Rally2 – 3, Hyundai i20 R5 – 2.

Rozdělení podle jednotlivých vypsaných tříd v rámci SONAX Mistrovství České republiky v rally MCR):

Divize 1:

Třída RC2 – 13 vozů

Třída RGT – 2 vozy

Třída RC3 – 1 vůz

Třída RC4 I – 8 vozů

Třída RC 4 II – 12 vozů

Třída RC 5 – 2 vozy

Divize 2:

Třída RN6 – 11 vozů

Třída RN7 – 9 vozů

Třída RN8 – 5 vozů

Třída RN9 – 5 vozů

Pohár pořadatele – 2 vozy

Statistika podle seznamu přihlášených ERC + MČR

Statistika značek: 17

Škoda – 32, Peugeot – 20, Ford – 18, Renault – 16, Opel – 8, Honda – 4, Alpine – 3, Citroën – 3, Hyundai – 2, Fiat – 2, Toyota – 1, Audi – 1, Porsche – 1, Mitsubishi – 1, Subaru – 1, BMW – 1, Alfa Romeo – 1.

Smíšené posádky: 20

Efrén Llarena – Sara Fernandezová (ESP), Simone Campedelli – Tania Cantonová (ITA), Martin Vlček – Alexandra Skripová (CZE), Laurent Pellier – Marine Pellamurguesová (FRA), Andrea Mabellini – Virginia Lenziová (ITA), Norbert Maior – Francesca Maiorová (ROU), Mattia Vitta – Sofia D´Ambrosiová (ITA), Daniel Polášek – Kateřina Janovská (CZE), Fabian Zeiringer – Angelika Letzová (AUT), Norman Kreuter – Jeannette Kvicková (DEU/DNK), Roland Stengg – Anna-Maria Seidlová (AUT/DEU), Andrea Mazzocchi - Silvia Gallottiová (ITA), Victor Cartier – Marine Mayeová (FRA/CHE), Petr Lukašík – Martina Lukašíková Mikulášková (CZE), Martin Narovec – Lucia Laurincová (CZE/SVK), Enrico Windisch – Birgit Ganglová (AUT), Lukas Stengg – Jennifer Hofstädterová (AUT), Tomáš Janota – Barbora Mrkvicová (CZE), Petr Telipský – Michaela Matušková (CZE), Aleš Holakovský – Alexandra Vrona Wood (CZE).

Dámské posádky: 3 (žena na místě jezdce)

Adrienn Vogelová – Miklós Maricsek (HUN), Jekatěrina Stratijevová – Georgij Avramov (BGR), Cristiana Opreaová – Alexia Parteniová (ROU).

Další informace naleznete na www.czechrally.com a nezapomeňte barumku sledovat také na sociálních sítích, oficiálních profilech facebooku, instagramu a twitteru.