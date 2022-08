Ohlasy jezdců po Super rychlostní zkoušce

Antonín Tlusťák (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 51):

„Všechno v pohodě. Máme to za sebou, zítřek bude náročný. Jsme spokojení s časem."

Jaromír Tarabus (CZE, Peugeot 208 Rally4, startovní číslo 50):

„Na novém kruhovém objezdu nám to uklouzlo, nejsem si jistý, jestli jsme si něco nepoškodili. Dnes to velmi klouže."

Aleš Jirásek (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 49):

„Poprvé ve Zlíně. Je to svátek motorsportu, takže si to užíváme, ale jeli jsme raději opatrně a na jistotu."

Michal Horák (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 48):

„Moc se nám nedařilo. Nemohl jsem se dostat do tempa, ale jedeme se jen svézt, o výsledek nám nejde, bojujeme hlavně v rally sprintech."

Miklós Csomós (HUN, Škoda Fabia R5, startovní číslo 47):

„Je to krásná rychlostní zkouška a velké množství fanoušků kolem."

Dominik Stříteský (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 46):

„Je to městská zkouška, tady se dá pouze ztratit, to jsme si zažili minulý rok. Jsme v cíli a to je dobré."

Roberto Dapra (ITA, Renault Clio Rally4, startovní číslo 29):

„Bylo to krásné, ale zrádné. Je tady velké množství fanoušků. Odstartovali jsme asi o dvě vteřiny později, ale to nevadí. Skutečný závod začíná až zítra."

Toni Herranen (FIN, Ford Fiesta Rally4, startovní číslo 28):

„Mám z toho dobrý pocit. Chtěli jsme se vyvarovat všem chybám. Závody začínají zítra."

Andrea Mabellini (ITA, Renault Clio Rally4, startovní číslo 27):

„Myslím že to je ta nejkrásnější rychlostní zkouška z celého šampionátu. Atmosféra je vzrušující."

Óscar Palomo (ESP, Peugeot 208 Rally4, startovní číslo 26):

„Užil jsem si tuto zkoušku a mám ji velmi rád. Opravdový závod začíná zítra. Dnešní časy nejsou tak důležité."

Laurent Pellier (FRA, Opel Corsa Rally4, startovní číslo 25):

„Byla to zábava. Užili jsme si atmosféru. Toto není typ rychlostní zkoušky, který mám rád. Jsme tady a můžeme si užít zbytek víkendu. Rád bych získal hodně bodů do pořadí šampionátu. Musím si hlídat Oscara Palomo. Uvidíme."

Igor Widłak (POL, Ford Fiesta Rally3, startovní číslo 24):

„Bylo to dobré. Mám z toho lepší pocit než minulý rok. Dneska dobrý výsledek."

Roberto Gobbin (ITA, Fiat 124 Abarth RGT, startovní číslo 23):

„Šli jsme na to velice opatrně, je to velice těžká rychlostní zkouška."

Martin Rada (CZE, Fiat 124 Abarth RGT, startovní číslo 22):

„Toto je rychlostní zkouška ve městě. Je velmi obtížná. Závod započne zítra."

Jakub Jírovec (CZE, Alpine A110 RGT, startovní číslo 21):

„Zbožňuju tuto rychlostní zkoušku. Je úžasné kolik je tady lidí. Tuto rychlostku mám nejradši z celé Barum rally."

Raphaël Astier (FRA, Alpine A110 RGT, startovní číslo 20):

„Bylo to v pořádku. Městská speciálka je zábavná."

Emmanuel Guigou (FRA, Alpine A110 RGT, startovní číslo 19):

„Líbilo se mi to. Je to velmi úzká a obtížná trať."

Martin László (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 17):

„Toto je moje první rychlostní zkouška na ERC v autě kategorie R5. Užil jsem si to. Je to splnění snu."

Martin Vlček (CZE, Hyundai i20 R5, startovní číslo 16):

„Bylo to hodně náročné. Padají nám otáčky motoru, musel jsem hodně přidávat plyn. Doufám, že se to podaří v servisu opravit."

Albert von Thurn und Taxis (DEU, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 15):

„Toto je úžasný závod. Líbí se mi to a velmi jsem si to užil."

Adam Březík (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 14):

„Tato rychlostní zkouška byla docela obtížná. Byla velmi kluzká, hlavně na novém kruhovém objezdu, ale je to pro zábavu. Zítra to všechno začne."

Filip Mareš (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 12):

„Osobně jsem si tu zkoušku užil. Je to velmi vzrušující předvést tento sport ve městě a tolika divákům."

Simon Wagner (AUT, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 11):

„Je skvělé vrátit se do ERC. Líbila se mi rychlostní zkouška a uvidíme jaký výsledek zajedeme v následujících dvou dnech."

Tom Kristensson (SWE, Hyundai i20 R5, startovní číslo 10):

„Vždycky je zajímavé zajet tuto klikatou vložku. Mám to tady rád."

Norbert Herczig (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 9):

„Je to zábavné. Je tady spousta fanoušků a já děkuji pořadatelům."

Ken Torn (EST, Ford Fiesta R5 MkII, startovní číslo 8):

„Já nevím. Myslím že to bylo v pořádku, nic speciálního ale jsem šťastný že je auto vcelku na zítra."

Simone Campedelli (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 7):

„Zatím nevíme čas, ale snažil jsem se být opatrný, protože máme před sebou ještě spoustu kilometrů."

Erik Cais (CZE, Ford Fiesta R5 MkII, startovní číslo 6):

„Bylo to úžasné. Spousta diváků vytvářelo obrovskou atmosféru. Snažil jsem se ze sebe vydat to nejlepší v každé zatáčce, ale měli jsme malý technický problém."

Alberto Battistolli (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 5):

„Rychlostní zkouška byla dobrá a užil jsem si ji. Bál jsem se že budu unavený a ztratím koncentraci, ale bylo to v pořádku."

Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 4):

„Nemůžeš tady tolik získat, ale hodně ztratit. V každém úseku jsem se snažil být co nejrychlejší a myslím, že to bylo dobré."

Javier Pardo (ESP, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 3):

„Je to super. Jsem tady poprvé. Bylo to pro mě těžké. Atmosféra byla neskutečná."

Efrén Llarena (ESP, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 1):

„Měl jsem technické problémy."

Evžen Gargulák, Jakub Kudláč, www.czechrally.com