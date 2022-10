Úspěšná sezona ACA ŠKODA Vančík Motorsport

Před letošní sezonou jsme se připravovali tak, jako snad nikdy. Sezona 2021 se povedla, i když byla okořeněna velkou havárií na Barum Rally. Povedla se z hlediska organizace a práce týmu, spolupráce s týmovými partnery, povedla se i z hlediska jezdeckého. Celkové páté místo bylo poměrně nečekaným úspěchem týmu i Dominika.

Posun o každý stupínek výše ale vyžaduje mimořádné úsilí. My jsme se rozhodli, že jej podstoupíme s veškerým nasazením, kterého jsme schopni. Tým pokračoval ve spolupráci s osvědčenými partnery, kterým patří velký dík a bez nichž by nebylo možné pokračovat v nastoupené cestě. Podporou pro náš tým také bylo, že Dominik byl i na sezonu 2022 zařazen do programu marketingové podpory jezdců ze strany ŠKODA AUTO, jehož garantem pro nás byla společnost Autocentrála. Podpora ŠKODA AUTO byla základním pilířem, kolem kterého se odvíjela celá činnost týmu. Velký dík ale patří i všem dalším partnerům, především společnostem MOL Česká republika, Frigera, Hankook, Gienger a PPG.

Osm plánovaných soutěží kalendáře SONAX Mistrovství ČR byla velká zátěž, nebyli jsme si jisti, zdali se nám podaří je absolvovat všechny. Nakonec jsme se zúčastnili pouze sedmi, protože před poslední 3Städte rally byly již výsledky v celkovém pořadí jasné. Dominik obsadil třetí místo v absolutní klasifikaci Mistrovství České republiky! Byla to jeho třetí sezona s týmem a jsme rádi, že jsme mu mohli poskytnout materiál, se kterým mohl pokračovat ve svém jezdeckém rozvoji. Patří mezi nejperspektivnější jezdce rally v ČR a letos to potvrdil nejen konzistentními výkony, ale také důstojným soupeřením s mnohem zkušenějšími jezdci. Nejvíce si ceníme druhého místa v absolutní klasifikaci na Rally Šumava Klatovy, třetího místa na Rally Bohemia a pátého místa na Barum Rally, především proto, že se tam Dominik musel prokousávat pořadím z nevýhodné startovní pozice. Sezonu jsme uzavřeli na Pačejově celkovým třetím místem a naším posledním vystoupením v letošním roce bude Setkání mistrů v Sosnové, na které srdečně zveme všechny fanoušky rally a našeho týmu.

Manažer týmu Jaroslav Vančík může být při ohlédnutí za letošní sezonou spokojený. „Před letošní sezonou jsme zvažovali, jakého šampionátu se zúčastníme a zdali se nám podaří nahlédnout za hranice České republiky. Nakonec jsme se rozhodli, že se soustředíme na Mistrovství České republiky. Zpětně vidím, že to bylo dobré rozhodnutí a bylo také odměněno krásným výsledkem. Když vezmu v úvahu zkušenosti soupeřů a to, že měli k dispozici auta ŠKODA FABIA Rally2 evo, zatímco my jsme měli k dispozici starší Fabii R5, tak je výsledek nad očekávání. Je to výsledek vynikající práce celého týmu, od mechaniků přes externí spolupracovníky až k děvčatům z cateringu. O kvalitě práce týmu svědčí i to, že jsme neodstoupili na žádnou technickou závadu. Nemůžu také zapomenout na partnery, kteří toto všechno spoluprací s námi umožnili. Jsem jako motorář také rád, že se povedlo pokračovat v úspěšné technické spolupráci v oblasti vývoje paliv a maziv s MOL Česká republika. Udělalo mi radost i to, že jsme potvrdili vysokou kvalitu pneumatik Hankook, kterým jsme dali přednost před osvědčenějšími značkami a které nás nezklamaly ani z hlediska výkonu ani z hlediska spolupráce s dovozcem. Dominik s Jirkou se letos výrazně posunuli ve výkonnosti, jejich třetí místo celkově je zaslouženou odměno. Na Dominikovi si cením hlavně to, že se po smolném konci loňské sezóny postavil k letošní sezóně jako profesionál a taky to, že nasbírané zkušenosti předává s velkým úspěchem začínající mládeži v motorsportu. Ve špičce se dneska jede ukrutně rychle od samého startu až do poslední rychlostky a o výsledku rozhodují nejmenší maličkosti v autě i v jízdě posádky. My jsme to zvládli úspěšně. Uvidíme příští rok, naše rozhodnutí bude záviset také na podobě kalendáře MČR. Osm podniků mi připadá trochu moc. Letos byla situace jednodušší, protože se započítávalo pět rally. I vzhledem ke složité situaci, která u nás panuje, by mi připadal návrat k modelům z předchozích let rozumnější. Chceme Dominikovi pomáhat v dalším posunu, ale zajištění sezony na tak vysoké úrovni je rok od roku náročnější. Doufám, že se nám podaří ji zajistit tak, abychom mohli pokračovat v co nejlepších výkonech.“

Ani Dominik nemohl být nespokojen. „Před sezonou jsem si nedokázal představit, že bychom se ještě posunuli dopředu. Navíc jsme vlastní vinou zpackali úvodní rally a zapsali na úvod nulu do hodnocení mistrovství. Pak jsme ale zabrali a dařilo se nám. To ale neznamená, že jsme se vyvarovali chyb. Nerad budu vzpomínat třeba na poslední sekci Barum rally a hlavně poslední rychlostku, kde jsme trochu uklouzli a hned z toho byl propad v celkovém hodnocení. Na druhou stranu nám právě Barumka ukázala, jak se popasovat s dlouhou rally, jak si rozvrhnout síly a jak nepolevit v koncentraci. Byla to velká škola. Doufám, že se nám podaří zúročit všechny letos nasbírané zkušenosti příští rok. Sbírání zkušeností je nedílnou součástí práce, kterou na sobě musíme odvést. Moje druhá sezona ve čtyřkolce byla tohoto sbírání ještě dost plná, příští rok bych chtěl přidat na rychlosti. Důležité také bylo, že jsme během celého roku neměli žádnou opravdu velkou krizovku, měli jsme sice pár drobných příhod, ale auto jsme nijak výrazně nepoškodili, což bylo při našem napjatém rozpočtu hodně dobře. Celkově jsme letos velmi spokojeni. Co bude příští rok uvidíme“

Chceme poděkovat také všem fanouškům a těšíme se setkávání s vámi i v příští sezoně.

