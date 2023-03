Chcete se na Valašce podívat do servisu špičkového teamu?

Zatímco Dominik Stříteský bude bojovat na rychlostních zkouškách, mohou se fanoušci všech věkových kategorií přijít podívat do zázemí teamu, které bude umístěné v servisním areálu na parkovišti před továrnou DEZA. Fanoušci se budou moci seznámit se vším, co je na rally zajímá, od psaní rozpisu až po bezpečnostní výbavu jezdců, organizací života a práce teamu, přípravou teamu na jednotlivé rally a budou se moci zeptat na vše, co je bude zajímat.

Kromě výkladu zkušených bývalých jezdců si moci prohlédnout celé zákulisí teamu, seznámit se s jeho chodem na rally a budou mít i jedinečnou možnost prohlédnout si servisní kamion, ve kterém je umístěna dílna s rozsáhlým skladem náhradních dílů i kancelář, ze které se chod teamu na rally řídí.

Zveme všechny zájemce v sobotu ve 13:30 do areálu DEZA a k nám do servisu týmu Auto Podbabská ŠKODA MOL. Vybrali jsme čas, který vám umožní nejen nahlédnout za oponu rally, ale po absolvování našeho programu, který bude trvat přibližně 45 minut, budete moci z bezprostřední blízkosti také pozorovat, jak si mechanici poradí se servisem naší ŠKODY Fabia Rally2. Dominik přijede s autem do servisu ve 14:21.

Jiří Šteg