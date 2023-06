Radek Jatel závodil se Škodou Fabií Kit Car

„Díky našim partnerům se podařilo zajistit rozpočet ke startu na domácím Rallysprintu Kopná. Poslední otázkou bylo s jakým vozem bychom zde mohli startovat, protože Peugeot, se kterým jsem byl zvyklý startovat si pronajal kamarád na celou letošní rok a volné vozy třídy Rally 4 mne nelákají. Můj život je o plnění snů a když se mi v noci zdál sen o Fabii Kit Car, tak jsem ráno neváhal a začal jsem tento sen měnit ve skutečnost. Chtěl bych poděkovat Zdeňkovi, že mi tento sen umožnil split,“ popsal Radek Jatel důvody, proč zrovna Škoda Fabia Kit Car. Posádka neabsolvovala žádný test, proto přišlo první seznámení s vozem až na pátečním shakedownu. Radek zde mohl svézt výherkyni soutěže, která probíhala za podpory společnosti BIG MAT STAVEBNINY KODRLA. Řada přišla také na další kamarády, kteří Radka podporují po celou dobu jeho působení v rally.

Rally Kopná (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

V sobotu již na Radka s Jakubem čekal ostrý start do soutěže. „Ráno se neslo v duchu pneumatikové loterie. Já vsadil na špatnou kartu, ale i to mi náladu nepokazilo. Výsledky nás nezajímali a jel jsem si cestou štěstí a vděčnosti, že jsem mohl s tímto vozem startovat. Mnoho fanoušků mi psalo proč nám naskakují penalizace… Bylo to z důvodů technických problémů, které se na našem voze objevily. Je to starší kousek a dlouhou dobu stál v muzeu, ale na druhou stranu jsem za to i rád. Alespoň do příště víme na co se zaměřit a věřím, že se hezky svezeme,“ uvedl Radek Jatel. Posádka i přes veškerou snahu byla nucena ze soutěže právě kvůli technickým problémům odstoupit.

Rally Kopná (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

„Chtěl bych poděkovat mému spolujezdci Kubovi Navrátilovi. Po nehodě s Kryštofem Zpěvákem nebyl zdravotně ve 100% kondici, ale motivace startu s tímto vozem ho hnala dopředu a díky fyzioterapeutům se z toho rychle dostal. Poděkování patří i Martinovi Plesníkovi, který byl připraven okamžitě zaskočit na Kubovo místo. Na druhou stranu věřím, že i svezení se mnou na shakedownu Martinovi zlepšilo náladu. Před závodem jsem se fyzicky připravoval v nově otevřeném resortu Kapka u Vsetína a tímto bych chtěl poděkovat Honzovi a Barči, kteří se mi věnovali.“

Rally Kopná (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Po závodě si Radek uvědomil, že se do vozu musí co nejdříve vrátit. Tento vůz má duši a česká rally potřebuje tyto vozy. „Kit car“ dělají obrovskou radost fanouškům, kterých bylo o závodní sobotě mnoho nejen okolo tratí, ale velké množství podporovatelů přišlo také za Radkem a Kubou do servisu. Šlo vidět, že tento vůz je u nás unikátní a přilákal velkou pozornost všech obdivovatelů rychlých kol a spáleného benzínu. Teď je před Radkem nelehký úkol, a to zajistit rozpočet na další start s tímto krasavcem. Jestli se to podaří již do Rally Příbram, to je otázkou, ale jelikož je sezona na samém počátku, nějaký závod se jistě podaří zajistit.

„Největší poděkování patří našim sponzorům za jejich podporu, protože jinak bych na Rallysprintu Kopná nemohl startovat. Konkrétně to jsou: BIG MAT STAVEBNINY KODRLA, ŠEVČÍK GROUP A.S, POKLOP SYSTÉM, HŘÍBEK GROUP, BETOSAN, TOMS PIZZA, ARUALL BUILDING, TVD Slavičín, APEKO international transport, AFB SERVICE a JPO METAL. Ještě jednou moc děkuji všem a snad se brzy uvidíme na tratích rychlostních zkoušek,“ řekl závěrem Radek Jatel.