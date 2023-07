Flat out Filipa Kohna v závěru Bohemky

Začátek letních prázdnin odstartoval náročný program Filipa Kohna. Během pěti týdnů se příbramský mladík postaví na start hned tří soutěží. První soutěž má Filip již za sebou. Druhý červencový víkend totiž patřil Rally Bohemia, pátému dílu ze seriálu PSG Mistrovství České republiky v rally. Na mladoboleslavské soutěži se Filip Kohn představil společně s Tomášem Střeskou a oba se do města automobilů hodně těšili. „Jelikož máme letos v programu starty na světových soutěžích, tak na domácí rally jsme se velice těšili. Během samotné soutěže jsme cítili velkou podporu od fanoušků, a to nejenom na rychlostních zkouškách, ale i v servisu. Chtěl bych jim za jejich přízeň moc poděkovat,“ uvedl Filip Kohn.

Rally Bohemia byla opět rozdělena do tří dnů, dvou etap a dvanácti rychlostních zkoušek. Filip s Tomášem dostali od pořadatelů startovní číslo 17, a jelikož ve třídě RC3 neměli soupeře, jeli si „vlastní soutěž“. V pátek byl na programu shakedown a divácky atraktivní erzeta v Sosnové. Kohn zde zajel 16. nejrychlejší čas, ale hlavní závod měl ještě před sebou. V sobotu bylo v harmonogramu dalších pět erzet. Posádka ve Fordu Fiesta Rally3 zvládla všechny nástrahy a v odpoledních hodinách předávala vůz do uzavřeného parkoviště na 14. místě v absolutní klasifikaci a 11. místě mezi Čechy. Druhá etapa měla šest rychlostních zkoušek a mezi nimi i RZ Zvířetice, kde se jelo zčásti po šotolině, a na tu se Filip těšil obzvláště. Je to dáno tím, že dvacetiletý mladík si libuje na nezpevněném povrchu, což náležitě ukázal i na Bohemce. Při prvním průjezdu to byl devátý nejrychlejší čas, ve druhém se dostal s dosaženým časem dokonce do TOP 5. „Rally Bohemia byla z našeho pohledu povedený závod, i když jednoduché to rozhodně nebylo. Soutěž měla krásné rychlostní zkoušky a já se nejvíce těšil na RZ Zvířetice. Samotný výsledek mohl být jistě lepší, nebýt technického problému a drobných jezdeckých chyb. Co se týká Fiesty, ta fungovala skvěle. Pouze v závěru jedné zkoušky nám praskla kovová spona a uvolnila se hadice od turba. Tady jsme ztratili cirka šest vteřin. Po erzetě jsme závadu opravili a mohli v dobrém tempu pokračovat dál. Trošku se mi nepovedla první nedělní zkouška, kde jsem se přetočil. Na co jsem ale hodně pyšný, je naopak poslední zkouška celé rally. To bylo z mé strany nejvíc, takový flat out, tady jsem se opravdu hodně kousl. No a výsledný čas, to je prostě paráda. Celkově jsem se startem v Mladé Boleslavi spokojený. Byl cítit progres a také zkušenosti, které jsem letos posbíral ve světě. Od začátku jsme měli dobré tempo,“ ohlédl se za soutěží příbramský mladík. Posádka Filip Kohn – Tomáš Střeska nakonec obsadila desátou příčku absolutně a mezi Čechy byli kluci devátí. „Chtěl bych poděkovat celému týmu za skvělou přípravu auta i práci během soutěže. Díky patří i Tomášovi, který opět předvedl 100% výkon. A dík patří i mnoha fanouškům, kteří nás po celou rally hnali vpřed,“ nezapomněl na podporu nejenom z vlastních řad Filip Kohn.

Bohemka odstartovala náročný program, neboť hned po skončení rally Filip spěchal na letiště. Společně s koučem Jaromírem Jiříkem pak absolvoval fyzické soustředění ve Francii. Po jeho skončení má Filip krátkou chvíli na oddych a hlavně hluboké nadechnutí. Zanedlouho jej totiž čekají dva ostré starty na světových soutěžích. „Nejprve to bude osmý podnik ze světového kalendáře - Rally Estonia, a za čtrnáct dní startuje Secto Rally Finland. Obě soutěže se jedou na šotolině, takže si jistě dovedete představit, jak moc se těším. Zbývající starty v letošní sezoně by měly být spojené s Tomem Woodburnem. Společně se postavíme i na start Central Europe Rally na konci října. Já věřím, že smůly jsme si letos ve světě vybrali již dost a druhá polovina roku se ponese v lepším světle výsledků. Držte nám palce,“ přiblížil nejbližší program Filip Kohn.