Miloslav Regner: Přípravy jubilejní Barum Czech Rally Zlín pokračují

Cestovní ruch, kultura a sport bohužel budou jedněmi z těch nejpostiženějších. Pořadatelé jednotlivých akcí v závislosti na plánovaném datu konání či dalších faktorech své podniky prozatím buď odsouvají na neurčitý termín v budoucnu, anebo je již kompletně odvolali. Také organizátoři Barum Czech Rally Zlín, jejíž jubilejní padesátý ročník je naplánován na úplný konec letošního srpna, stojí před palčivou otázkou, jak to s tímto populárním automobilovým závodem letos bude. O aktuální situaci hovoří ředitel Barum Czech Rally Zlín, pan Miloslav Regner.

Jak vnímáte aktuální situaci ve vztahu k Barum rally? Bude se vůbec moct odjet?

M.R.: „Situaci komplikuje zejména to, že vlastně nikdo neví, co bude za týden, za měsíc nebo za půl roku. Tím, že je Barum rally součástí mistrovství Evropy, musíme brát v potaz nejen opatření u nás, ale také sledovat vývoj v dalších zemích. Pokud by nám bylo umožněno rally odjet v souladu s tuzemskými opatřeními, je otázka, za jakých podmínek a zda vůbec by mohli přijet účastníci a diváci ze zahraničí. Není jasné, jak budou za nějaký čas vypadat omezení ohledně počtu lidí na hromadných sportovních akcích. Barumky se každoročně účastní několik desítek tisíc lidí. Na jednu stranu tu tedy máme vysokou návštěvnost, nicméně z druhého pohledu je velká výhoda to, že je rally akce čistě venkovní - diváci nejsou zavření v nějakém sále ani na stadionu, ale jsou rozprostřeni po celém regionu podél více než 200 kilometrů rychlostních zkoušek. Doufáme, že i toto bude bráno v potaz při případném rozhodování v rámci stávajících omezení.“

Jak se v této situaci změnily plány a příprava nadcházející barumky? Uvažujete o posunutí data konání?

M.R.: „Přípravy barumky jsme nepřerušili a naopak jsme aktivní více, než jsme v této fázi roku bývali. Chceme být nachystaní a jen čekáme na přesnější informace, zda a jak se závod bude moct uskutečnit. Samozřejmě máme na stole i variantu, že se letos barumka vůbec nepojede a padesátý ročník by musel počkat až na sezonu 2021, ale tímto směrem zatím nepřemýšlíme. Pokud by se rally mohla odjet letos, tak pouze v původním termínu, protože se za nás již posunuly Rally Islas Canarias a Rallye Azores, Rally Liepaja je zatím jen odložena bez upřesnění nového data konání.“

Jaký bude mít letošní zásadní zpomalení ekonomiky vliv na partnery Barum rally?

M.R.: „Popravdě právě této části se obáváme nejvíc a i signály, které dostáváme, tomu napovídají. Mnohé firmy kvůli aktuální krizi budou v první řadě bojovat o zajištění svých zaměstnanců a stabilizaci provozů a reklamní aktivity pro mnoho z nich nyní nebudou na pořadu dne. Ovšem pevně doufáme, že se již brzo situace uklidní, firmy se opět rozběhnou a vše se vrátí zpět do normálu. Barumka se by se měla jet za více než čtyři měsíce a věřím, že do té doby již vše bude v pořádku. Tato soutěž každoročně umožňuje místním firmám a živnostníkům vydělat díky zvýšené poptávce po ubytování, stravování, pohonných hmotách a dalších službách a myslím, že zvlášť v letošní situaci by pro ně mohla být vítaným impulsem.“

Podobné problémy řeší pořadatelé mnoha dalších závodů, jak vidíte vývoj v ERC a dalších šampionátech?

M.R.: „To je další věc, zda se vůbec podaří zachovat nebo nějak provizorně přeskládat sportovní kalendáře. Už bylo posunuto mnoho soutěží od mistrovství světa přes Evropu až po národní šampionáty a řada pořadatelů doufá, že se tyto podniky stihnou odjet na podzim. Pokud ale vezmeme, že běžně hlavní sezona trvá od března do listopadu a spousta přestávek zejména mezi mezinárodními podniky je nutná například kvůli logistice, přijde mi nemyslitelné, aby se všechno stihlo odjet během pár týdnů. Bylo by to problematické i třeba z hlediska půjčoven, které ve svých závodních vozech střídají nejen jezdce, ale také působí naráz ve více šampionátech. V mistrovství světa si údajně hrají s myšlenkou, že by se spojily sezony 2020 a 2021 do jedné, ohledně mistrovství Evropy ani MČR však zatím žádné takové zprávy nemáme. V první řadě se musí počkat, jak se budou vyvíjet povinná opatření.“

Co byste vzkázal nakonec fanouškům barumky?

M.R.: „Chtěl bych všechny poprosit o trpělivost, a aby dbali na dodržování potřebných nařízení. Pokud všichni budeme disciplinovaní a na nějaký čas se omezíme v tom, na co jsme byli z běžného života zvyklí, tím dříve se vše může vrátit do normálu – všichni si chceme zajít na procházku bez roušky, podat si ruce, navštěvovat se a jezdit na kulturní a sportovní akce, jako je i ta naše. Chtěl bych za to fanouškům poděkovat, stejně jako obcím, městům a všem partnerům Barum rally za jejich podporu. Děkujeme a na konci srpna snad na viděnou.“