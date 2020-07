PEUGEOT RALLY CUP ODSTARTUJE NA „BOHEMCE“

Do úvodního podniku odstartuje minimálně sedm posádek seriálu Peugeot Rally Cup a budou to především nové tváře. Mezi nejvíce sledované debutanty bude patřit zejména Dominik Stříteský s velezkušeným Ondřejem Krajčou v roli navigátora. Dalšími nováčky v cupu bude Lukáš Krupička s Janem Ryšánkem, Jan Ludvíček s Janou Slukovou a David Soldát s Janem Winzigem. Po delší pauze se vrací Lumír Firla s Michalem Večerkou a na svoji domácí soutěž nastoupí také Dominik Brož s Petrem Těšínským. Chybět nebudou loňští juniorští mistři „dvoukolek“ – Jiří Pohlídal a Jan Kubala.

Na startovní rampě tentokrát neuvidíme úřadující mistry ČR ve dvoukolkách a vítěze Peugeot Rally Cupu 2019 – Reného Dohnala s Romanem Švecem. Nicméně do pátečního shakedownu tato dvojice přece jen vyrazí. René Dohnal fanouškům krátce představí nový speciál z dílen Peugeot Sportu, zbrusu nový Peugeot 208 Rally 4. Je neskutečné, že se souhrou mnoha okolností dostaly první dva zákaznické vozy právě do České republiky. První z nich, s výrobním číslem 03, přivezl před týdnem Minařík Racing a právě tento vůz odjede premiérové prezentační jízdy na autodromu v Sosnové. „Hodně dlouho jsme pracovali na tom, abychom novou dvěstěosmičku dostali co nejdříve. Stálo nás to spoustu úsilí a jsem rád, že to nakonec vyšlo. Nicméně nás mrzí, že jsme auto přivezli jen před pár dny a nestihneme ho stoprocentně připravit na Bohemku, kterou s ním měl jet René Dohnal. Auto jsme dostali v šotolinové verzi, takže jsme ho museli přestavět na asfaltovou variantu. I když jsme pracovali každý den dlouho do noci, pár dní nám bude chybět. Nakonec jsme se ale dohodli, že odjedeme pár jízd v rámci pátečního shakedownu a náš nový vůz ukážeme alespoň touto cestou,“ komentuje nový přírůstek do své stáje Lubomír Minařík.

Druhým speciálem Peugeot 208 Rally 4 disponuje tým Brynda Racing a také „nulačtyřku“ uvidíme brzy v plném nasazení.

Nový Peugeot 208 Rally 4 je podle prvních ohlasů velmi agilním vozem a několik zahraničních jezdců dokonce odsunulo plánované ukončení své kariéry po prvních testovacích kilometrech s tímto speciálem, který nahradí současné „dvěstěosmičky“ ve všech evropských 208 cupech. „Nový Peugeot 208 Rally 4 je v Česku dřív, než jsme čekali, nicméně právě včas na předpremiéru na soutěži, která bude v tomto roce zřejmě nejsledovanější rally u nás. Jsem rád, že oba nové speciály vlastněné českými týmy dostanou už se letos příležitost ukázat, co v nich je, a přesvědčí i další týmy, aby si tento vůz pořídily pro příští cupovou sezónu. Věřím, že nová 208 Rally 4 naváže na sportovní i prodejní úspěchy svého předchůdce,“ očekává od nového speciálu ředitel značky Peugeot v ČR – Marco Venturini.

Na Rally Bohemia uvidí diváci několik generací a variant soutěžních speciálů se znakem lva na kapotě. Mimo současných cupových „dvěstěosmiček“ a jejich nástupce se v rámci Eco Rally představí také elektrická verze Peugeot e-208. Příznivce rallysportu určitě potěší také nestárnoucí Štěpán Vojtěch s legendární 206 WRC, která se do historie automobilových soutěží zapsala nesmazatelným písmem.