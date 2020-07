Vančík Motorsport na (re)startu sezóny 2020

„Naše loňská sezóna byla náročná. Přece jen dvě auta kategorie R5 je nápor nejen finanční, ale také organizační a technický, možná proto se nám sezóna nevydařila tak, jak jsme si přáli na jejím začátku. Vloni jsme se hodně naučili ale udělali také některé chyby, ze kterých jsme si pro letošek vzali ponaučení. Proto jsme se pro letošní sezónu vydali novou cestou. Využili jsme spolupráce s Petrem a Dominikem Stříteskými a po kratším jednání zahájili dlouhodobý program spolupráce. Prvním krokem budou letošní starty Dominika v Mistrovství ČR a Peugeot Rally Cupu s naším vozem Peugeot 208 R2. A pokud dosáhneme na dobrý výsledek, mohli bychom příští rok přemýšlet i o kategorii R5 resp. Rally 2...“ prozradil šéf týmu Jaroslav Vančík.

Dominik Stříteský, který vloni vyhrával pohárové závody jako na běžícím pásu, do týmu zapadl bez problémů. „S Jardou Vančíkem se známe již nějaký čas a můj táta Petr s Jardou spolupracuje hodně dlouho. Když se naskytla možnost připravit dlouhodobější program v týmu Vančík Motorsport, neváhal jsem ani vteřinu. Myslím, že se všemi v týmu jsme si sedli, hlavně díky práci na dílně, kde jsem pracoval v rámci přípravy na sezónu. Letos mě bude navigovat Ondřej Krajča, se kterým jsme vloni vyhráli v Německu a šlape nám to spolu velmi dobře, také se jednak těším a jednak chceme zabojovat o špičkové výsledky. Nepodcenili jsme ani technickou, ani fyzickou přípravu, natestovali jsme více než 400 ostrých kilometrů, takže jedeme na Bohemku připraveni předvést co nejlepší výkon.“

Máme tedy nový vůz, novou posádku, nové servisní zázemí a Jaroslav Vančík doplnil obrázek restartu i dalšími informacemi. „Chtěli jsme letos jezdit ‚dvoukolky‘ a zvažovali, zdali využít spíš Forda s turbem nebo Peugeota s atmosférickým motorem. Nakonec jsem se rozhodl pořídit Peugeot 208 R2, protože je podle mého názoru jízda s ním o trochu náročnější na přesnost než s Fordem, což je v této fázi pro Dominika důležité při tvorbě odpovídajících návyků. Letos budeme pokračovat ve spolupráci s MOL Česká republika a novým partnerem pro nás bude FRIGERA s.r.o. Tímto bych chtěl poděkovat všem hlavním partnerům za projevenou důvěru, protože podpora mladých jezdců není v Česku přece jen tak častým jevem. Jsem velmi spokojen s chodem celého týmu a mohu před sezónou prohlásit, že jsme pro úspěch udělali v přípravě vše, co bylo v našich silách. A věříme, že budeme úspěšní.“

Zveme všechny fanoušky na letošní Rally Bohemia a ke sledování novinek o našem týmu na těchto adresách:

