ACA ŠKODA Vančík Motorsport na startu sezony 2021

Po loňském mistrovském titulu Dominika Stříteského ve třídě 6 byl přechod do nejvyšší kategorie Rally 2 dalším logickým krokem ve vývoji jezdce i týmu. Přechod mezi těmito kategoriemi není jednoduchou záležitostí nejen z hlediska jezdeckého, ale i technického a v neposlední řadě i organizačního a finančního. Dominikovy vynikající výkony ovšem nezůstaly bez povšimnutí a díky dohodě se společností Autocentrála Hlučín se letos s vozem ŠKODA Fabia Rally 2 zúčastní Mistrovství ČR v jednom z továrnou ŠKODA podporovaných týmů - ACA ŠKODA Vančík Motorsport. Tým bude nadále podporován i osvědčenými dlouholetými partnery, společnostmi MOL Česká republika a Frigera. Před mladou posádkou týmu Dominik Stříteský/Danny Persein stojí úkol předvést stabilní výkony v rámci širší špičky Mistrovství ČR a vytvořit si tak východisko pro rozvoj do dalších let. Týmová technika je připravená stejně jako zkušená a stabilní skupina techniků a mechaniků.

Eduard Skaba, jednatel Autocentrály Hlučín, se na letošní sezonu těší „Když ŠKODA na podzim minulého roku rozhodla o podpoře vybraných dealerských týmů, dlouho jsem neváhal. Podporuji motoristický sport již řadu let a spolupracoval jsem mnoha mladými talentovanými jezdci. Nový model spojující významnou finanční podporu ŠKODY AUTO a dealera v dealerský tým mi připadal mimořádně zajímavý. Rád bych naší společnou podporou pomohl nejen Dominikovi s Dannym, ale svým dílem také rallysportu v Česku. Věřím, že se co nejdříve uklidní situace s nešťastným Covidem19, který tak zásadně omezil naše životy, a budu se moc těšit, že posádka ACA ŠKODA Vančík Motorsport týmu předvede v první sezóně s technikou Rally 2 stabilní výkony bez tlaku na výsledek, a udělá radost nejen sobě, týmu, ale také věrným fandům rally sportu v Česku.“

Jaroslav Vančík, jednatel společnosti Vančík Motorsport, která bude připravovat techniku a řídit nasazení v rally očekává letos na tratích rally zajímavé souboje „V rally se začínají o slovo hlásit nové tváře a jsem hodně rád, že Dominik patří mezi úzkou skupinu těch nejrychlejších a doufám, že bude důstojným soupeřem starších a zkušenějších jezdců. Naším úkolem v letošním roce je připravit mu techniku na co nejvyšší úrovni a podpořit ho při získávání zkušeností. Myslím, že se nám spolu s partnery podařilo vytvořit dobře fungující tým s dlouhodobou perspektivou. Nechci teď stanovovat žádné cíle, ale všichni budeme dělat vše pro to, abychom odvedli vynikající práci ve všech oblastech. Pak budeme moci uvažovat i o dobrých výsledcích.“

Dlouhodobá spolupráce s MOL Česká republika se nezaměřuje pouze na oblast rally, ale zahrnuje i spolupráci při vývoji paliv a maziv. Generální ředitel MOL Česká republika Richard Austen v tom vidí významné synergie. „Jsme rádi, že i v letošním roce můžeme podpořit mladého talentovaného jezdce Dominika Stříteského. Jeho skvělé výkony sledujeme dlouhodobě a těšíme se na jeho vstup do nejvyšší kategorie. Zároveň nás těší pokračování spolupráce s týmem Vančík Motorsport i v oblasti vývoje a testování nových produktů, protože motoristický sport je pro nás nedílnou součástí našich aktivit.“

Dominik Stříteský se na novou výzvu těší „Připravovali jsme se s Dannym hodně intenzivně, já jsem se navíc podílel i na přípravě vozu a organizaci práce celého týmu. Vzhledem ke kovidu jsme bohužel nemohli absolvovat žádný ostrý start, máme za sebou pouze testování. Laborovali jsme se vším, od pneumatik - zvolili jsme Pirelli, které se v testech ukázaly jako nejlepší - až po diferenciály. Sladit všechny prvky dohromady tak, aby to fungovalo je hodně složité, všechno je mnohem komplexnější než na dvoukolce. Ale celý paket je připravený a už se těšíme na start Valašky.“

Celý tým přeje motoristickým fanouškům hlavně zdraví a vytrvalost k překonání komplikací s Covid 19. Letošní „Valaška“ bude ještě bez diváků, na stránkách www.valasskarally.cz by se ale mělo objeviti živé vysílání z vybraných úseků trati. Doufáme, že se budeme moci co nejdříve vrátit k normálnímu životu a pravidelně se potkávat kolem tratí rally i s diváky.

Zdroj: PR Vančík MotorSport