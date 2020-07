Kdo vlastně je X Shift Gearboxes?

Cestě ke značce X Shift předcházela poměrně dlouhá a klikatá historie, kterou se před pár lety podařilo trvale narovnat.

V roce 1999 František Macho, majitel X Shift Gearboxes, vstupuje do závodního průmyslu, který obohacuje svými letitými zkušenostmi v oboru strojírenství. Převodovkové začátky nejsou jednoduché, ale nedostatek závodních převodovek v té době nutí jezdce a závodní týmy poohlížet se po šikovných konstruktérech a zkušených strojařích, kteří by navrhli a vyrobili převodovky a případně diferenciály do jejich závodních aut dle nemalých požadavků na kvalitu, rychlost a přesnost řazení a výdrž. Podobně začíná fungovat firma, kterou František Macho spoluvlastní. Po třech letech konstruování a vyrábění převodovek závodníkům, kteří se svými poptávkami přicházejí čím dál častěji, je dvěma společníky založeno sdružení František Macho KAPS Transmissions. Značka se postupně vyvíjí a dosahuje celosvětového úspěchu a ohlasu. Později, v roce 2012, František Macho zakládá výrobní společnost CNC MACHO s.r.o. k výrobě převodovek Subaru, Mitsubishi, Porsche a Nissan pro sdružení František Macho KAPS Transmissions, aby byla výroba plně pod kontrolou své vlastní firmy, jelikož vždy řídil všechny výrobní a technologické procesy, které se ale do té doby dělaly z velké části s pomocí kooperantů.

Poté, co se poprvé ve vedení firmy krátce zahřmělo a druhý společník se rozhoduje opustit sdružení, ale vzápětí se zase navrací zpět, zakládá se firma KAPS Transmissions CZ s.r.o, kterou František Macho vlastní z 50 %, a vše nasvědčuje lepším zítřkům. Společnost CNC MACHO s.r.o. pokračovala ve výrobě závodních převodovek, také pro KAPS Transmissions CZ s.r.o., až do roku 2018. Jak to v už v životě bývá, společníci firmy KAPS Transmissions CZ s.r.o. nakonec nedosáhli shody ohledně budoucího řízení firmy a jdou od sebe, každý svou cestou. Kvůli tomuto sporu, značka KAPS Transmissions upadá. Jelikož František Macho je ten, který se zabýval výrobou a vývojem, nechce se s prací svých snů rozloučit, a tak zakládá svou obchodní značku X Shift Gearboxes. Začíná se tedy plně soustředit jen na svou výrobní firmu a novou značku X Shift Gearboxes, která pokračuje ve výrobě a prodeji stejných produktů, v minulosti vyráběných pro prodejce KAPS Transmissions CZ s.r.o., ale také se zaměřuje na neustálý vývoj nových produktů pro motorsport.

Za poslední dva roky dosáhl X Shift mnoha úspěchů a firma se znatelně rozrostla. Jako příklad můžeme zmínit konstrukci sekvenčních převodovek Subaru +PLUS či Mitsubishi EVO STRONG, které se momentálně pyšní nejrychlejším řazením a odolností vůči vysokým točivým momentům mezi převodovkami, které se pro daná auta vůbec vyrábí, ale také některých dalších produktů. Za obrovský pokrok považujeme také celkový růst společnosti díky několika novým výrobním strojům a vysoce kvalifikovaných pracovníků, o které se firma rozrostla. Obrovské plus je, že se firmě podařilo mít na všech pozicích mezi zaměstnanci velké nadšence do motorsportu. Toto vše umožňuje pokrývat vysoké požadavky na výrobu a kvalitu. Dnes jezdí s převodovkami X Shift stovky závodníků po celém světě a každoročně se daří navyšovat výrobní kapacity až o 20 %, což momentálně činí produkci v řádu desítek převodovek měsíčně.

Roky zkušeností Františka Macha v oboru strojírenství a zkušeností s výrobou převodovek nejvyšší kvality jsou znatelné v naší práci a produktech. V neposlední řadě musíme zmínit to nejdůležitější, co se pro nás odehrálo v rámci České republiky. Podařilo se nám navázat velice úzkou spolupráci s AutoCars Radek Fára s.r.o. a PROTOCARS.cz.

Tato spolupráce nás dovedla ke vzájemné symbióze, díky které se obě strany navzájem posunují dál, ať už v nastavování a optimalizaci vozidel a jejich převodových poměrů, či v celosvětové propagaci PROTO aut. Jsme nesmírně hrdí být prvním dodavatelem sekvenčních převodovek do PROTO aut v České republice, a také na spolupráci s novými partnery, se kterými stavíme závodní auta a provozujeme závodní tým X Shift Racing Team. Roky nám bylo líto, že česká závodní scéna byla ve velké míře omezená, co se týče použití sekvenčních převodovek a 99 % všech produktů bylo vyváženo do jiných zemí světa na všech kontinentech. Konečně ale přišla chvíle, na kterou jsme čekali a můžeme hrdě dodávat sekvenční převodovky mimo jiné i do nové rally třídy Open N.

PROTOCARS.cz úzce spolupracuje a zároveň se podílí na vývoji a testech převodovek X Shift Gearboxes. To je i důvod, aby byl vůz Mitsubishi Mirage „oděn“ do válečných barev a startoval pod hlavičkou X Shift Racing Team. Pro zájemce o převodovky nejvyšších kvalit máme dobrou zprávu, neboť ty můžete zakoupit u PROTOCARS.cz i u společnosti CNC MACHO s.r.o.

V textu byl použit materiál společnosti CNC MACHO s.r.o.