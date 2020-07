Velký den pro Hyundai a „Vlčákova“ trefa do živého

Zasloužil se o to finský host Jari Huttunen, který s týmovou „í-dvacítkou“, tedy Hyundaiem i20 R5, exceloval již několikrát, naposledy v únoru na Švédské rally. Vycházející hvězda světových tratí si přijela zkrátit dlouhé čekání na restart seriálu WRC3, kde se aktuálně dělí o první místo tabulky, a se zarážející samozřejmostí od druhé „erzety“ diktovala tempo. Senzace se nakonec nekonala a zlatý věnec zůstal v domácím vlastnictví, konečný výsledek se však do týmové kroniky zapsal zlatým písmem. V jámě lvové, tedy na domácí půdě škodováků, patřilo 26letému finskému pilotovi konečné třetí místo.

„Start Jariho Huttunena byl čistě ojedinělý a při zrušené Barum rally nepředpokládám, že by letos v Česku ještě závodil. Jeho prioritou je polské mistrovství v rally a tři závody mistrovství světa,“ objasnil „Vlčák“. „Jari je čistě šotolinový specialista a co se týče asfaltových tratí, byl to jeden z jeho prvních závodů s vozem R5 na asfaltu. Před startem absolvoval jen jeden krátký test na česko-polském pomezí a Bohemia rally označil za velmi náročnou. O to víc si považujeme jeho vítězství v první etapě, kde porazil domácí škodovku, která jela na těchto tratích nesčetněkrát,“ dodal šéf „mančaftu“ a Jariho týmový kolega v jedné osobě.

Připomeňme, že Jari Huttunen se spolujezdcem Mikko Lukkou začali při druhém startu na českých tratích (premiéru si Jari odbyl před třemi lety na Barum Czech Rally Zlín s „předokolkou“) třetím časem na úvodní městské rychlostní zkoušce a po vítězství na druhém testu se posunuli do vedení. Ačkoliv do konce sobotní etapy vyhráli už jen jednou, vyrovnanou jízdou v mezích možností vozu si udrželi těsné vedení před továrním pilotem Škody Motorsport Janem Kopeckým a další domácí legendou Václavem Pechem. „Ranní sekce byla obtížná, protože se jelo na mokru, ale tyto podmínky nám sedly. Z umístění jsem docela překvapený, každopádně jsme nuceni jet na 100 % našich možností. Tlačit budeme i zítra,“ věřil si severský dravec, který se na základě svojí registrace ucházel o body do českého seriálu. Nedělní finiš už však Jarimu příliš nesvědčil a hned na prvním ranním úseku se pustil do sklizně zemědělských plodin. Když za svými dvěma největšími soupeři výrazně zaostal i na nejdelší RZ Radostín, musel se smířit s bronzovou medailí. „Z víkendu mám smíšené pocity. Sobota byla pro nás skvělá, ale v neděli se nám nedařilo. V nastavení jsme pro nedělní den udělali úpravy, které se neosvědčily. Hned od první „erzety“ jsem cítil, že se auto těžko řídí. Když jsme na třetím testu, který měřil 22 kilometrů, ztratili 25 sekund, tak hra skončila,“ dodal trochu zklamaně Jari. Členové týmu si však lepší start do domácí sezony nemohli přát. Místo diplomatických výroků o potenciálu vozu dostali možnost ukázat „í-dvacítku“ v tom nejlepším světle a přesvědčit motoristickou veřejnost o obrovském pokroku, který za první rok činnosti celý tým udělal.

V nabroušeném startovním poli, tvořeném 21 speciály R5 (resp. Rally2), se neztratil ani šéf týmu Martin Vlček. Chvíli mu sice trvalo, než si po jedenácti měsíční pauze zvykl na závodění mezi stromy, v závěru se však posunul na čtrnácté místo absolutně a dvanácté v klasifikaci Mistrovství ČR v rally. Ještě větší radost měl z pocitu, že se jeho týmu podařilo rozčeřit vody českého rallysportu a všechny škodovácké inženýry, kteří usínali na vavřínech, vrátil zpátky k rýsovacím prknům. „Sluší se poděkovat mladoboleslavským pořadatelům za skvěle připravenou soutěž a za to, že šli do toho srdcem. Na mém počínání byla velice poznat dlouhá pauza od mého zranění na Barumce a vzájemná symbióza s Karolínou se dostavila až v závěru soutěže, kdy nemělo význam riskovat,“ zhodnotil svoje účinkování Martin.

Tím ale dozvuky Bohemie neskončily. Na základě četných dotazů se „Vlčák“ na facebooku rozhodl vyjádřit k jednomu z ožehavých témat současného českého rallysportu: „Bayern Mnichov ani FC Arsenal by na zápas do Horní Dolní nepřijeli a jestli ano, tak v rámci exhibice a bylo by jim v daný moment úplně jedno, jestli tým prohraje, nebo vyhraje. Exhibici, kterou s námi soukromníky v národním „mistráku“ hraje tovární tým, ať už z hlediska rozpočtu, ujetých testovacích kilometrů nebo angažování mistra světa a Evropy, je k zamyšlení. Za rozumné bych považoval, kdyby tovární tým angažoval a podporoval někoho z mladých talentů u nás. Za těchto okolností bych jeho účast v národním „mistráku“ chápal. Další věcí, která se mi hrubě nelíbí, je testování továrního týmu na současných tratích našich soutěží. Tato data se bezesporu velice hodí o pár měsíců později, kdy tudy vede rychlostní zkouška. Když přihlédnu ke vzpomínaným okolnostem, tak mi Václav Pech a Jari Huttunen udělali obrovskou radost a upřímně jim gratuluji,“ dodal Martin Vlček.

