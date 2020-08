René Dohnal i Petr Gargulák v TOP 5

Po osmi rychlostních zkouškách, které byly pro sprint připraveny, se ve výsledkové listině z týmové dvojice výše umístil René Dohnal. Posádka Dohnal – Švec navázala na skvělý výkon z Příbrami a v hodnocení Rallysprint série nestačila pouze na zkušeného jmenovce Jana Dohnala s Renaultem Clio S1600. „Od začátku se pro nás závod vyvíjel lépe, než jsme čekali. Na druhé rychlostní zkoušce jsme měli větší krizovou situaci, kterou jsme ustáli. Po třech RZ jsme se drželi jen kousek za Honzou Dohnalem, konkrétně 1,9 vteřiny. Bohužel při RZ Tatra na polygonu se projevilo příliš měkké nastavení auta a nebylo možné přenést výkon vozu do specifické tratě, která našemu Peugeotu měla papírově sedět. Na odpolední sekci jsme zvolili pneumatiky, které nejspíš nebyly příliš vhodné, protože jsme se o proti prvním průjezdům nezlepšovali. Konec dobrý, všechno dobré, ale máme o čem přemýšlet a již nyní víme, že musíme zapracovat ještě více na nastavení auta. Závod jako takový hodnotím kladně, bylo vedro, jaké již dlouho nepamatuji a naše fyzická příprava se hodila. Děkuji týmu Minařík Racing za skvěle připravený vůz, který šlapal jako hodinky,“ uvedl po závodě spokojený René Dohnal. Dvojici René Dohnal – Roman Švec s novým Peugeotem 208 Rally4 v cíli patří 1. místo ve třídě 5 a 2. místo v absolutním pořadí Rallysprint série.

Druhým zástupcem v barvách týmu Minařík Racing byl Petr Gargulák, kterému rozpis četl Karel Voltner. Petr s Karlem a Peugeotem 208 R2 po celou dobu závodu sváděli souboj s Dominikem Stříteským o vítězství ve třídě 6. I kvůli technickým problémům Petr Gargulák vyšel z tohoto souboje jako poražený a ve své třídě bral stříbrné umístění. V hodnocení Rallysprint Série kluci obsadili krásnou 5. příčku. „Na Valašskou rally jsme se opravdu těšili a netrpělivě odpočítávali zbývající dny do startu. Soutěž jsme začali vyhranou rychlostní zkouškou, což nás opravdu překvapilo. Na další zkoušce jsem však chyboval a na chvíli jsme se ocitli mimo trať. Ale celkově první sekce pro nás nebyla špatná i když nám od startu ve 3 RZ praskl jeden svod. Po servisu bylo vše opraveno a my byli připraveni bojovat o nejvyšší příčku. Avšak již na přejezdu jsem cítil, že vůz nejede na plný výkon a zjistili jsme, že máme problém se škrtící klapkou, která se plně neotevírala. Tím pro nás boj o prvenství ve třídě skončil, i když jsme to nevzdávali a jeli jsme s vozem co to šlo. Udrželi jsme skvělé druhé místo ve třídě 6 a přes tyto problémy jsme s výsledkem maximálně spokojeni,“ popsal Petr Gargulák.

Nyní na tým Minařík Racing čeká další závod, tentokrát v Maďarsku. Již tento víkend (14.-15.8.) na Miscolc Rally do vozu Peugeot 208 Rally4 usedne maďarská posádka.