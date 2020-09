Premiérový start Ševčíka s Mirage Proto ve Vyškově

Pavla mají fanoušci rally spojeného převážně se starty v produkčních vozech, zejména značek Subaru nebo Mitsubishi, jenomže právě třída produkčních vozů je na ústupu, a tak se Ševčík rozhlíží a sonduje, s jakým vozem by mohl vyrazit do další sezóny. Volba testu a osahání padla na Mirage Open N, a jelikož to Ševčík nemá do Vyškova daleko, byla upečena účast na druhém sprintu sezóny. A než se dostaneme k samotné rally, ještě malá perlička k posádce: dvojice Ševčík – Vajdák spolu jezdí nepřetržitě od roku 2000, což v české rally patrně nemá obdoby.

Ale nyní se již pojďme ohlédnout za druhým sprintem a premiérovou účastí Mitsubishi Mirage Proto v rukou Pavla Ševčíka. Soutěž byla postavena na třech rychlostních zkouškách se dvěma průjezdy a úspěšné posádky měly v cíli najeto 61,5 ostrých kilometrů. Se startovním číslem 27 vyrazila do boje s časem a tratí také zlínská posádka Pavel Ševčík – Luděk Vajdák. Vůz Mirage Proto spadá do kategorie P2+, kde jsou zařazeny R5, WRC, ale i klasické produkční vozy. A tady měl Ševčík 17 soupeřů. Posádce nešlo až tak o výsledek. Důležité pro ni bylo dovézt vůz v pořádku až do cíle a přitom získat co nejvíce informací o Mirage Proto. První zkouška byla ještě hodně opatrná. S přibývajícími kilometry však posádka získávala viditelně jistotu. V polovině závodu figurovali Pavel s Luďkem na průběžném 13. místě v kategorii P2+ a v celkové klasifikaci to pak bylo místo 17. Druhé kolo erzet již bylo o dost jistější a posádka sama sobě na třech úsecích nadělila téměř půlminutu v porovnání s prvními průjezdy. V součtu časů to nakonec vyšlo na 11. příčku v P2+ a 15. absolutně. „Jelikož jde technický vývoj vozů mílovými kroky dopředu a z klasických produkčních aut zůstalo ve startovním poli české rally torzo, rozhodl jsem se, že vyzkouším novinku na našich soutěžích, vůz Mitsubishi Mirage Open N připravený v dílnách Protocars.cz. Měsíc před startem ve Vyškově jsme měli test v Bělé pod Bezdězem, ze kterého jsme byli já i Luděk nadšení. Trošku zklamaný jsem byl ovšem ze samotného sprintu na Hané. Auto i tým fungovaly skvěle a my nezaznamenali během závodu nejmenší problém. Já ale nedokázal plně využít potenciál Mirage. Vše je o hlubším poznání auta, ale i tak jsem rychle pochopil, že toto auto má velkou budoucnost. Pro příští sezónu uvažuji o přestupu. V každém případě jsme se ve Vyškově pěkně svezli,“ uvedl k vyškovskému sprintu a spojení s Mitsubishi Mirage Proto Pavel Ševčík. Protocars.cz děkuje svým partnerům: Auto Cars Radek Fára s.r.o., Dytko Sport, X Shift Gearboxes, Komvet racing a Energon.