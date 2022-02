David Komárek „Rallýčko mám pořád rád“

Davide, pokud pominu tvé dva loňské starty v ČMPR, tak doba, kdy jsi naposledy startoval na „velké“ soutěži, je hodně „vousatá“. Co tě vedlo k rozhodnutí opustit českou rally?

„Jojo, je to dávno, poslední mistrák byl Horácká rally 2010 s Octavii WRC. Rally na plný úvazek jsme přestali jezdit ale už v roce 2007. Nebylo reálné současně jezdit závody do vrchu a rally. Do té doby jsme pravidelně startovali na 20 závodech za rok, a to už bylo pro všechny moc náročné. Jak finančně, tak na lidské zdroje. Zůstali jsme na kopcích, protože jsme zde měli stále 5-10 zákaznických aut a bussines byl nejdůležitější.“

Nešlo přehlédnout, že jsi startoval v závodech do vrchu. Můžeš se pochlubit některými výsledky?

„Jako vrchol kariéry považuji čistý hattrick absolutního mistra ČR v závodech do vrchu 2015-2016-2017 se sportovním prototypem Norma M20FC. Jinak máme nepřeberné množství titulů ve všech možných třídách v cestovních vozech. Vlastně vždy s myšákama…“

Ty se zaobíráš i klientskou prací, zkus nám ji prosím přiblížit…

„Komvet racing jsme založili v roce 2000. Prvotní projekt/pokus bylo prostě zkusit závodit a pak se uvidí. První rok na kopcích jsem jel s pronajatým BMW. Asi po 3-4 závodech jsem pochopil, že za velké peníze závodím s druhořadou technikou. Ok, tím si musí projít každý nováček, co nemá tátu závodníka. Proto jsme vlastně tu sezonu ani úplně nedojeli a ještě v tom roce koupili dva myšáky Evo 5. V té době vrchol techniky a ihned jsme se do všeho pustili sami. Řekněme, rok jsme se to učili, ale už od roku 2002 a pak hlavně 2003 přišly první tituly a rozjelo se vše na plné obrátky. Od roku 2005 jsme začali stavět kompletní auta anebo dodávat závodní motory jiným týmům. Někdy od roku 2006 máme vlastní válcovou zkušebnu na měření výkonu a také ty motory ladíme. Zabýváme se vozy Lancer Evo, Subaru Sti, Ford RS a teď nově tlačíme na Yarisy GR.“

Nyní ovšem začínáš opět koketovat se soutěžemi. Takže kopce nebo rally?

„Já ty soutěže nikdy neopustil. Máme pořád hodně zákazníků, co jedou na rally naše motory nebo naši elektroniku, takže stále vím, co se děje. V loňském roce se ale autoklub rozhodl pro radikální změnu na českých kopcích. Protože jsme od samého začátku věděli, že to naprosto zničí vše, co se za posledních 5-6 let na kopcích vybudovalo, rozhodli jsme se, že MČR v roce 2021 nepojedeme. Samozřejmě to tak dopadlo. Absolutní fiasko. Katastrofa. Neuvěřitelná ostuda. Mistrák v podstatě neexistoval. Drtivá většina závodníků raději přešla do špičkového šampionátu Maverick Hillclimb Czech. Tam se odjelo osm výborných podniků, kde celkem startovalo asi 220 jezdců.

Jenže díky té divné atmosféře jsme začali přemýšlet, jestli není na čase otevřít oči a dívat se, kde by se dalo závodit i v jiné disciplíně. No a to „rallýčko“ mám pořád rád…“

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Na Moravském Krasu a Železných horách jsi startoval s vozem Mitsubishi Mirage RS Proto. Zajímal by mne tvůj názor, neboť s vozy se třemi diamanty ve znaku máš letité zkušenosti.

„Moravský Kras – prostě parádní soutěž, vyloženě zorganizovaná s láskou. Erzety částečně použité původem z Rally Tišnov a Autosalon Rally Brno. Startoval jsem na nich už někdy před 15-18 lety… ČMPR úroveň není vůbec špatná, ale některé organizační věci se tam berou až příliš hobby, systém retardérů je podle mě nutno dořešit, protože po sportovní stránce vyloženě pokulhává. Jinak pohodové závody. Ano, startovali jsme s Mirage Proto, malé kompaktní auto, silný motor, sekvence, rychlé a obratné. Vyhráli jsme nejvíc RZ, ale bohužel problém se servem a za následné penalizace jsme se propadli. Každopádně, kluci jeli výborně. Konkurence moc dobrá.“

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Když jsem avizoval koketování, tak to je v souvislosti s tím, že stavíš nové auto. Prozraď nám k němu trochu víc…

„U mě bohužel platí jedno pravidlo až příliš: „Kovářova kobyla“, takže jsme začali v roce 2020 stavět Fiestu Proto, ale tu jsem prodal hned, jak autoklub vymyslel 2 divize v MČR v rally. Za půl roku jsme ale koupili karoserii Toyoty Yaris a z toho stavíme další Proto Rally. Jenže máme teď zase hodně práce na zákaznických autech. Každopádně agregáty máme hotové, chybí elektroinstalace a doskládat vůz. Co ale pojedeme jako první, ještě nevíme. Víme, že se nám letos hodně podniků kryje s kopci…“

Tajemstvím není ani tvůj projekt s Kiki Fillovou…

„Ano. Koučuji Kiki už čtyři roky. Začali jsme postupně nějaké slalomy, hobby kopce, Sosnovou a nakonec velké závody do vrchu s 650PS Evo. Plus závodění s rallyovou Evo 6. Je to pro Komvet racing největší reklama, když je naše auto, které navíc řídí holka, pravidelně na předních místech výsledkové listiny. Poslední dvě sezóny v závodech do vrchu skončila jako třetí absolutně v cestovních vozech a to opravdu ve velké konkurenci. Tak vysoko nikdy žádná „female“ v CZ nebyla.“

Rentor RallyCup Kopřivnice - květen | foto: Jan Dušek, RallyZone.cz

Už máš jasno, kdy vyrazíš s novým vozem do rally a kdo z vás dvou usedne za volant?

„Kdy to bude, nevím, ale vím, že máme výhodu v tom, že je jedno, kdo bude řídit :-).“

Jezdci neradi sedí na místě spolujezdců, jak to máš ty a Kiki, a kdo je lepší ve čtení rozpisu?

„Mně je to celkem jedno. Klidně to čtu. Problém ale je, že radit, jak jet, a zároveň to číst, není vůbec snadný. Protože ale už jede Kiki vyloženě rychle a dobře, jen někdy řešíme, že brzdit může později a podobné detaily.“

Rentor RallyCup Kopřivnice - květen | foto: Jan Dušek, RallyZone.cz

A co další tvé plány do letošní sezóny?

„Máme v plánu ještě 2x Rally Monte Komvet v Kopřivnici. Závody určené pro profi jezdce, co potřebují otestovat auto, ale i pro hobby jezdce, co si chtějí zkusit atmosféru. Teď 19.2. máme již 7. závod. Vypadá to, že nás teď navštíví i hodně rakouských jezdců, kteří potřebují test před Jänner rrally.

Na posledním Monte Komvet byla navíc výborná konkurence a hlavně startovalo už i 6 nových Yarisů GR. Takže si to kluci moc pěkně rozdávali.

Jinak hlavní program KOMVET racing rozhodne Maverick Hillclimb Czech. Nějaké další rally ano, asi spíš s naší Evo 6,ale kdyžto stihneme, tak třeba i s Toyotou.“