O kartingu i rally s Jakubem Talašem

Loňská sezona byla pro tebe velmi úspěšná, můžeš nám přiblížit své úspěchy?

„V loňské sezoně jsem získal spoustu zkušeností jak v ČR nebo na Slovensku, tak také na mezinárodních závodech. A to při jednom závodě ME v německém Wackersdorfu a v kompletním německém šampionátu, který je opravdu nabitý konkurencí ze světové špičky. Celý rok jsem startoval v královské kategorii Kz2. V domácím mistrovství jsem celou sezonu bojoval o titul mistra republiky, ale bohužel se mi pěti výhrami z šesti v posledních dvou závodech nepodařilo stáhnout ztrátu z první poloviny sezony a o pouhé tři body beru titul vicemistra. Do slovenského mistráku jsem nastoupil až od třetího závodu ze sedmi, ale i tak se mi povedlo získat slovenský titul. V německém mistráku jsem startoval poprvé a věděl jsem, že to nebude nic jednoduchého prosadit se v tak velké konkurenci. Cílem pro mě tedy bylo získat co nejvíce zkušeností a pokusit se získat nějaké body. Nakonec z toho bylo celkově 15. místo a nejlepší umístění z České republiky v kategorii. Nejvíce bodů jsem získal v Kerpenu, kde se mi v první finálové jízdě podařilo obsadit 8. místo a ve druhé 6. místo.“

Na konci roku přišla pro tebe asi největší pocta za práci v kartingu, když ses stal vítězem v anketě Zlatý volant. Co pro tebe toto ocenění znamená?

„Zlatý volant je pro mě splněný sen. Povedlo se mi ho vyhrát hned při první nominaci a byla to taková odměna za náročnou sezónu. Samozřejmě to byl úspěch celého týmu, protože bez něj by to nešlo. Největší podíl na tom měl můj mechanik Ivan Čermák.“

Další posun pro tebe byl, když ses stal továrním jezdcem MS Kart racing týmu…

„Když jsem se stal továrním pilotem MSkartu, tak přiznám, že jsem byl trochu nervózní, zda jsem udělal správně. Naštěstí pro mě i pro celý tým bylo hned od začátku vidět, že rozhodnutí bylo správné, a to se potvrdilo vítězstvím hned v prvním závodě. Nicméně je skvělé pracovat s továrním týmem, kdy si můžete stavět káru přímo na vlastní jezdecký styl.“

Dá se nějak porovnat činnost netovárního a továrního jezdce? V čem máš nyní výhody?

„Jako netovární jezdec si koupíte káru, která prošla vývojem přes nejlepší piloty na světě, a doufáte, že vám bude sedět. Jako tovární jezdec musíte vývoj dokázat sám se svými mechaniky a předávat co nejvíce informací zpět do týmu.“

Letošní sezona je hodně poznamenaná koronavirovou pandemií. Jak jsi vnímal absenci závodů a co jsi dělal v době nucené nečinnosti?

„V době pandemie, pokud to šlo, jsem jezdil trénovat na české tratě. Pokusil jsem se zůstat v co nejlepším závodním tempu. V době, kdy to nešlo, jsem jezdil s bráchou závody na playstationu. Neoficiální výsledek našeho soupeření zní vyrovnaně, ale pravda je taková, že jsem měl navrch. Ale to před bráchou nesmím říkat moc nahlas…“

Letos absolvuješ dvojí mistrovství, kdy vedle domácího startuješ i na Slovensku. Dají se nějak porovnat tyto šampionáty? (tratě, soupeři, káry)

„Ano, letos startuji jak doma, tak i na Slovensku. Soupeři jsou, dá se říct, stejní, aspoň co se týče předních jezdců. Na Slovensku je jen jedna trať, která je zařazena do mistrovství, takže aby nebyly závody pro jezdce stereotypní, jsou zařazené i tratě v Česku a Rakousku. Jako bonus už můžu říct, že pojedu i závod mistrovství světa.“

Kolik máš za sebou nyní v českém mistráku závodů? Jak se ti v nich dařilo a na které soupeře si budeš muset dát největší pozor?

„Momentálně mám za sebou už tři podniky MČR, kde jsem zatím na průběžném druhém místě. Nic ale není ztraceno, neboť na lídra mi chybí pouze šest bodů. Tady mi evidentně chybí body z třetího podniku, který se jel ve Vysokém Mýtě, kde jsem po kolizi nedojel. A abych doplnil i zbývající výsledky, tak první závod se jel v Chebu a já zde vyhrál. V Písku jsem byl druhý.“

Stejná otázka míří i k slovenským závodům…

„Také na Slovensku mám zatím odjeté tři závody. Tady je ovšem má pozice výrazně lepší, neboť figuruji na průběžném prvním místě s náskokem 36 bodů. Úvodní podnik se jel na Slovakia ringu, kde jsem byl nejrychlejší, následně se jelo na Steel ringu v Třinci, kde jsem obsadil stříbrnou příčku. Do výčtu výsledků zbývá vítězství z rakouského Brücku.“

Co tě čeká v nejbližší době?

„V nejbližší době mě čeká čtvrtý závod MSR, kde se pokusím předčasně zajistit titul mistra.“

V loňském roce jsi okusil rally, plánuješ i letos nějaký další start?

„Při nabitém kalendáři, který mám v kartingu, se letos nejspíše na závodě rally neobjevím. To ovšem neznamená, že mne tato motoristická disciplína neoslovila. Určitě mne soutěže lákají, a pokud to půjde a nebude kolidovat kalendář, tak rád usednu do závodního auta a budu poslouchat diktát spolujezdce.“

Jak hodnotíš výkony svého bratra Honzy v rally a kde má podle tebe silné stránky?

„Můj bratr je opravdu velmi dobrý a talentovaný závodník. Dokazuje to už dlouhá léta od rallycrossu až po rally. Obdivuji jeho rychlost a je jen škoda, že to nemůže víc dokazovat na více závodech. Jeho silnou stránkou je rychlost, ale zároveň spolehlivost v dojíždění. Dělá málo chyb a většinou odpadá jen na techniku.“

A pochopitelně musela přijít i otázka na Honzu, jak hodnotí výkony mladšího bratra Kuby jak v motokárách, tak v rally?

„Brácha mi dělá pochopitelně velkou radost a já jsem na něj patřičně hrdý. Úspěchy, kterých dosáhl v loňském roce si podle mne stoprocentně zasloužil, neboť Kuba makal tvrdě celý rok. A zisk Zlatého volantu bylo tím správným oceněním jeho práce. A jak se dívám na jeho premiérový start v rally? Na to, že jel zcela poprvé na rozpis, poprvé měl vedle sebe spolujezdce a navíc usedl do silného auta, tak za mne hodně dobrý! Když porovnám konkurenci, která toho má oproti bráchovi už hodně najeto, tak v závěru sprintu padlo i několik hodně slušných časů. Jakub rozhodně ukázal, že by se v budoucnu v rally rozhodně neztratil. K tomu ovšem bude potřebovat více startů. Čas ukáže, zda se mýlím nebo ne.“

Vzkaz fanouškům…

„Chtěl bych jim vzkázat, aby mi i nadále drželi palce jako doposud. Věřím, že jim budu jejich náklonnost vracet kvalitními výsledky, z kterých budou mít stejně velkou radost jako já.“