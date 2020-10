Adam Březík znovu za volantem R5

V závodním voze jsi seděl naposledy na Mikuláš Rally v loňském roce, jak jsi pauzu snášel?

„Bohužel z důvodu opatření, které vznikly nebylo možné dát dohromady potřebné finance a my letos nemohli startovat. Jsem proto rád, že se nám to podařilo alespoň takto na konci sezóny. Pauzu jsem vyplnil závody na kole, které jsem jezdil už dřív, než jsem začal závodit v autě. Je to víceméně podobná disciplína, protože se závodí formou rally. Vždy jsou dvě erzety a každá se jede dvakrát, časy se potom sčítají. Bylo pro mě velkým překvapením, že i když jsem na kolo sedl po několika letech, ihned jsem byl schopný jet se špičkou a na konci sezóny je z toho 2. místo v absolutní klasifikaci.“

Jak probíhal závod ve Šternberku z tvého pohledu?

„Byli jsme zde hlavně testovat a sbírat zkušenosti. Vůbec jsme netušili jak si povedeme, jak rychle dokážeme jet a jestli to bude stačit třeba na TOP 5. Proto hned na první RZ jsem byl velmi překvapen časem, který jsme zajeli. Ještě víc mne to těšilo, když jsem věděl, že mám velké rezervy a je kde zrychlovat, i když to nebylo v plánu. Zbytek soutěže jsme pojali ve stejném klidném duchu a dokonce jsme dokázali vyhrát oba průjezdy nejdelšího testu Jívová.“

Sváděli jste souboj s Petrem Semerádem, oba dva jste talentovaní mladí jezdci, jak jste si ten souboj užívali?

„Souboj s Petrem jsme moc neřešili, nebylo naším cílem s ním závodit o výsledek, ale bylo to hezké zpestření celé soutěže. Před startem jsem si nemyslel, že pojedeme takto vyrovnaně. Přece jen Petr má v autě kategorie R5 odjeto mnohonásobně víc. Letos odjel všechny tuzemské soutěže a byl rozjetý, o to víc nás těší, že jsme byli v cíli rychlejší.“

Nakonec jsi dojel na 2. místě absolutního pořadí, čekal jsi takový výsledek?

„Druhé místo v absolutním pořadí je pro nás výsledek z říše snů. Do soutěže jsme šli s tím si ji užít a sžívat se s autem. Hlavním cílem pro nás bylo neublížit vozu a dojet až na cílovou rampu. Před startem jsme si s Markem říkali, že kdybychom byli do TOP 5, tak by to bylo super.“

Jaké máš vyhlídky/plány do budoucnosti?

„Když by všechno šlo jak si přejeme, tak bychom rádi odjeli kompletní sezónu s vozem kategorie R5 ve velkém mistráku. Dále jsou možné příležitostné starty ve sprintech, ale vše závisí na tom, kolik se nám podaří sehnat financí.“

Chtěl bys na závěr někomu poděkovat?

„Ano, chtěl bych poděkovat všem, díky kterým se podařilo start zrealizovat. Hlavně mému taťkovi, bez kterého bych v žádném autě nikdy neseděl. Dále děkuji firmě Samohýl motor a.s.. Velké poděkování patří také celému teamu, bez kterého bychom startovat nemohli. Na celém výsledku má velký podíl i spolujezdec Marek Omelka, kterému patří taky velký dík!“