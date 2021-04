Mareš s Buchou se na Sanremu příliš nesvezli

Po úspěšném vstupu do soubojů v rámci Mistrovství České republiky na nedávné „valašce", zamířili Mareš s Buchou do oblasti Ligurie, kde byl na programu druhý díl hlavního italské mistrovství CIR, věhlasná Rally Sanremo. I tato legendární soutěž musela následovat předpis pro letošní italský kalendář, takže kilometráž závodu jen lehce přesahovala 90 soutěžních kilometrů. Ani to ale neodlákalo početné zástupy týmu. S vozy kategorie Rally2 jich proti LAURETA AUTO ŠKODA TEAMu stálo rovných 44! „Už na shakedownu mi bylo jasné, že čtení rozpisu na Rally Sanremo, bude obrovská výzva. Vždyť na třech kilometrech bylo více než 60 zatáček! Opravdu zde není místo pro dlouhé pauzy a pokyn "pojď" od Filipa potvrzoval, že rozpis tady hraje veledůležitou roli," podělil se o své první dojmy ze Sanrema spolujezdec Radek Bucha.

Škoda Fabia Rally2 evo obutá na francouzské pneumatiky Michelin a připravená italským týmem Free Rally Service, vstoupila do závodu velmi dobře. V konkurenci pilotů ze šampionátu WRC zajeli Mareš s Buchou v úvodní krátké RZ Bajardo 8. nejrychlejší čas a to přesto, že díky vyššímu startovnímu číslu startovali za deště na mokré trati. „Po sobotě jsme si na opravdové RZ i přes deštivé počasí věřili. Bohužel jsme ještě v poslední minutě před startem RZ 2 řešili problém s napájením interkomu a neodstartovali jsme zrovna podle našich představ. Snahu o co nejlepší dílčí výsledek navíc záhy pokazil pomalý defekt a do cíle jsme dojížděli na prázdném kole. Poté, co jsem krátce po startu RZ 3 od Filipa opět slyšel "máme defekt", mi bylo jasné, že naděje na dobré umístění vyhasly," popsal smůlu z úvodu závodu Radek Bucha a pokračoval: „V cíli RZ 3 jsme zkoušeli ještě další varianty výměny kol, aby zátěž na poškozené pneu byla co nejmenší. Do sekce jsme ale, stejně jako většina soupeřů, vyrazili jen s jedním rezervním kolem a nakonec jsme auto nedostali ani na start RZ Vignai. Moc nás mrzí, že jsme neměli možnost důkladnou přípravu a test, promítnout do celkového výsledku, ale i to k rally občas patří," zhodnotil krátké působení v soutěži Bucha.



Zklamání z brzkého odstoupení pochopitelně neskrýval ani Filip Mareš. „Celý týden příprav probíhal podle plánu a o to více nás mrzí, že jsme se nakonec příliš nesvezli. Před závodem pro mě můj tým přichystal překvapení a dostal jsem možnost načerpat rady od Vittoria Canevy, jehož asfaltovou rally školou prošel nejeden jezdec z šampionátu WRC. Byl to splněný sen, za který ještě jednou celému týmu opravdu děkuji, především Radkovi," nechal se slyšet semčický jezdec a dodal: "Od prvního dne jsem program sdílel s bolivijcem Marquitem Bulaciou, kterému se o vůz staral stejný tým. Možnost sdílet data a informace s pravidelným účastníkem WRC bylo hodně zajímavé a těšilo nás, že jsme z tohoto porovnání vycházeli velmi dobře. A i když jsme pořád dost rozmrzelí z toho, že jsme na Rally Sanremo odjeli jen pár kilometrů, odvezli jsme si spoustů nových zkušeností, které nás před "šumavou" posunuly zase o kus dopředu!"

PR