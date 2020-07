Italské nesnáze pánů Mareše a Buchy

Úvodní podnik šampionátu přilákal na start doslova obří konkurenci, když startovní listinu zdobilo hned 45 vozů třídy RC2. Modrobílá Fabia, oděná do barev Entry Engineering, vezla na svých dveřích lichotivé číslo 3. Štěstí však naší posádce hned na úvod závodního víkendu nepřineslo. V pátek ráno Filip s Radkem ve velké rychlosti v průběhu druhého průjezdu Free practice havarovali a značně tak zkomplikovali situaci ohledně startu v samotném závodě. "Nehodu beru na sebe. Stalo se to v rychlé uskákané pasáži a asi by bylo snadné říci, že auto za velkou kompresí nezareagovalo tak, jak jsem očekával. Na to se ale nechci v žádném případě vymlouvat. V daném místě jsem nejel poprvé a jako jezdec jsem zkrátka situaci nevyhodnotil správně. Výsledkem bylo auto na střeše, navíc docela hluboko pod tratí. Měli jsme ale velké štěstí, že v místě kde jsme opustili trať, nebyly žádné velké stromy," uvědomoval si Filip Mareš a pokračoval: "I tak byla ale naše Fabia dost potlučená a problémem bylo už jen samotné vyproštění. To se naštěstí za pomoci jeřábu podařilo a mechanici Rexteamu se mohli pustit do práce. Brzy se naštěstí ukázalo, že by náš start v soutěži mohl být reálný a už ve večerních hodinách bylo auto po technické stránce zpět ve výborné kondici. Ještě jednou se za svou chybu celému týmu omlouvám a před jejich prací smekám," vyzdvihl práci Rexteamu osmadvacetiletý jezdec.

Filip s Radkem tak na startu soutěže nechyběli, s ohledem na vynechanou kvalifikaci však startovali až na konci třetí desítky. Potížím se bohužel nevyhnuli ani v úvodní RZ. Filipa, stejně jako mnoho dalších jezdců, nachytala levotočivá „vracečka" a náraz do břehu způsobil nejen poškození přední části vozu, ale především časovou ztrátu 20 vteřin. „Jestli jsem po páteční havárii měl pocuchané sebevědomí, chyba v úvodní RZ mě na čas srazila definitivně. Sám u sebe na to nejsem zvyklý a bylo hodně těžké za dané situace najít patřičnou sebedůvěru. Zpětně musím přiznat, že mě asi trochu svazovalo i vědomí toho, že jsem už v úvodu sezóny takhle zatížil rozpočet. Následující erzety jsem prodal a do lepšího tempa se dostal až v závěru dne. Oporu jsem měl tradičně v pneumatikách Michelin. To, že jsme byli po etapě desátí, jsem přesto považoval spíše za zázrak," hodnotil sebekriticky svůj výkon z úvodu soutěže Mareš.

V podstatně lepším světle se ale nesl druhý den závodu. Mareš s Buchou se rychlými časy prokousávali pořadím směrem vzhůru a závod nakonec dokončili na slušné 8. příčce. „V neděli jsme si alespoň trochu spravili chuť. Konkurence byla v Itálii obrovská, po celý závod panovaly navíc vysoké teploty. S Filipem se v autě stále sehráváme. To, že jsme nakonec skončili jen 30 vteřin od čtvrté pozice, proto považuji s ohledem na okolnosti za úspěch. Pro mě se jednalo o vůbec první zahraniční podnik ERC, navíc teprve druhý start ve voze R5. Jako posádku nás start v Itálii posunul o kus dopředu a ukázal nám oběma nedostatky, na kterých musíme zamakat," doplnil Mareše jeho osmačtyřicetiletý spolujezdec Radek Bucha.

„Díky spolupráci Entry Engineering a Škoda Motorsport, jsem navíc dostal možnost v Itálii spolupracovat s továrním car engineerem, čehož si nesmírně vážím. Naučil jsem se toho hodně - o autě, o pneumatikách, ale i o sobě a o rally jako takové. Letos jsem byl v jiné pozici, než při předchozích dvou startech a o to více zkušeností, si ze závodu odnáším. Rally di Roma Capitale mě zkrátka vyškolila," prozradil na závěr semčický jezdec a dodal: „Velké díky patří i všem fanouškům, kteří nás po páteční havárii podporovali a psali nám podpůrné vzkazy. Bylo jich stovky! Nakonec i díky tomu jsme se mohli postavit na start a reprezentovat barvy naší země i Czech Motorsport!"

V jenišovických dílnách Rexteamu, se nyní vše už pilně připravuje na další podnik MČR – Kowax Valmez Rally. Na té by posádka LAURETA AUTO ŠKODA TEAMu, neměla se svým vozem chybět.

PR