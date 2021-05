Šumavská premiéra Dominika Stříteského

Po vynikajícím výsledku na Valašce tým ACA ŠKODA Vančík Motorsport zahájil ihned přípravu na nadcházející 55. Rally Šumava Klatovy. Ta nezahrnovala pouze nezbytnou repasi týmové Škody Fabie Rally2, ale tým se také rozsáhle věnoval rozborům a analýzám jezdeckých poznatků z prvního vystoupení v nejvyšší kategorii, aby byl připraven na letošní Šumavu, která pro něj bude mimořádně náročná. Tým si našel čas i na práci s mladými závodníky, která patří mezi jednu z jeho priorit.

Jednatel hlavního partnera týmu Autocentrály Hlučín Eduard Skaba lituje, že diváci ještě nebudou mít ke tratím přístup. „Patříme mezi dealerské teamy Škoda a prezentace značky je pro nás jedním z hlavních cílů. Bohužel bude Šumava ještě bez diváků, o to více se bude tým snažit o důstojné vystoupení. Dominik je nesmírně talentovaný a inteligentní jezdec. Je velmi rychlý, ale zároveň je schopen přizpůsobit svůj výkon podmínkám a zvolené taktice. I to je součástí reprezentace značky. Nepochybuji o tom, že vystoupení na Šumavě tým dále posune a nemám tím na mysli jenom pozici v konečném hodnocení, rally je přece jen ošemetná.“

Šumava má na programu několik nových rychlostních zkoušek a po zimě budou její tratě více než zrádné. Šéf týmu Jaroslav Vančík si je vědom toho, že to nebude snadné. „Pojedeme tak trochu do neznáma. Základní nastavení je hotové a před závodem budeme mít ještě test na tratích, které jsme vytipovali jako blízké očekávanému charakteru nových rychlostních zkoušek i celé rally. Ale na Šumavě to byla vždycky tak trochu loterie, kterou často komplikovalo počasí. Budeme proto možná muset laborovat s nastavením i během rally a jsme na to připraveni. Cíle zůstávají stejné jako na Valašce, zůstáváme na zemi, výsledky v rally rostou z tvrdé práce a pokory. Jedeme si pro kilometry a zkušenosti.“

Šest týdnů od Valašky uběhlo Dominikovi Stříteskému jako voda. „Po Valašce byl největší nápor zájem médií, na který nejsem zvyklý. Ale s odstupem času jsem si i díky tomu uvědomil, že jsme na Valašce opravdu uspěli. Je to pro nás zavazující, ale ne svazující. Pracujeme s Dannym na fyzičce, na souhře a dolaďování rozpisu i na porozumění autu, je tam toho ještě hodně. Já jsem se v mezičase věnoval kromě fyzické přípravy a práci v dílně také koučování mladých motokárových jezdců, se kterými jsem absolvoval několik tréninků. Nechci zapomenout, že na motokárách moje cesta do Fabie Rally2 začala a na to, jak jsem byl vděčný za každou informaci a radu. Na Šumavu se s Dannym těšíme, je to legenda mezi našimi soutěžemi a zároveň tak trochu jubilejní 55. ročník. Trochu lituji, že odpadl páteční okruh, protože jsem v Klatovech nikdy nejel a mohli jsme si to tam alespoň trochu ‚osahat‘. Ale i tak se budeme snažit podat co nejlepší výkon. Na časy z rychlostek se přinejmenším v sobotu dívat zase nebudu, na Valašce to fungovalo 😊.“

Bohužel se stále ještě nemůžeme potkávat u trati, ale příznivci rally mohou sledovat vývoj soutěže on-line na https://www.ewrc-results.com/results/69251-rallye-sumava-klatovy-2021/ a také na www.ewrc.cz, kde budou opět zařazovány aktuální rozhovory a informace v populárních Rally videonovinkách.

