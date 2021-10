Racing21: Šance na vyškovské body pohasla v úvodu soutěže

Za ideálního slunného počasí se o uplynulé sobotě uskutečnil 29. ročník Rally Vyškov. Necelá stovka soutěžních posádek odstartovala do dvou okruhů se čtyřmi rychlostními zkouškami o celkové délce sedmdesáti převážně asfaltových kilometrů. Velmi vyrovnané bodové hodnocení v dosavadní celkové klasifikaci Poháru 2+ vedlo přední posádky k okamžitému nasazení vysokého tempa v boji o nejrychlejší časy v měřených úsecích.

V tomto duchu odstartoval do jednodenní soutěže také Vojtěch Štajf, který se stejně jako na předešlém podniku, spolehl ve Vyškově opět na osvědčenou techniku v podobě vozu ŠKODA Fabia R5 týmu Duck Racing. Hned první rychlostní zkouška potvrdila jeho vysoké nasazení s minimální časovou ztrátou na vedoucího jezdce. S cílem bojovat o nejvyšší příčku odstartovali Štajf s Rajnohou do druhého měřeného úseku, avšak po rychlém nájezdu do jedné ze zatáček se šotolinovým povrchem narazili pravou zadní částí vozu do betonové rampy. Po nárazu ještě rychlostní zkoušku dokončili, ale poškozené zavěšení zadního kola jejich Fabie R5 jim neumožnilo pokračovat a ze soutěže tak museli odstoupit.

„Samozřejmě je to velká škoda, ale stalo se. Já jsem startoval ve Vyškově úplně poprvé, což byl trochu hendikep oproti konkurenci. Přesto jsem ale v úvodu držel krok s Adamem Březíkem i Romanem Odložilíkem a cítil jsem u sebe ještě jistou rezervu v rychlosti. Proto jsme se rozhodl jít do většího rizika a zaútočit. Bohužel v šotolinové pasáži jsem najel do pravé zatáčky příliš rychle a následné přetočení nás katapultovalo pravou stranou do betonové rampy zdejšího zemědělského areálu,“ komentoval kritický okamžik nárazu Vojtěch Štajf a dodal: „Náraz na pravé zadní kolo byl citelný. Přesto jsme erzetu dokončili, ale po kontrole poškození zadní nápravy jsme se rozhodli účast v soutěži ukončit. Dnešním vítězstvím Romana Odložilíka jsou tak naše naděje na zisk letošního titulu v Poháru 2+ mnohem menší.“

Další bodem letošního sportovního programu Vojtěcha Štajfa bude zahraniční start na 33. ročníku Rallye Elba Storico, sedmém podniku FIA European Historic Rally Championship. Soutěž se koná v termínu 23. – 26. září 2021 na italském ostrově Elba a reprezentační posádka Štajf – Zelinka zde odstartuje s historickým vozem Opel Kadett C GT/E.

Více informací o týmu na: www.facebook.com/racing21rallyteam

