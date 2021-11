PEUGEOT RALLY CUP ZAKONČIL SEZÓNU V KRUMLOVĚ

Vzhledem k tomu, že už bylo o zásadních pozicích rozhodnuto dopředu, někteří hlavní protagonisté cupu se závěrečného podniku nezúčastnili. Jasný byl dopředu vítěz nově vzniklé třídy Rally4, rovněž tak třídy R2 a také absolutní vítěz. Jednu z posledních letošních příležitostí k závodění využil David Soldát s Janem Winzigem a poprvé si nově koupenou „erdvojku“ přijel vyzkoušet Miloš Divič a Martin Zigler. Až z Bulharska přijela posádka Nikola Mishev – Angel Bashkehayov s vozem Peugeot 208 Rally4.

„Popravdě jsme na Rallye Český Krumlov čekali slabší účast, jak už to v závěrečných podnicích, ale to nic nemění na skutečnosti, že jsme zaznamenali co do účasti rekordní sezónu. Těší nás nejen zájem posádek, ale hlavně to, že jsme odjeli všech šest naplánovaných podniků a naprostou většinu za účasti fanoušků. Oproti loňské zkrácené sezóně jsme si tu letošní opravdu užili. Společný projekt Autoklubu a značky Peugeot se s každým z pěti uplynulých let posunul dál, a to jak úrovní, tak i počtem posádek. Už teď začínáme připravovat další ročník.“ zhodnotil letošní sezónu Marco Venturini, ředitel značky Peugeot v ČR.

"Jsme rádi, že jsme i v pátém ročníku Peugeot Rally Cupu mohli být partnerem všech šesti závodů, které se v rámci seriálu uskutečnily. Gratulujeme všem, kteří letos uspěli a těšíme se, že budeme i v dalších ročnících mít příležitost český motorsport, a spolu s ním i mladé naděje tohoto sportu, podpořit. Soutěžícím i pořadatelům držíme palce, aby se příští Peugeot Rally Cup mohl na jaře 2022 rozjet již bez omezení,“ doplnil Tomáš Brada, manažer marketingu a komunikace společnosti GEFCO pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

KONEČNÉ POŘADÍ PEUGEOT RALLY CUPU 2021

třída Rally4

1. místo René Dohnal – Roman Švec 60 bodů

2. místo David Štefan – Ondřej Vichtora 42,5 bodu

3. místo Petr Štěpánek – Roman Švec 15 bodů

třída R2

1. místo Dominik Brož – Petr Těšínský 116,5 bodu

2. místo David Soldát – Jan Winzig 73 bodů

3. místo Lukáš Krupička – David Vilím 38 bodů

Absolutní vítěz Dominik Brož – Petr Těšínský 116,5 bodu