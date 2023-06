Po domácí radosti přišlo krumlovské zklamání

28. ročník Rallysprintu Kopná zahajoval seriál Rallysprint Série, ve kterém posádka Samohýl ŠKODA Teamu Adam Březík - Ondřej Krajča loni získala titul v hodnocení Poháru 2+. Lukovský jezdec na voze Škoda Fabia R5 neponechal od úvodních kilometrů nic náhodě a na domácích tratích (jedna startovala v jeho rodišti) potvrdil roli favorita. S Ondřejem Krajčou zvítězili stylem start-cíl, v cíli disponovali pohodlným náskokem 43,7 vteřiny. Během slušovického sprintu vyhráli šest z osmi zkoušek, dvakrát se museli sklonit jen před Fiestou RS WRC v cíli druhého Slováka Melichárka.

„Kopná je hezká soutěž, jejíž tratě vychází z Barumky. Bohužel počasí si s námi letos docela pohrálo, což ještě ztížilo tradiční náročnost závodu, ale celkově jsme si to užili. Řekl bych, že každý ročník Kopné je těžký a je potřeba zachovat chladnou hlavu a vyvarovat se možných chyb. Slyšel jsem, že jsem sedmnáctý vítěz Kopné. Nejde však srovnávat jednotlivé ročníky a vítěze, vždy záleží na konkurenci. Ale samozřejmě vždy to bylo něco, co jsem chtěl dosáhnout, přece jen je to domácí závod a na něm vždy chcete být co nejvýše. Hlavně to však byl skvělý test na Krumlov, vyzkoušeli jsme nějaké změny v nastavení, což se povedlo,“ okomentoval absolutní vavřín Adam Březík.

S vítězným duchem zamířila dvojice Samohýl ŠKODA Teamu na jih Čech, kde se odehrávala jubilejní 50. Rallye Český Krumlov. Adam s Ondřejem startovali se startovním číslem 3, ale toho „nasazení“ nedokázali v první etapě naplnit. Na vině byla jezdecká chyba v retardéru hned v úvodním rožmitálském testu, rázem měli od vedoucí trojice citelný odstup. V dalším průběhu stabilně zajížděli čtvrté časy a stejné umístění jim patřilo i absolutně. Na podium ztráceli necelých čtyřicet vteřin, na pátého Cvrčka měli k dobru 1,5 minuty.

Dopolední sekce druhé etapy pak skončila pořádným Waterloo na stupních vítězů. Nejprve na Malontech skončil lídr Pech, na Kohoutu havaroval Stříteský. V tom momentu byli Adam s Ondřejem rázem druzí. Zdálo se to téměř neuvěřitelné, ale na start českobudějovické superspeciálky už jejich Škoda Fabia R5 nedorazila. Na vině byl problém s alternátorem a průběžně stříbrná posádka Samohýl ŠKODA Teamu musela odstoupit.

Rally Český Krumlov (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

„Hned na úvodním testu, asi 2-3 kilometru po startu jsem po velkém náletu netrefil optimálně brzdný bod do retardéru. Musel jsem couvat, abychom nedostali žádnou penalizaci. Byla z toho velká ztráta, což nás určitě srazilo. Naštěstí noc mám v oblibě a zase po nějaké době to bylo příjemné zpestření.

V sobotu nás čekaly Malonty, o kterých jsme vlastně nic moc nevěděli. Skoro všichni tam jeli v tomto směru poprvé, což trochu srovnalo šance. Bohužel v půlce Malont přestal fungovat alternátor. Pouze na baterii jsme ještě odjeli následný test Kohout a dorazili až před start superspeciálky v Budějovicích. Projeli jsme časovkou, ale těsně před startem motor definitivně zhasl. To byl konec nadějí na podium, pro všechny v týmu obrovské zklamání. Bereme to však pozitivně, auto je celé a můžeme se v klidu připravit na Hustopeče,“ přiznal jezdec Samohýl ŠKODA Teamu.

Právě Agrotec Petronas rally v Hustopečích 16. – 17. června 2023 bude dalším plánovaným startem Samohýl ŠKODA Teamu.