Jakub Jirovec „První start s R5 mi přinesl spoustu krásných zážitků“

Když vyšel seznam přihlášených posádek na jubilejní 50. Rally Český Krumlov, byl u posádky Jakub Jirovec – Petr Jindra junior zapsán jiný vůz, než na který jsme zvyklí. Krásnou Alpinku vystřídala Škoda Fabie R5. „Během pravidelné kontroly po závodě jsme zjistili, že převodovka u Alpiny není v pořádku. Okamžitě jsme kontaktovali výrobce, ale ten nám nedokázal zaručit, že se nová převodovka dostane do Česka včas, abychom s ní stihli start v Českém Krumlově. Proto muselo přijít rozhodnutí, s jakým jiným vozem pojedu. S ohledem na fakt, že jsme uvažovali o startu v Hustopečích s er pětkou, nabízela se tato varianta. Problém byl pouze v tom, že Fabia nebyla na závod nachystaná a tak nás čekalo několik bezesných nocí, abychom vůz připravili. Za to patří klukům velký dík,“ vysvětlil změnu vozu Jakub Jirovec. Vše nakonec dopadlo dobře a Kuba s Petrem přivezli do Českého Krumlova škodovku ve stejných válečných barvách, jako je Alpina. Před závodem test posádka nestihla a tak plně využila shakedown, aby si nový vůz osahala. „Tím, že jsme neměli možnost se škodovkou se svézt, musel jsem si na nové jízdní vlastní zvykat až na výstavišti. Použili jsme rozpis, který používáme v dvoukolce. Je tady několik odlišností, jako třeba absence ABS při brzdění v R5, nebo trochu jiné nájezdy do zatáček. Po prvních kilometrech jsem byl z vozu trošku na rozpacích, ale bylo mi doporučeno, abych jel brutálně čistou stopu,“ poodhalil první dojmy z vozu Jirovec.

Třetí podnik z letošního velkého mistráku se jel na dvě etapy a posádky měly před sebou 14 erzet s celkovou délkou 162 ostrých kilometrů. Kuba s Petrem nově spadli do třídy RC2, kde měli 15 soupeřů. V pátek měli za úkol zdolat sedm rychlostních zkoušek. V úvodu první sekce to bylo hodně o poznávání, ale s přibývajícími kilometry získával Kuba jistotu ve voze a začal ostřeji sešlapovat plynový pedál. Od poloviny první etapy už jel plzeňský jezdec ostré tempo a časy se dostával do TOP 10 absolutní klasifikace. To, že bude v polovině rally tak vysoko, to patrně nikdo nečekal. „V úvodu etapy jsem se hodně zaměřil na styl jízdy a od třetí zkoušky jsem jel již s větším nasazením. Dosažené časy byly pro mne příjemným překvapením. Měli jsme dobré tempo a závod jsme si užívali. Obzvláště mou nejoblíbenější zkoušku Ján jsem projel doslova s úsměvem od ucha k uchu, jak jsem se bavil. No a výsledné desáté místo absolutně, to je prostě paráda,“ zhodnotil páteční část rally Kuba Jirovec.

Rally Český Krumlov (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

V sobotu chtěli Jakub s Petrem navázat na pěkný páteční výkon. Sedm rychlostních zkoušek, ale bylo z pohledu posádky poněkud jiné. Kuba nechytil správné tempo a z přemíry snahy se dělaly chyby. Ty největší přišly na nejdelší rychlostní zkoušce soutěže Malonty s délkou 25,7 kilometrů. Letos se jela oproti předchozím ročníkům obráceně a na náměstíčku v Malontech dělalo několik předních osádek hodiny. Mezi nimi i Kuba s Petrem. I když motor Fabie na chvilku zhasl, plzeňský mladík zde moc neztratil. S dalšími zkouškami odstupovali soupeři v popředí a Jirovec dvě zkoušky před cílem figuroval na skvělém 7. místě absolutně. Předposlední zkouška závodu byly opět Malonty a v ní defekt a výměna kola na erzetě. Výsledek z říše snů se rozplynul. Až 72. čas ve zkoušce znamenal propad o sedm míst v celkovém pořadí. Závěrečnou zkoušku už projela posádka v klidu a premiérový start s R5 úspěšně zvládla. „Tak, jak byla páteční část rally skvělá, tak v sobotu to bylo z mé strany trápení. Nemohl jsem se dostat do tempa a dělal jsem chyby. Vnitřně mne to hodně mrzelo. V polovině dne jsem si říkal, že vše hodím za hlavu a poslední čtyři zkoušky si užiji. Oba průjezdy na výstavišti dopadly dobře a skvěle naladěn jsem chtěl pokračovat i na Malontech. Jenže v katu jsem trefil kámen a museli jsme měnit kolo na zkoušce. Byla to má první výměna kola na erzetě. Rána to byla velká, neboť praskly čtyři loukotě a vyštípl se kousek ráfku. Na jednu stranu zklamání, na druhou cenná zkušenost,“ ohlédl se za sobotní etapou plzeňský jezdec. Čas z poslední rychlostní zkoušky posunul posádku Jakub Jirovec – Petr Jindra junior na konečné 13. místo v absolutní klasifikaci, 9. místo ve třídě RC2, 7. příčku v hodnocení ERT a vítězství v ERT Junior.

Rally Český Krumlov (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

„To, že pojedu Rally Český Krumlov s Fabii R5, se rozhodlo chvíli před závodem a mně uběhlo těch deset dní příprav strašně rychle. Samotný závod se pak odjel prakticky za čtyřiadvacet hodin, takže jeden obrovský průlet. Jsem hrdý na celý tým a Petra, že jsme to dokázali zvládnout a chtěl bych jim za vše moc poděkovat. Nyní mám za sebou skvělý zážitek. Start s R5 se plánoval, ale tím, jak se vše rychle seběhlo, jsem ani nestihl zpracovávat některé momenty. Ty až nyní po závodě rozebírám. V každém případě musím říct, že jet s Fabii je prostě bomba. Užívali jsme si rychlostní zkoušky, a i když sobotní etapa mohla být lepší, jsem spokojený. Vyšlo počasí, diváci fandili a já mám úžasné pocity. Teď nás čeká rally v Hustopečích a zda s čím pojedeme, je v tuto chvíli otevřené,“ vrátil se ještě jednou ke krumlovské rally Jakub Jirovec a své přidal i Petr Jindra junior. „První závod s R5 měl být seznamovací, bez tlaku a proto jsme si ani nedávali žádné cíle. Nicméně páteční etapa se nám povedla nad očekávání a v autě jsme se cítili moc dobře. To nám paradoxně uškodilo před sobotou, kdy už jsme oba s Kubou viděli časy nejhůře tam, kde jsme skončili v pátek. Najednou to nešlo a začala křeč, která nás bohužel moc neopouštěla. Neměli jsme v autě rytmus a tempo nás obou bylo nekonzistentní… Ale jak říká Honza Možný, zkušenost je nepřenositelná, takže i pro nás dobrá škola. Proto vše nakonec beru pozitivně a příště už alespoň budeme vědět, jak snadné je nechat se unést dílčím výsledkem a zkazit si tak radost i tempo ve zbytku rally. I tak, ale na Krumlov s R5 nikdy nezapomenu. Mé díky patří Kubovi za důvěru a obětavost na dílně, kterou málokdo vidí. Velké dík patří i ostatním mechanikům a našim nadšeným a zapáleným špionům. Uvidíme se mezi vinicemi.“