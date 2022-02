Tradiční želechovická rally-beseda odložena

Původně se měl čtrnáctý ročník tradičního předsezónního setkání jezdců a fanoušků rally uskutečnit začátkem února, nicméně vzhledem k nepříznivému vývoj epidemické situace je potřeba akci odložit.

„Akci musíme kvůli hygienickým opatřením a nařízení vlády akci odložit, jsou strašně přísné současné požadavky k uspořádání kulturních akcí v uzavřených prostorech. Musíme počkat, až se situace okolo covidu zlepší a doufat, že bude ještě možné nalézt nějaký vhodný termín před začátkem letošní sezony,“ vyjadřuje se za pořádající Rally klub Paseky o. s. k aktuální situaci dlouholetý hlavní organizátor besedy a také zkušený spolujezdec Jaroslav Krajča.

Připomeňme, že beseda se až do vypuknutí pandemie koronaviru konala každý rok už od roku 2008. Za tuto dobu se jí zúčastnilo téměř sto padesát významných, nejenom českých, jezdců a spolujezdců. Za všechny jmenujme ze současných jezdců například Jana Kopeckého s Pavlem Dreslerem, Tomáše Engeho, Jaromíra Tarabuse s Danielem Trunkátem, Petra Uhla, Petra Grosse, Filipa Mareše, Jana Dohnala, Vojtěcha Štajfa nebo také Seppa Wieganda a Marijana Griebela jakožto zástupce zahraničních hostů. Z legendárních jezdců historie jsme mohli vidět Ladislava Křečka, Leo Pavlíka, Václava Blahnu, Pavla Valouška seniora, Karla Jirátka, Josefa Častulíka a řadu dalších.

„S Honzou Houštěm plánujeme pro letošek pozvání většinou mladých, nadějných a talentovaných jezdců ve věku přibližně do 25 let. Přejeme všem fanouškům rally a jejich blízkým mnoho zdraví v následujících týdnech a, doufejme, snad už konečně závěrečných měsících pandemie. Přestože to samé jsme říkali už i loni…“ uzavírá s přáním za všechny pořadatele a pořadatelky rally-besedy Jaroslav Krajča.

Na video-sestřihy z minulých ročníků besedy se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/results?search_query=Beseda+se+z%C3%A1vodn%C3%ADky+rally+%C5%BAelechovice